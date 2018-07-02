Razer採光觸發設計的紫軸揭曉 率先用於Huntsman系列機械鍵盤

Razer稍早宣布推出全新光觸發機械軸，並且以Razer紫軸為稱，藉此在自有Razer綠軸、橘軸、黃軸陣容加入全新選擇，並且率先應用在此次同步推出的Huntsman與Huntsman Elite機械式鍵盤。

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相比先前推出的自有鍵軸設計是以金屬接點與上下移動機構觸發按鍵指令，光觸發機械軸的運作原理是透過按鍵上下移動過程遮蔽光訊號，藉此判斷是否觸發按鍵指令，優點是不會有傳統機械軸採金屬接點方式觸發，可能因為長時間使用產生接點接觸不良，或是機械結構疲乏，相對可帶來高達1億次的有效觸發使用壽命，同時觸發延遲也相對較低。

而Razer紫軸使用手感標榜採45公克、1.5mm壓按行程表現，整體上與綠軸頗為相似，但實際手感又有一些不同，並且採取Razer新一代鍵帽固定支撐設計，讓鍵帽在操作過程有較高穩定性。

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此次配合Razer紫軸推出的Huntsman與Huntsman Elite鍵盤，主要採鍵帽裸露形式設計，並且搭配鋁合金上蓋，而Elite版本則是額外加入支援Chroma多彩燈效，以及在側邊加入燈效顯示功能與多媒體控制鍵，底部則額外提供類皮革設計的手腕靠墊。

建議售價部分，Huntsman將以149美元價格上市，而Huntsman Elite建議售價則是199美元。

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