COMPUTEX／VAIO回來了！日系筆電愛好者的往日情懷

2018-06-05 03:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



日本VAIO自四年前從Sony分拆，也宣告退出台灣市場，當時引起愛用者一片哀嚎，許多人至今仍忘懷不了日系筆電細緻的做工、前衛的設計概念、輕薄耐用的機身。感受到許多亞洲使用者的熱切關注，VAIO宣布攜手香港Nexstgo，由Nexstgo參與亞洲地區包括香港、台灣、澳門、馬來西亞及新加坡等市場的VAIO筆電產品銷售、市場推廣及售後服務業務。首波將在七月中於台灣及香港開賣VAIO S11及VAIO S13兩款筆電，並於今年台北國際電腦展期間 （南港展覽館4F，編號N1122）於現場展示。