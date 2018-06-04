阿里巴巴以新科技加速物流效率 打造語音助理協助快遞人員聯繫收件者

稍早於2018全球智慧物流峰會中，阿里巴巴董事局主席馬雲表示未來將投資人民幣上千億元建設國家級智慧物流骨幹網，運用科技等力量使阿里巴巴、菜鳥網絡旗下物流效率大幅提昇，藉此為製造業創造更大利潤空間。同時，菜鳥網絡也說命未來將進一步結合物聯網技術加快傳統物流速度，並且將推出菜鳥語音助理服務協助快遞人員可在派件過程中自動與收件者聯繫，並且快速識別收件者收貨地點，讓快遞人員能進一步節省派件過程聯繫、確認送貨地點等流程，藉此縮短派件所需時間。

分享 facebook

馬雲表示，國家級智慧物流骨幹網將實現在中國地區任何地點均可於24小時內將貨品送達，讓整體物流成本佔比降低至生產總值的5%以下，同時在全球地區則可透過一帶一路模式，按照eWTP打造可於72小時內送達的物流處理效率。

而菜鳥網絡自2013年成立以來，目前已經讓中國境內快遞平均時效從4天以上縮短至2.5天，未來將進一步藉由物聯網、終端運算與人工智慧等創新技術加速物流效率，並且運用自動駕駛技術實現安全且具效率的物流配送服務。

此外，菜鳥網絡也宣布將推出基於人工智慧的菜鳥語音助理服務，將協助快遞人員在貨品派件過程自動與收件者聯繫，並且確認實際收貨地點，藉此節省過往快遞人員必須一再與收件者確認收件地點等細節的繁複流程，進而可加快貨品遞送效率。

根據菜鳥網絡總裁萬霖表示，目前快遞人員平均每天派送150個包裹，若藉由菜鳥語音助理服務協助聯繫的話，每天約可為中國境內超過200萬名快遞人員節省16萬小時通話聯繫時間，即可讓貨物派送效率提昇。