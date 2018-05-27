Echo智慧喇叭不但錄音還更轉寄給他人 亞馬遜：很罕見的誤判

根據西雅圖KIRO7網站報導，美國俄勒崗波特蘭市一名女性表示，家中放置的亞馬遜Echo智慧喇叭不但記錄家裡成員對話記錄，更將對話記錄內容隨機發送到Echo綁定帳號所關連聯絡人。

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就這位名叫Danielle的女性說明，由於收到位於西雅圖市區的同事聯繫，表示收到其發送的聲音文件內容，其中包含Danielle私下對話聲音，顯然是放置家中的亞馬遜Echo智慧喇叭記錄這些內容。

隨後Danielle立即與亞馬遜取得聯繫，而亞馬遜方式表示此情況相當罕見，同時強調本身十分重視用戶隱私安全。而在進一步的回應聲明中，亞馬遜表示有可能是Echo智慧喇叭將Danielle對話特定內容誤判為聲控指令，進而將指令識別為錄音，並且轉寄給指定聯絡人，甚至可能在Danielle未能察覺情況下，造成誤判執行將錄製聲音內容寄出動作。

亞馬遜表示發生此情況的機率相當低，但未來仍會盡可能更具體降低此類情況發生機率。

先前不少看法擔心智慧喇叭產品可能持續錄製家中聲音內容，但包含Google在內廠商均強調不會讓智慧喇叭在使用者不知情情況下錄音，甚至在背景運作情況下記錄使用者行為等資訊，並且強調智慧喇叭必須透過特定啟用詞才會被喚醒，並且聆聽各類操作使用需求。

在Danielle所發生情況之後，或許將使智慧喇叭是否「安全」議題再次被關注，同時也預期讓智慧喇叭廠商針對用戶隱私權益再次作提昇。