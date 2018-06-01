為何小米行動電源能打敗傳統電器產業？3分鐘帶你了解5G消費新趨勢！

2018-06-01 14:18 聯合新聞網 大數聚



小米共同創辦人兼副總裁劉德手拿小米行動電源。聯合報系資料照／記者張義宮攝影 分享 facebook

近年中國經濟快速成長，各大城市不斷加快城鎮化發展，人口爆棚增長現象也體現出該城市的承載力。在各項拉動中國經濟成長的因素中，「消費」已成為驅動中國經濟攀升的主力，出口市場在全球經濟復甦下將保持強勁的發展力度。

同時，基於中國互聯網、大數據及人工智慧等技術不斷推進，間接吹響了「共享經濟」的號角，整合閒置資源並分享，中國消費市場延伸出新商業模式，帶動共享經濟的發展。本篇文章將帶你來了解共享經濟下中國共享充電寶的興起。

5G商用迎來新消費浪潮，資本助力行業興起

新時代演進，中國整體經濟走勢也持續向上發展。隨著科技與時俱進，中國龐大的人口基數也驅動著城市變革，一同成長，早期困頓的生活場景，搖身一變，已成為燈光璀璨亮麗的大城市。

自中國改革開放三十年以來，經濟浪潮不但沒擊倒中國，反而讓中國在經濟波瀾中突顯出強勁的硬實力，過去的鄉村面貌也已截然不同，更多的是領先世界水平的城市發展，加上政府大力支持中國建設發展，出台十三五規劃、中國製造2025年及十九大發展目標等相關政策與方案，這些都說明著中國正全面進入新時代變革，即將掀起全球新一代的消費衝擊。

2017年開始，全球掀起4G升級的角逐競賽，各國都在大力推動5G相關發展，全球5G頻譜共識已完成雛形，相應的5G終端設備和應用支撐也正值研發關鍵期。由於移動電源本身不具備作為獨立產品生產的特性，因此依賴於移動終端設備的產量與需求而誕生。中國手機市場的紅利機遇已過，並進入存量市場競爭，目前中國和全球主要國家正積極開發5G應用並部屬試驗，中國政府也期望在「十三五」規劃結束前，正式啟動5G上市。

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自2015年中國興起「共享單車」概念後，吸引許多資本和巨頭企業進入市場布局。隨著2016年共享經濟崛起，以互聯網為基礎媒介，透過移動終端應用技術的發展，共享單車迅速蔓延各大城市，如雨後春筍般出現，成為現代人主要的短途交通工具。

共享單車的經濟效應正向啟蒙了資本市場，也增強了外界投資者的信心，鑑於共享單車的成功示範效應，在2017年共享充電寶行業興起後，迅速成為投資者們和創業者爭相角逐的投資新標的，相較於共享單車的經營效益，共享充電寶的未來走勢預期更為樂觀。另一方面，移動終端不斷精進，促使人們對設備的續航能力要求提升，移動電源市場有利好趨勢，大量資本進入也奠定下行業興起的基礎。

小米突圍創新，傳統企業面臨轉型危機

起步於2001年的移動電源市場，經過一連串的概念精進和試驗後，2006年以商品化形式進入消費市場，由於製造門檻較低且毛利空間高，吸引了大批企業湧入，共享市場利潤。

隨著智慧型手機快速發展，中國移動電源行業也迅速升溫，一方面，不僅對續航能力的要求提升，加上多方資本注入市場，為投資者們創造新投資風口；另一方面，由於小米入局移動電源市場，極大地壓縮了傳統電源企業的利潤空間，為求生存，傳統企業面臨轉型危機，急需開拓救命出口。（作者：程琪）

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