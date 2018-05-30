親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

已2位部長為「拔管」折損 綠委：新教長政治性應少一點

段宜康駡「靠北三小」 丁守中爆：他對老師也口出惡言

蘋果代號「Star」的ARM架構筆電 預期讓iOS、macOS界線更加模糊

2018-05-30 13:45楊又肇

關於蘋果計畫推出採用ARM架構處理器的筆電產品消息，在許久之前便陸續傳出，而稍早更有消息指出此項產品代號名稱為「Star」，其中將導入觸控螢幕與iOS平台操作介面，或許將使蘋果能更進一步讓iOS與macOS整合，同時也能實現常時連網使用體驗。

分享

雖然過去多半認為MacBook系列筆電產品因為採用x86硬體架構，必須再面臨更多時間做準備，同時也必須考量整個macOS生態體系是否能順利轉入ARM架構，導致雖然持續有聲音表示蘋果將轉變原本與Intel合作x86硬體架構，轉與ARM深入合作，但MacBook系列機種至今仍維持使用Intel處理器產品。

不過，在微軟去年成功與ARM合作，讓Windows 10順利運作在基於ARM架構設計的Qualcomm Snapdragon 835處理器的筆電產品，甚至今年更計畫推出採用Qualcomm Snapdragon 845處理器的筆電產品，似乎也意味蘋果將有機會推出基於ARM架構處理器的MacBook產品，進而讓待機使用時間變得更長，同時也能對應常時連網使用需求，效能方面則無需過於妥協。

而若如市場傳聞，蘋果採用旗下A系列處理器打造筆電產品的話，意味蘋果旗下產品幾乎可實現「自給自足」，除了少數部分關鍵零件仍須仰賴三星、LG等廠商，但至少在處理器等重要零件已可自行生產、組裝。

先前也有消息指出，蘋果準備在2020年後於Mac系列機種採用新款代號「Kalamata」設計，讓ARM架構處理器能相容現有macOS平台軟體項目。而此次消息則是指出採用ARM架構的新款蘋果筆電產品將採用iOS作業系統平台，或許代表未來iOS、macOS平台差異將逐漸模糊，甚至可直接互通有無，讓蘋果旗下眾多產品都能以相同架構互通使用。

但從市場需求來看，未來蘋果採ARM架構處理器的硬體設備仍會以行動裝置居高，可能部分機種依然會採用Intel提供處理器，但或許未來在ARM架構處理器效能越來越顯著情況下，或許將會逐漸以自有處理器陸續應用在多數產品。

