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新款MacBook系列蝶式鍵盤問題 蘋果將免費提供維修

2018-06-23 19:29楊又肇

日前遭用戶提出集體訴訟後，蘋果終於針對從2015年開始用於新款12吋MacBook的蝶式鍵盤問題提供免費維修服務，適用產品包含自2015年初推出的12吋MacBook，乃至於2017年推出的新款MacBook Pro，其中涵蓋前後兩代的蝶式鍵盤設計。

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根據蘋果方面說明，原則上還是會先針對消費者送修的MacBook或MacBook Pro進行檢測，同時將針對個別情況更換少數幾個鍵盤按鍵，或是將整個鍵盤更新，因此並非所有個案都會以更換全新鍵盤作為維修。

目前適用此項免費維修服務的機種，包含如下：

  • MacBook (Retina，12吋，2015年初)

  • MacBook (Retina，12吋，2016年初)

  • MacBook (Retina，12吋，2017年)

  • MacBook Pro (13吋，2016年，兩組Thunderbolt 3連接埠版本)

  • MacBook Pro (13吋，2017年，兩組Thunderbolt 3連接埠版本)

  • MacBook Pro (13吋，2016年，四組Thunderbolt 3連接埠版本)

  • MacBook Pro (13吋，2017年，四組Thunderbolt 3連接埠版本)

  • MacBook Pro (15吋，2016年)

  • MacBook Pro (15吋，2017年)

如果消費者持有的MacBook或MacBook Pro系列機種符合上述規格，同時也發現自己的鍵盤總是或偶而出現使用異常的話，即可向蘋果授權維修中心，或是蘋果官方直營店Apple Store預約維修服務時間。

同時，若之前已經針對此項問題付費維修的話，消費者也能依據向蘋果申請退款。

MacBookMacBookPro

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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