親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

Intel將以5G、無人機、人工智慧等技術讓2020年的東京奧運更精采

2018-05-25 07:55楊又肇

在南韓平昌冬季奧運與韓國電信 (KT)於5G前期測試進行實際驗證，分別針對冬季奧期間對應高速聯網需求，以及藉由各類數據運用在數位內容直播、內容後製轉播等應用後，Intel日前在MWC 2018期間宣布攜手NTT Docomo、TOYOTA為2020年東京奧運做準備消息之餘，稍早更在首屆AI DEVCON活動中確認將使5G聯網技術、無人機、虛擬實境與高畫質實況轉播等技術應用在東京奧運活動。

分享

而為了協同開發者共同發想更多應用創意，Intel宣布將藉由與東京奧運合作契機舉辦AI應用挑戰賽，預期透過1萬美元獎勵金額吸引開發者提供更多獨特創意，運用Intel旗下技術為2020年即將來到的東京奧運發想獨特技術應用。

目前Intel已經在5G聯網技術有一定投入發展，同時也開始藉由人工智慧技術分析預測影像動向，藉此無縫隙地在影片中參賽選手出現時插入說明內容，或是標示畫面中各個選手姓名、得分，甚至可透過電腦視覺技術讓無人機可自動擷取最佳取景畫面、角度，並且自動追蹤精采賽事畫面，同時也能透過影像最佳化、提供虛擬實境實際體驗等方式，讓觀眾能更進一步感受奧運賽事氣氛。

另一方面，預期Intel在此次東京奧運也將大量投入物聯網技術應用，讓東京奧運包含場地安全掌控、人員進出管理，或是計分統計等資訊傳遞更加安全，並且能以更具效率自動化形式完成，藉此讓2020年即將到來的東京奧運能以科技力量呈現更好風貌。

