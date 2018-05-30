紀念品牌10週年 The Beats Decade Collection系列耳機正式亮相

先前透過Best Buy等通路預告即將推出十周年紀念版本 (Decade Collection)後，Beats by Dr. Dre宣布從即日起正式開放銷售The Beats Decade Collection系列耳機產品，將包含以桀驁黑紅配色打造的Beats Studio3無線全罩式耳機、BeatsX繞頸式無線耳機、Beats Solo3無線耳機、Powerbeats3無線耳機，以及urBeats3有線耳機。

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象徵Beats品牌建立於2008年，至今經歷10年紀念意味，除了在耳機刻印「EST 08」字樣，Beats by Dr. Dre同時在此次推出的The Beats Decade Collection系列耳機隨身攜帶包印上「TEN YRS」，藉此呼應品牌推行10年歷史。

建議售價部分，桀驁黑紅配色款Beats Studio3無線全罩式耳機、BeatsX繞頸式無線耳機、Beats Solo3無線耳機、Powerbeats3無線耳機，以及urBeats3有線耳機，分別將以新台幣11900元、9990元、6490元、4990元與3290元價格上市，預計從即日起開放台灣在內市場預購，將在美國西岸時間6月1日 (台灣時間6月2日)開始出貨。

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