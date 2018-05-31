親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

赴深圳槍殺陸籍生技總裁 台灣主嫌躲5年說：全忘了

中國在地版Oculus Go 一體式小米VR正式登場

2018-05-31 21:33楊又肇

年初宣布與Facebook、Qualcomm合作的一體式虛擬實境頭戴裝置，稍早證實將以小米VR為稱，在此次深圳新品發表會宣布正式推出消息，分別推出32GB、64GB兩種儲存容量版本，並且額外提供價值人民幣169元的遊戲內容。

分享

今年在CES 2018便透露與Facebook、Qualcomm合作的一體式虛擬實境頭戴裝置小米VR，小米在此次深圳發表會上也確定將推出32GB與64GB儲存容量版本，建議售價則分別為人民幣1499元與1799元。

若實際換算的話，基本上與Facebook日前推出的Oculus Go價格相當，而實際上以產品本身來看，一體式小米VR其實與Oculus Go幾乎採相同硬體規格，以及細節設計，同樣採用Qualcomm Snapdragon 821處理器 (並未採用剛揭曉的Snapdragon XR1)，並且配置3GB記憶體與解析度達2560 x 1440的LCD面板，透過72Hz畫面更新率維持視覺影像穩定，電池容量則為2600mAh，對應一段時間的VR內容體驗應該是相當充裕。

而控制模式也是透過一組支援3軸空間感應的手持控制器，或是透過頭戴裝置本身內建動作感應元件識別使用者實際動作與相對位置。

內容方面，由於一體式小米VR定位為中國境內使用產品，因此主要合作內容都是針對中國市場所設計，例如與優酷、愛奇藝等內容業者合作服務，無法與Oculus Go對應內容互通連動使用。而基於這樣的原因，目前一體式小米VR確定不會在台灣市場推出。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

