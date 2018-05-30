蘋果代號「Star」的ARM架構筆電 預期讓iOS、macOS界線更加模糊

關於蘋果計畫推出採用ARM架構處理器的筆電產品消息，在許久之前便陸續傳出，而稍早更有消息指出此項產品代號名稱為「Star」，其中將導入觸控螢幕與iOS平台操作介面，或許將使蘋果能更進一步讓iOS與macOS整合，同時也能實現常時連網使用體驗。

分享 facebook

雖然過去多半認為MacBook系列筆電產品因為採用x86硬體架構，必須再面臨更多時間做準備，同時也必須考量整個macOS生態體系是否能順利轉入ARM架構，導致雖然持續有聲音表示蘋果將轉變原本與Intel合作x86硬體架構，轉與ARM深入合作，但MacBook系列機種至今仍維持使用Intel處理器產品。

不過，在微軟去年成功與ARM合作，讓Windows 10順利運作在基於ARM架構設計的Qualcomm Snapdragon 835處理器的筆電產品，甚至今年更計畫推出採用Qualcomm Snapdragon 845處理器的筆電產品，似乎也意味蘋果將有機會推出基於ARM架構處理器的MacBook產品，進而讓待機使用時間變得更長，同時也能對應常時連網使用需求，效能方面則無需過於妥協。

而若如市場傳聞，蘋果採用旗下A系列處理器打造筆電產品的話，意味蘋果旗下產品幾乎可實現「自給自足」，除了少數部分關鍵零件仍須仰賴三星、LG等廠商，但至少在處理器等重要零件已可自行生產、組裝。

先前也有消息指出，蘋果準備在2020年後於Mac系列機種採用新款代號「Kalamata」設計，讓ARM架構處理器能相容現有macOS平台軟體項目。而此次消息則是指出採用ARM架構的新款蘋果筆電產品將採用iOS作業系統平台，或許代表未來iOS、macOS平台差異將逐漸模糊，甚至可直接互通有無，讓蘋果旗下眾多產品都能以相同架構互通使用。

但從市場需求來看，未來蘋果採ARM架構處理器的硬體設備仍會以行動裝置居高，可能部分機種依然會採用Intel提供處理器，但或許未來在ARM架構處理器效能越來越顯著情況下，或許將會逐漸以自有處理器陸續應用在多數產品。