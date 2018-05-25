親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

蔡英文斷交重大談話 賴清德臉上出現詭異笑容

殺嬰之法？殺婦之國？愛爾蘭今日墮胎公投

Intel：如何取得「有用」資料 將成為人工智慧技術最大挑戰

2018-05-25 10:03楊又肇

談到現階段的人工智慧運算，大致上可以說是藉由大量資料運算學習堆別而成的「經驗」，因此如何取得大量有用資料，對於人工智慧技術發展便顯得重要。在此次AI DEVCON活動上，Intel人類學家Genevieve Bell便針對隱私、法令等方面說明目前人工智慧技術發展面臨一些困境。

分享

就Genevieve Bell看法認為，電腦端的人工智慧技術發展基本上仍是以資料餵養為核心，從而透過後續分析、互動、學習、衍生全新經驗法則，但最終還是仰賴初期的資料取得。但這些資料取得自然就會受限於現行法令、倫理道德規範，導致人工智慧技術可能因為初期資料建構不足，無法呈現更精準的學習效果，或是以更具效率方式成長。

以目前發展來看，建構人工智慧技術的廠商無法藉由科技進步理由強行取得用戶隱私資訊，甚至在現行歐盟準備推行有史以來作為嚴苛的GPDR (一般資料保護規範)法規之下，未來用戶隱私取得難度意味將會進一步提高，對於仰賴資料餵養學習的人工智慧技術發展也將面臨更大挑戰。

Intel人類學家Genevieve Bell
Intel人類學家Genevieve Bell
分享

人工智慧之所以被稱作人工智慧，就是建構在既有人類所能理解行為表態模擬重現，進而做出與人類相同、接近的相似反應，藉此代替執行原本人類負責工作，例如以人類理解形式從影像分析中找出可疑人士，或是讓自駕車能以貼近人類視角、感受情形操作車輛，但要能完整建構此類行為，初期提供學習模擬的數據便顯得重要，否則僅從少量數據模擬學習，即便從中衍生推演更多運算學習結果，仍可能與實際行為結果有所偏差。

因此即便現行人工智慧技術已經可以透過模擬多角形式進行交叉學習，但仍建構在原始取樣資料品質表現，這也就是包含Genevieve Bell在內人工智慧技術專家認為學習資料品質相當重要的原因。而這些資料並不完全必須是正確內容，其中也必須包含錯誤資訊，藉此讓電腦學習什麼才是正確、什麼才是錯誤，否則僅單方面以正確資料內容進行學習，實際上就會讓人工智慧技術難以快速判斷更多複雜選項。

在目前人工智慧依然是以大量資訊學習堆疊而成的情況下，人工智慧精度發展便仰賴資料量的取得，而資料的取得又取決於著多法令規範與倫理道德限制，因此也成為現今人工智慧技術發展所面臨挑戰。

以科技發展立場來看，科技廠商並沒有辦法以建構人工智慧為由任意索取用戶隱私資料，甚至超越一切法令只為讓科技技術成長，因此Intel表示將會在合法、尊重用戶權益情況下取得學習用資訊，並且藉由開放資料庫與相容架構設計等方式，讓人工智慧技術能夠持續成長。

