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新款ZenBook輕薄筆電可能加入「第二觸控螢幕」ScreenPad

2018-06-04 07:24楊又肇

相關消息指出，華碩可能計畫在Computex 2018期間揭曉的新款ZenBook系列輕薄筆電加入名為ScreenPad的「第二觸控螢幕功能」。

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如同蘋果在新款MacBook Pro系列加入名為TouchBar的長條形觸控螢幕，藉此讓使用者能透過直覺觸控方式，以鍵盤上方區塊位置快速控制音量大小、靜音，或是在瀏覽器不同分頁間快速切換，相關消息也透露華碩計畫在Computex 2018期間揭曉的新款ZenBook，將會加入名為ScreenPad的「第二觸控螢幕功能」，預期可發揮與TouchBar相似功能。

不過，華碩可能不會比照TouchBar般的設計，而是直接將筆電觸控板部位更改為可顯示影像畫面，並且對應個別觸控操作功能的使用模式，有點類似Razer最早在第一款Blade筆電採用的可程式設定觸控板。

目前暫時還無法確定華碩預計在Computex 2018期間揭曉新品完整細節，但已經幾乎確認會有掛上ROG品牌的手機，以及換上新處理器的筆電與桌機產品，此外也可能推出更多新品。而相關說法更認為華碩將會邀請將擔任產品代言人身分的女星蓋兒加朵 (Gal Gadot)為Computex 2018展前活動站台，但此可能性成真比例或許不大。

華碩筆電ZenBook

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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