超大75吋小米電視4 內建小愛同學可聲控操作

相比過往主流銷售尺寸介於32吋至65吋之間的小米電視系列，此次在深圳發表會同步揭曉的新款小米電視4，直接將最大尺寸上推至75吋，並且將小愛同學數位助理服務整合在操作介面內，讓使用者能直接透過聲控方式操作電視。另一方面，小米在此次發表會後也默默地在官網推出43吋小米電視4A青春版，主要加入小愛同學數位助理服務應用功能。

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不過，依照小米方面透露說法，其實持續有討論是否將小米電視系列產品引進台灣市場，但仍考量內容版權使用等問題，因此現階段仍未規劃將小米電視帶進台灣。而從近期已經在印度市場開放銷售小米電視的情況來看，或許未來仍有機會引進台灣市場。

此次在發表會上亮相的75吋款小米電視4，將是小米目前以來最大尺寸的電視機種，分別對應4K解析度與60Hz畫面更新率，同時也維持輕薄面板設計，最薄處為11.4mm。硬體規格則分別搭載Amlogic Cortex-A53四核心處理器、搭配Mali-T830 GPU，並且支援HDR顯示效果，以及Dolby Audio與DTS HD音效輸出，另外也搭載2GB記憶體與32GB儲存容量，連網部分則支援802.11ac規格雙頻Wi-Fi與低功耗藍牙連接功能。

連接埠部分，75吋小米電視4支援三組HDMI，其中一組織元ARC連接，另外也提供一組AV端子輸入、DTMB數位多媒體廣播連接埠，以及包含RJ-45網路孔、兩組USB與兩組8W輸出功率擴音喇叭。

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作業系統依然採用基於Android平台的MIUI電視版，以及整合人工智慧系統的PatchWall拼圖牆，同時更整合小愛同學數位助理服務，讓使用者可以直接透過聲控指令操作電視功能，例如播放特定頻道內容等。

而此次同步透過官網更新的43吋小米電視4A青春版，則是追加小愛同學數位助理服務，其餘部分則與先前版本相同，而預期小米之後將會把小愛同學服務陸續加入小米電視系列機種內，但部分舊有機種可能就無法獲得更新，理論上可使用PatchWall介面的小米電視應該都能更新使用小愛同學。

建議售價部分，75吋的小米電視將以人民幣8999元價格上市，43吋小米電視4A青春版則將以人民幣1599元價格上市。

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