蘋果筆電macOSiOS

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

紀念品牌10週年 The Beats Decade Collection系列耳機正式亮相

2018-05-30 13:44

Signify打造新LEDS廣角燈泡 去除有害藍光、抗閃爍、打造舒適用眼照明

2018-05-29 15:20

米家投影機、圈鐵耳機2連袂揭曉 為小米8、小米手環3登場預熱

2018-05-29 15:15

與蘋果CarPlay服務合作車款已經累積超過400款

2018-05-29 15:03

電競筆電入門款 4萬起跳

2018-05-29 14:30

電競筆電頂級對決 10萬元起跳

2018-05-29 14:28

動力版Gogoro S2亮相！爬坡力大幅提昇、加速力提昇

2018-05-29 14:14

Gogoro推出每月騎到飽方案 並針對電池斷電意外展開調查

2018-05-29 14:05

Gogoro 2 Delight揭曉 車身更低、更容易架車、鎖定更多消費族群

2018-05-29 13:56

蘋果傳軸承有新設計 採柔韌彈性材質

2018-05-29 08:41

下周年會 蘋果推新筆電？

2018-05-28 23:09

開箱／手作利器Cricut Maker萬用裁切機 紙木皮布皆可裁

2018-05-28 18:15

Beats系列耳機推出十周年紀念版本 將於WWDC 2018首日亮相

2018-05-28 15:04

Qualcomm可能近期揭曉VR、AR頭戴裝置專用處理器

2018-05-27 18:03

Google Pay也加入支援日本Suica卡 但暫時僅限日本境內使用

2018-05-27 18:03

Echo智慧喇叭不但錄音還更轉寄給他人 亞馬遜：很罕見的誤判

2018-05-27 17:59

三星新款智慧錶Gear S4可能換回Android架構的Wear OS

2018-05-27 12:10

富士X-T系列入門款機種 X-T100同樣維持復古風情

2018-05-27 12:09

超越亞馬遜 Google躍智慧音箱霸主

2018-05-26 01:42

網友逛好市多發現AirPods到貨了 比蘋果便宜千元

2018-05-25 17:49

迎接第6代iPad STUDIO A推5大省錢回饋

2018-05-25 17:32

第6代iPad開賣！燦坤預購一周破千 加購觸控筆破8成

2018-05-25 15:22

Intel：如何取得「有用」資料 將成為人工智慧技術最大挑戰

2018-05-25 10:03

VPU成為物聯網重要應用技術 Movidius希望以此推動端點運算效益

2018-05-25 07:59

Intel將以5G、無人機、人工智慧等技術讓2020年的東京奧運更精采

2018-05-25 07:55

第6代最新款iPad明天開賣 電信三雄狂推優惠

2018-05-24 19:08

平板第2季 重回成長軌道

2018-05-24 14:42

針對商務人士需求 宏碁更新兩款13吋Chromebook

2018-05-24 11:20

又輕又美！宏碁新筆電Swift 5不到1公斤 搭極窄邊框15.6吋螢幕

2018-05-24 11:17

宏碁推出新款Nitro 50系列桌機 搭配全新支援畫面抗碎裂顯示器

2018-05-24 11:05

宏碁怪物級電競筆電Predator Helios 500亮相 同步推出特別版

2018-05-24 11:03

Predator Orion 5000、3000系列電競桌機登台 宏碁再推更多電競周邊

2018-05-24 11:01

宏碁頂級電競機Predator X 效能直逼工作站

2018-05-24 10:04

宏碁6大系列新品齊發 搶攻返校季商機

2018-05-24 09:51

宏碁全面擴充電競產品線 推出電競專用椅、行李箱

2018-05-24 02:12

史上CP值最高的iPad終於登台！官網悄悄開賣$10900起附新舊比較

2018-05-23 11:26

華為高階筆電MateBook X Pro搶進美國市場 台灣計畫引進

2018-05-23 09:10

Razer全新極窄邊框、採MAX-Q設計的15.6吋Blade筆電揭曉

2018-05-23 09:08

Google Assistant表現擬真對話能力後，蘋果、微軟也計畫跟進

2018-05-23 09:02
看更多

熱門文章

LINE Labs上線！iOS搶先試用新功能：聊天畫面匿名截圖

2018-05-29 19:03

工程師加班是常態？ 他親身實證朝九晚五準時下班

2018-05-29 14:11

宏達電出手 推全新AI平台

2018-05-29 23:27

米家投影機、圈鐵耳機2連袂揭曉 為小米8、小米手環3登場預熱

2018-05-29 15:15

東京自助不怕了！ Google Map公開東京地鐵站內實景

2018-05-30 10:55

嫌拖行李太麻煩？偉士牌機車製造商研發搬行李機器人

2018-05-29 18:22

動力版Gogoro S2亮相！爬坡力大幅提昇、加速力提昇

2018-05-29 14:14

宏碁攻電競 鋪天蓋地

2018-05-30 01:57

三星Note 9傳7月29日公布 可能追加特別版

2018-05-29 15:10

HTC推出DEEPQ AI 人工智慧平台

2018-05-29 14:44

找回專注和談笑 歐洲校園陸續禁用手機

2018-05-29 23:07

iPhone明年新款設計 傳蘋果啟動作業

2018-05-30 09:44

就決定是你了！ 「精靈寶可夢3」登上Switch 主機

2018-05-30 09:45

從行動電源到隨身Wi-Fi 小米生態鏈「紫米」也將進軍手機市場

2018-05-29 14:38

與蘋果CarPlay服務合作車款已經累積超過400款

2018-05-29 15:03

不需要筆電！Twitter CEO自曝：工作全靠手機搞定

2018-05-30 12:00

Gogoro推出每月騎到飽方案 並針對電池斷電意外展開調查

2018-05-29 14:05

Signify打造新LEDS廣角燈泡 去除有害藍光、抗閃爍、打造舒適用眼照明

2018-05-29 15:20

電競筆電頂級對決 10萬元起跳

2018-05-29 14:28

滿分235！一張圖測你的旅日等級有多高

2018-05-30 13:46

PlayStation也要推復刻款？Sony：曾進行討論

2018-05-29 14:35

HTC健康醫療事業部DeepQ打造自有AI訓練平台 將與NVIDIA深度合作

2018-05-29 15:18

如何瀏覽IG限時動態不留紀錄？Storiesig還能下載備份

2018-05-29 18:12

法院裁決三星仍須賠償蘋果5.39億美元 三星：考慮採取額外法律行動

2018-05-29 14:19

董福興／串流世代的數位內容消費模式

2018-05-29 23:37

宏達電推人工智慧平台 加速AI應用

2018-05-29 16:33

電競筆電入門款 4萬起跳

2018-05-29 14:30

宏達電切入AI商機 推DEEPQ人工智慧平台

2018-05-29 16:16

蘋果代號「Star」的ARM架構筆電 預期讓iOS、macOS界線更加模糊

2018-05-30 13:45

Steam Link App因違反規範遭蘋果下架 可能將有機會獲得改善

2018-05-29 15:00

vivo全尺寸無邊框手機「APEX」將區分兩種處理器規格

2018-05-30 13:48

加深台灣合作 NVIDIA認為GPU加速運算成為延展摩爾定律主要模式

2018-05-30 13:53

公司治理評鑑 電信三雄列前5％

2018-05-29 20:00

Sony將推「Days of Play」年度特惠活動 限量款PS4 Slim主機登場

2018-05-30 13:38

ARCore於小米應用商店上架 Google藉小米管道推廣擴增實境應用

2018-05-30 13:43

紀念品牌10週年 The Beats Decade Collection系列耳機正式亮相

2018-05-30 13:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top