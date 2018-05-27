Google Pay也加入支援日本Suica卡 但暫時僅限日本境內使用

蘋果於去年推出的iPhone 8系列、iPhone X擴大加入支援日本Suica (西瓜卡)與Apple Pay服務綁定，讓使用者能更方便地透過iPhone、Apple Watch感應進出車站，或是在店家進行小額付款，甚至可便利地在自動販賣機完成付款。而Google稍早也宣布將在日本地區開通Google Pay綁定Suica，以及由日本永旺百貨 (AEON)發行的WAON，加上日前已經加入支援由日本7-11發行的nanaco，以及樂天集團發行的Edy，目前在日本地區總計可透過Google Pay使用這四種電子支付卡片服務。

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不過，由於Google服務主要還是受所在位置限制，因此目前僅日本地區提供此項服務，其他地區的Google Pay服務將無法使用此項功能。

與Apple Pay的使用方式相似，使用者可以直接在Google Pay服務內登錄所持有的Suica或WAON卡片資料，並且可透過App快速確認剩餘金額，或是設置最低提醒額度，同時使用者也能在手機內同時設置多張卡片資料，而Suica更可對應定期票卡、Suica Green劵或是Mobile Suica特急劵等票券類別。至於額度不足時，除了可以透過Google Pay綁定信用卡、銀行卡直接線上加值外，同樣也能透過車站內的加值機儲值。

在接下來的規劃中，Google也計畫讓Google Pay加入支援Kyash、JACCS與JCB所發行預付禮品卡、Debit卡、信用卡，並且將加入QUICPay卡片綁定服務。另外，針對日本目前通用的T卡或d點點數累積服務，目前也能透過Google Pay的會員卡功能綁定，藉此更方便地累積點數。