Intel將以5G、無人機、人工智慧等技術讓2020年的東京奧運更精采

在南韓平昌冬季奧運與韓國電信 (KT)於5G前期測試進行實際驗證，分別針對冬季奧期間對應高速聯網需求，以及藉由各類數據運用在數位內容直播、內容後製轉播等應用後，Intel日前在MWC 2018期間宣布攜手NTT Docomo、TOYOTA為2020年東京奧運做準備消息之餘，稍早更在首屆AI DEVCON活動中確認將使5G聯網技術、無人機、虛擬實境與高畫質實況轉播等技術應用在東京奧運活動。

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而為了協同開發者共同發想更多應用創意，Intel宣布將藉由與東京奧運合作契機舉辦AI應用挑戰賽，預期透過1萬美元獎勵金額吸引開發者提供更多獨特創意，運用Intel旗下技術為2020年即將來到的東京奧運發想獨特技術應用。

目前Intel已經在5G聯網技術有一定投入發展，同時也開始藉由人工智慧技術分析預測影像動向，藉此無縫隙地在影片中參賽選手出現時插入說明內容，或是標示畫面中各個選手姓名、得分，甚至可透過電腦視覺技術讓無人機可自動擷取最佳取景畫面、角度，並且自動追蹤精采賽事畫面，同時也能透過影像最佳化、提供虛擬實境實際體驗等方式，讓觀眾能更進一步感受奧運賽事氣氛。

另一方面，預期Intel在此次東京奧運也將大量投入物聯網技術應用，讓東京奧運包含場地安全掌控、人員進出管理，或是計分統計等資訊傳遞更加安全，並且能以更具效率自動化形式完成，藉此讓2020年即將到來的東京奧運能以科技力量呈現更好風貌。