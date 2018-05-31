中國在地版Oculus Go 一體式小米VR正式登場

年初宣布與Facebook、Qualcomm合作的一體式虛擬實境頭戴裝置，稍早證實將以小米VR為稱，在此次深圳新品發表會宣布正式推出消息，分別推出32GB、64GB兩種儲存容量版本，並且額外提供價值人民幣169元的遊戲內容。

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今年在CES 2018便透露與Facebook、Qualcomm合作的一體式虛擬實境頭戴裝置小米VR，小米在此次深圳發表會上也確定將推出32GB與64GB儲存容量版本，建議售價則分別為人民幣1499元與1799元。

若實際換算的話，基本上與Facebook日前推出的Oculus Go價格相當，而實際上以產品本身來看，一體式小米VR其實與Oculus Go幾乎採相同硬體規格，以及細節設計，同樣採用Qualcomm Snapdragon 821處理器 (並未採用剛揭曉的Snapdragon XR1)，並且配置3GB記憶體與解析度達2560 x 1440的LCD面板，透過72Hz畫面更新率維持視覺影像穩定，電池容量則為2600mAh，對應一段時間的VR內容體驗應該是相當充裕。

而控制模式也是透過一組支援3軸空間感應的手持控制器，或是透過頭戴裝置本身內建動作感應元件識別使用者實際動作與相對位置。

內容方面，由於一體式小米VR定位為中國境內使用產品，因此主要合作內容都是針對中國市場所設計，例如與優酷、愛奇藝等內容業者合作服務，無法與Oculus Go對應內容互通連動使用。而基於這樣的原因，目前一體式小米VR確定不會在台灣市場推出。

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