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蘋果傳深耕智慧鍵盤 雷射處理製程浮出檯面

2018-06-14 10:24中央社 台北14日電

蘋果傳深耕智慧鍵盤。路透
蘋果傳深耕智慧鍵盤。路透
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蘋果傳深耕智慧鍵盤。外媒報導，蘋果開發雷射處理製程，處理智慧鍵盤構造的材質，讓鍵盤使用更順暢。

國外科技網站Patently Apple報導，一項專利顯示，蘋果透過雷射處理製程打造iPad Pro的智慧鍵盤，相關外殼採用織物或是化學聚合物材質。

報導指出，雷射製程和其他技術是用來處理調整織物構造的硬度和其他材質特性，讓鍵盤使用更順暢。

科技大廠積極布局智慧鍵盤領域，微軟（Microsoft）在2016年收購英國手機鍵盤軟體開發商SwiftKey，並表示將結合自身的手機智慧系統與SwiftKey的人工智慧（AI）技術。

此外，台灣廠商也推出雷射投影虛擬鍵盤，可透過藍牙（Bluetooth）連接到智慧型手機、平板電腦及電腦。

蘋果持續改良iPad新技術。外媒日前報導，蘋果設計未來iPad、MacBook和iPhone的軸承可能採用可彎曲設計，能夠彎曲的軸承材質是柔韌有彈性的，能讓筆電或是其他行動裝置摺疊更有型。相關概念早在幾年前就已經出現在蘋果的專利內容。

蘋果也革新筆電輸入技術。外媒先前報導，蘋果協助低視能使用者操作MacBook筆電，在MacBook Pro的主要顯示螢幕上，可以顯示使用者偏好的系統操作介面，在相關介面可顯示輔助使用選項，內有可讓Touch Bar放大（Enable Touch Bar Zoom）的選項，可協助低視能使用者操作Touch Bar。

蘋果iPadMacBook

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