東京奧運Intel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

第6代最新款iPad明天開賣 電信三雄狂推優惠

2018-05-24 19:08

平板第2季 重回成長軌道

2018-05-24 14:42

針對商務人士需求 宏碁更新兩款13吋Chromebook

2018-05-24 11:20

又輕又美！宏碁新筆電Swift 5不到1公斤 搭極窄邊框15.6吋螢幕

2018-05-24 11:17

宏碁推出新款Nitro 50系列桌機 搭配全新支援畫面抗碎裂顯示器

2018-05-24 11:05

宏碁怪物級電競筆電Predator Helios 500亮相 同步推出特別版

2018-05-24 11:03

Predator Orion 5000、3000系列電競桌機登台 宏碁再推更多電競周邊

2018-05-24 11:01

宏碁頂級電競機Predator X 效能直逼工作站

2018-05-24 10:04

宏碁6大系列新品齊發 搶攻返校季商機

2018-05-24 09:51

宏碁全面擴充電競產品線 推出電競專用椅、行李箱

2018-05-24 02:12

史上CP值最高的iPad終於登台！官網悄悄開賣$10900起附新舊比較

2018-05-23 11:26

華為高階筆電MateBook X Pro搶進美國市場 台灣計畫引進

2018-05-23 09:10

Razer全新極窄邊框、採MAX-Q設計的15.6吋Blade筆電揭曉

2018-05-23 09:08

Google Assistant表現擬真對話能力後，蘋果、微軟也計畫跟進

2018-05-23 09:02

影／盧廣仲新MV原來全用手機拍！快到蘋果直營店學當導演

2018-05-22 18:21

穿戴裝置行動支付再添新軍 Fitbit Pay登台

2018-05-22 17:53

行動固態硬碟 讀寫速度快

2018-05-22 14:38

儲存資料 給我大容量

2018-05-22 14:38

蘋果攻AR傳3階段 智慧眼鏡估3年後有影

2018-05-22 09:29

Google神祕可獨立運作AR頭戴裝置現身 可能由台灣廣達代工

2018-05-22 09:24

自駕車搭乘服務上路 可能先面臨衛生清潔等問題

2018-05-22 09:21

VAIO品牌筆電將「回歸」台灣市場 由Nexstgo代理發行

2018-05-22 09:18

NVIDIA計畫讓機器人可透過電腦視覺主動學習新互動行為

2018-05-22 09:16

台劇受擠壓 NCC：研擬延長外國節目不可冠名時段

2018-05-21 15:57

三星掃地機器人、烤箱也將加入Bixby數位助理服務

2018-05-20 12:28

製作時間長達2個月 客製化耳機Just ear登台

2018-05-20 12:21

第五代耳型職人創立品牌 Sony Just ears客製耳機將在台展示

2018-05-18 12:16

LG新款Nano Cell電視產品登台 ThinQ AI功能暫時不支援中文語音

2018-05-18 12:01

Microsoft擬推低成本平板電腦 與iPad競爭

2018-05-16 20:35

微軟第二代電子會議系統Surface Hub 2 可藉窄邊框拼成電視牆

2018-05-16 08:03

Apple地圖更新 桃園機場室內一覽無遺

2018-05-15 20:20

Panasonic2018春季新品發表

2018-05-15 12:53

Google Assistant年底預計進駐80個市場，將包含台灣地區

2018-05-15 09:51

泡茶最怕泡到忘記！Tea-clock線上泡茶計時器超貼心

2018-05-14 22:14

Japan Display推出顯示密度破千的LCD面板 VR視覺更清晰

2018-05-14 16:08

康寧打造全新Iris Glass 讓大尺寸螢幕電視可以更薄、更顯色

2018-05-14 08:10

德誼數位開賣Apple Watch LTE版 推出超值七重優惠

2018-05-13 15:56

小米魔芋AI翻譯機僅一千出頭！即時翻譯兼具AI助理

2018-05-12 15:30

Apple Watch 3開賣 排長龍

2018-05-11 14:35
看更多

熱門文章

第6代最新款iPad明天開賣 電信三雄狂推優惠

2018-05-24 19:08

Sony澄清「PlayStation 5」還不會太快進入市場

2018-05-24 09:19

又輕又美！宏碁新筆電Swift 5不到1公斤 搭極窄邊框15.6吋螢幕

2018-05-24 11:17

影／5G大預言 諾基亞：用量將暴增千倍

2018-05-24 13:55

傳台積電已經以7nm FinFET製程技術量產新款iPhone用處理器

2018-05-24 10:22

避免淪為挖礦機 HTTP headers設置讓網站更安全

2018-05-24 16:07

原價換iPhone電池的用戶也能享優惠了！退款資格與方法看這裡

2018-05-24 11:29

免費下載高解析度圖片 15個最佳圖庫網站

2018-05-24 22:20

蘋果WWDC 新iPhone SE有望亮相

2018-05-24 14:42

vivo超酷無邊框全螢幕概念機「APEX」市售版 6月21日上海亮相

2018-05-24 10:12

宏碁怪物級電競筆電Predator Helios 500亮相 同步推出特別版

2018-05-24 11:03

宏碁頂級電競機Predator X 效能直逼工作站

2018-05-24 10:04

第二台少5000日圓！任天堂於日本推Nintendo Switch加購方案

2018-05-24 09:21

光華八德商圈周末封街 電競派對首度搬上街頭

2018-05-24 16:13

針對商務人士需求 宏碁更新兩款13吋Chromebook

2018-05-24 11:20

友達開發高解析度全彩8吋Micro LED顯示器

2018-05-24 21:05

友達先進顯示技術 獲2018 SID展會最佳獎肯定

2018-05-24 15:07

宏碁推出新款Nitro 50系列桌機 搭配全新支援畫面抗碎裂顯示器

2018-05-24 11:05

宏碁6大系列新品齊發 搶攻返校季商機

2018-05-24 09:51

臉書提升帳號安全 簡化雙重驗證設定

2018-05-24 13:30

12nm製程技術量產 聯發科將人工智慧放進新款中階處理器Helio P22

2018-05-24 10:22

宏碁紐約秀新品 聚焦教育、電競

2018-05-24 14:42

少女心炸裂！華為P20等三新機粉嫩登台 牽手韓系彩妝周周抽好禮

2018-05-25 08:04

網路內容有價！Contentos區塊鏈協定正式上線

2018-05-24 18:28

三星A6＋美拍奇機登場 6吋大螢幕＋後置雙鏡頭

2018-05-24 18:33

Intel將以5G、無人機、人工智慧等技術讓2020年的東京奧運更精采

2018-05-25 07:55

平板第2季 重回成長軌道

2018-05-24 14:42

Qualcomm推出更「聰明」的Snapdragon 710運算平台、成立AI研究中心

2018-05-25 08:17

電信業拚加值服務 搶推24小時線上技術支援

2018-05-24 10:13

高通攜手臉書 推動Terragraph技術讓更多人可穩定上網

2018-05-24 10:06

Predator Orion 5000、3000系列電競桌機登台 宏碁再推更多電競周邊

2018-05-24 11:01

調查：數位勞動力取代未來5年近5成工作流程

2018-05-24 19:02

觀點／5月25日正式啟用的GDPR到底是什麼？

2018-05-25 08:26

Intel將以軟硬體、合作交流持續推動人工智慧成長

2018-05-24 10:56

Intel持續推動神經網絡處理器 想成市場優勢仍取決其開放程度

2018-05-25 08:19

Uber線上叫車服務以攜手在地計程車業者方式進駐日本市場

2018-05-24 10:33

中華電替世足賽造勢 4K體驗車巡迴全台

2018-05-24 20:43

蘋果攜手福斯汽車進軍自駕，自駕廂型車接送員工

2018-05-24 17:51

COMPUTEX 2018 AIoT攻佔家用市場

2018-05-24 15:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top