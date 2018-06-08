穿什麼找它出主意！亞馬遜智慧攝影機Echo Look全面開賣

2018-06-08 15:18 聯合新聞網 楊又肇



去年底宣布推出可判斷個人穿著品味，並且僅以邀請制提供訂購的智慧攝影機Echo Look，目前已經全面對外開放銷售，讓更多人可透過源自購物社群平台Spark票選結果，或是來自Vogue或GQ的時尚穿搭建議挑選合適衣服。

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全面對外開放銷售的Echo Look智慧攝影機，基本上在外型、功能應用與先前採邀請制訂購版本沒有差異，但在後續陸續追加可透過源自購物社群平台Spark票選結果，以及來自Vogue或GQ的時尚穿搭建議內容，讓使用者更容易以此挑選合適衣服。

而建議售價一樣維持在199.99美元，不過目前依然僅限美國境內購買，尚未開放其他地區消費者購買，或是在日本等地區上架。

Echo Look本身除搭載亞馬遜數位助理服務Alexa，同時配合內建LED補光燈、景深識別功能的相機藉由電腦視覺判斷拍攝影像，藉此識別站在鏡頭前的使用者穿著風格，並且透過巨量數據分析判斷穿搭是否有違和之處，可適時提供建議，甚至使用者也能透過聲控方式操作相機自拍或錄製短片，或是透過專屬App操作Echo Look細項功能。

而跟Echo系列智慧喇叭一樣，Echo Look同樣可藉由Alexa數位助理服務控制家中連網設備，或是播報天氣、閱讀新聞或電子書等內容。