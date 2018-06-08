Sony揭曉新款1吋感光元件隨身相機RX100 VI 對焦速度快一倍

Sony稍早宣布更新第六代1吋感光元件隨身相機RX100 VI，除了維持與前一代機種相同外型設計，更直接採用等同Sony α9的BIONZ X影像處理器與LSI電路設計，使對焦速度大幅縮減至0.03秒內完成，相比前一代機種的瞳孔對焦速度約提昇一倍速度，而光學鏡頭模組則採用等同24-200mm F2.8-4.5設計，並且採移除ND濾鏡設計，本身更搭載4級防手震設計。

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在操作介面部分，RX100 VI採用幾乎等同前一代機種操作介面設計，但卻是系列機種首款採用觸控螢幕與觸控對焦設計，觸控螢幕同樣採可180度上掀設計，而XGA OLED電子觀景窗同樣採潛望式壓按彈跳設計，使用者必須手動壓按才能自機身彈出使用。

拍攝功能部分則對應315點自動對焦點，以及60%對焦範圍，另外則支援每秒24張連續自動對焦拍攝，以及支援全畫素輸出、8bit HLG影片格式與HDR影片拍攝效果，同時也跟先前機種一樣加入1000fps、ISO 20500的超級慢動作影片。

由於採用新光學變焦鏡頭模組，使得機身相比前一代機種厚度約增加1.6mm，而上市時間預計訂在今年7月於全球地區陸續推出，建議售價為1200美元。

配合RX100 VI使用需求，Sony也提供可手持使用的小型三腳架，並且搭載有線連接設計，讓使用者能透過上方操作按鍵控制鏡頭縮放、錄影快門。