小米VR

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

小米手環3正式揭曉 螢幕更大、更防水、續航力更強

2018-05-31 21:33

台北電腦展新創特展 展覽規模創新高

2018-05-31 20:11

如何簡單搞壞一台電腦？研究人員：大叫就能讓系統當機

2018-05-31 13:16

超大75吋小米電視4 內建小愛同學可聲控操作

2018-05-31 21:33

華碩Zenbo進軍商務市場 電腦展初登台

2018-05-31 20:08

機器人互動智慧衣 真實版鋼鐵擂台現身COMPUTEX

2018-05-31 12:39

小米確認將在深圳發表會推出一體式小米VR

2018-05-31 08:38

Qualcomm推出首款針對虛擬視覺應用的處理器平台Snapdragon XR1

2018-05-31 08:37

NEC展示最新AI技術 活用人臉辨識搭載獨創活體偵測

2018-05-30 23:26

台北國際電腦展下週登場 最棒的產品是這些！

2018-05-30 22:58

影／台北國際電腦展 智慧衣、智慧監視器吸睛

2018-05-30 19:10

台北電腦展5大亮點 30國1602廠商參展

2018-05-30 17:37

蘋果代號「Star」的ARM架構筆電 預期讓iOS、macOS界線更加模糊

2018-05-30 13:45

紀念品牌10週年 The Beats Decade Collection系列耳機正式亮相

2018-05-30 13:44

Signify打造新LEDS廣角燈泡 去除有害藍光、抗閃爍、打造舒適用眼照明

2018-05-29 15:20

米家投影機、圈鐵耳機2連袂揭曉 為小米8、小米手環3登場預熱

2018-05-29 15:15

與蘋果CarPlay服務合作車款已經累積超過400款

2018-05-29 15:03

電競筆電入門款 4萬起跳

2018-05-29 14:30

電競筆電頂級對決 10萬元起跳

2018-05-29 14:28

動力版Gogoro S2亮相！爬坡力大幅提昇、加速力提昇

2018-05-29 14:14

Gogoro推出每月騎到飽方案 並針對電池斷電意外展開調查

2018-05-29 14:05

Gogoro 2 Delight揭曉 車身更低、更容易架車、鎖定更多消費族群

2018-05-29 13:56

蘋果傳軸承有新設計 採柔韌彈性材質

2018-05-29 08:41

下周年會 蘋果推新筆電？

2018-05-28 23:09

開箱／手作利器Cricut Maker萬用裁切機 紙木皮布皆可裁

2018-05-28 18:15

Beats系列耳機推出十周年紀念版本 將於WWDC 2018首日亮相

2018-05-28 15:04

Qualcomm可能近期揭曉VR、AR頭戴裝置專用處理器

2018-05-27 18:03

Google Pay也加入支援日本Suica卡 但暫時僅限日本境內使用

2018-05-27 18:03

Echo智慧喇叭不但錄音還更轉寄給他人 亞馬遜：很罕見的誤判

2018-05-27 17:59

三星新款智慧錶Gear S4可能換回Android架構的Wear OS

2018-05-27 12:10

富士X-T系列入門款機種 X-T100同樣維持復古風情

2018-05-27 12:09

超越亞馬遜 Google躍智慧音箱霸主

2018-05-26 01:42

網友逛好市多發現AirPods到貨了 比蘋果便宜千元

2018-05-25 17:49

迎接第6代iPad STUDIO A推5大省錢回饋

2018-05-25 17:32

第6代iPad開賣！燦坤預購一周破千 加購觸控筆破8成

2018-05-25 15:22

Intel：如何取得「有用」資料 將成為人工智慧技術最大挑戰

2018-05-25 10:03

VPU成為物聯網重要應用技術 Movidius希望以此推動端點運算效益

2018-05-25 07:59

Intel將以5G、無人機、人工智慧等技術讓2020年的東京奧運更精采

2018-05-25 07:55

第6代最新款iPad明天開賣 電信三雄狂推優惠

2018-05-24 19:08
看更多

熱門文章

手遊公司萌妹社長曝光 網友暴動：不要阻止我課金

2018-05-31 09:35

台北國際電腦展下週登場 最棒的產品是這些！

2018-05-30 22:58

Google最新款Pixel手機 傳擬改由鴻海代工

2018-05-31 11:29

如何簡單搞壞一台電腦？研究人員：大叫就能讓系統當機

2018-05-31 13:16

維持搭載原生Android 8.1 2018年款Nokia 2、Nokia 3與Nokia 5亮相

2018-05-31 08:08

4G吃到飽99元起！亞太電信網路門市新推自由選資費

2018-05-31 17:33

滿分235！一張圖測你的旅日等級有多高

2018-05-30 13:46

小米確認將在深圳發表會推出一體式小米VR

2018-05-31 08:38

教育部版「色情守門員」 手機也可下載

2018-05-31 14:34

買錯App怎麼辦？ 教你如何申請App Store退費

2018-05-31 18:09

NEC展示最新AI技術 活用人臉辨識搭載獨創活體偵測

2018-05-30 23:26

499吃到飽之亂 神腦違反勞基法遭罰128萬

2018-05-31 18:37

Qualcomm推出首款針對虛擬視覺應用的處理器平台Snapdragon XR1

2018-05-31 08:37

小米8 AI變焦雙攝更厲害 自拍首創3D微整美顏

2018-05-31 19:53

小米手環3正式揭曉 螢幕更大、更防水、續航力更強

2018-05-31 21:33

頂著瀏海頭的「小米8」揭曉 黑科技滿滿！

2018-05-31 21:32

LG V35 ThinQ率先進駐美國 6月將在亞洲、中東及非洲特定市場推行

2018-05-31 08:37

機器人互動智慧衣 真實版鋼鐵擂台現身COMPUTEX

2018-05-31 12:39

超大75吋小米電視4 內建小愛同學可聲控操作

2018-05-31 21:33

台北電腦展新創特展 展覽規模創新高

2018-05-31 20:11

華碩Zenbo進軍商務市場 電腦展初登台

2018-05-31 20:08

MIUI 10揭曉 再次針對全尺寸螢幕操作優化，加入聲音彩蛋功能

2018-05-31 21:32

中國在地版Oculus Go 一體式小米VR正式登場

2018-05-31 21:33

宏碁電腦展強攻電競 6月5日進駐信義區

2018-05-31 18:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top