分享

分享

人工智慧Intel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

VPU成為物聯網重要應用技術 Movidius希望以此推動端點運算效益

2018-05-25 07:59

Intel將以5G、無人機、人工智慧等技術讓2020年的東京奧運更精采

2018-05-25 07:55

第6代最新款iPad明天開賣 電信三雄狂推優惠

2018-05-24 19:08

平板第2季 重回成長軌道

2018-05-24 14:42

針對商務人士需求 宏碁更新兩款13吋Chromebook

2018-05-24 11:20

又輕又美！宏碁新筆電Swift 5不到1公斤 搭極窄邊框15.6吋螢幕

2018-05-24 11:17

宏碁推出新款Nitro 50系列桌機 搭配全新支援畫面抗碎裂顯示器

2018-05-24 11:05

宏碁怪物級電競筆電Predator Helios 500亮相 同步推出特別版

2018-05-24 11:03

Predator Orion 5000、3000系列電競桌機登台 宏碁再推更多電競周邊

2018-05-24 11:01

宏碁頂級電競機Predator X 效能直逼工作站

2018-05-24 10:04

宏碁6大系列新品齊發 搶攻返校季商機

2018-05-24 09:51

宏碁全面擴充電競產品線 推出電競專用椅、行李箱

2018-05-24 02:12

史上CP值最高的iPad終於登台！官網悄悄開賣$10900起附新舊比較

2018-05-23 11:26

華為高階筆電MateBook X Pro搶進美國市場 台灣計畫引進

2018-05-23 09:10

Razer全新極窄邊框、採MAX-Q設計的15.6吋Blade筆電揭曉

2018-05-23 09:08

Google Assistant表現擬真對話能力後，蘋果、微軟也計畫跟進

2018-05-23 09:02

影／盧廣仲新MV原來全用手機拍！快到蘋果直營店學當導演

2018-05-22 18:21

穿戴裝置行動支付再添新軍 Fitbit Pay登台

2018-05-22 17:53

行動固態硬碟 讀寫速度快

2018-05-22 14:38

儲存資料 給我大容量

2018-05-22 14:38

蘋果攻AR傳3階段 智慧眼鏡估3年後有影

2018-05-22 09:29

Google神祕可獨立運作AR頭戴裝置現身 可能由台灣廣達代工

2018-05-22 09:24

自駕車搭乘服務上路 可能先面臨衛生清潔等問題

2018-05-22 09:21

VAIO品牌筆電將「回歸」台灣市場 由Nexstgo代理發行

2018-05-22 09:18

NVIDIA計畫讓機器人可透過電腦視覺主動學習新互動行為

2018-05-22 09:16

台劇受擠壓 NCC：研擬延長外國節目不可冠名時段

2018-05-21 15:57

三星掃地機器人、烤箱也將加入Bixby數位助理服務

2018-05-20 12:28

製作時間長達2個月 客製化耳機Just ear登台

2018-05-20 12:21

第五代耳型職人創立品牌 Sony Just ears客製耳機將在台展示

2018-05-18 12:16

LG新款Nano Cell電視產品登台 ThinQ AI功能暫時不支援中文語音

2018-05-18 12:01

Microsoft擬推低成本平板電腦 與iPad競爭

2018-05-16 20:35

微軟第二代電子會議系統Surface Hub 2 可藉窄邊框拼成電視牆

2018-05-16 08:03

Apple地圖更新 桃園機場室內一覽無遺

2018-05-15 20:20

Panasonic2018春季新品發表

2018-05-15 12:53

Google Assistant年底預計進駐80個市場，將包含台灣地區

2018-05-15 09:51

泡茶最怕泡到忘記！Tea-clock線上泡茶計時器超貼心

2018-05-14 22:14

Japan Display推出顯示密度破千的LCD面板 VR視覺更清晰

2018-05-14 16:08

康寧打造全新Iris Glass 讓大尺寸螢幕電視可以更薄、更顯色

2018-05-14 08:10

德誼數位開賣Apple Watch LTE版 推出超值七重優惠

2018-05-13 15:56
看更多

熱門文章

第6代最新款iPad明天開賣 電信三雄狂推優惠

2018-05-24 19:08

又輕又美！宏碁新筆電Swift 5不到1公斤 搭極窄邊框15.6吋螢幕

2018-05-24 11:17

影／5G大預言 諾基亞：用量將暴增千倍

2018-05-24 13:55

傳台積電已經以7nm FinFET製程技術量產新款iPhone用處理器

2018-05-24 10:22

避免淪為挖礦機 HTTP headers設置讓網站更安全

2018-05-24 16:07

觀點／5月25日正式啟用的GDPR到底是什麼？

2018-05-25 08:26

免費下載高解析度圖片 15個最佳圖庫網站

2018-05-24 22:20

原價換iPhone電池的用戶也能享優惠了！退款資格與方法看這裡

2018-05-24 11:29

蘋果WWDC 新iPhone SE有望亮相

2018-05-24 14:42

宏碁怪物級電競筆電Predator Helios 500亮相 同步推出特別版

2018-05-24 11:03

針對商務人士需求 宏碁更新兩款13吋Chromebook

2018-05-24 11:20

光華八德商圈周末封街 電競派對首度搬上街頭

2018-05-24 16:13

友達開發高解析度全彩8吋Micro LED顯示器

2018-05-24 21:05

友達先進顯示技術 獲2018 SID展會最佳獎肯定

2018-05-24 15:07

宏碁推出新款Nitro 50系列桌機 搭配全新支援畫面抗碎裂顯示器

2018-05-24 11:05

少女心炸裂！華為P20等三新機粉嫩登台 牽手韓系彩妝周周抽好禮

2018-05-25 08:04

Qualcomm推出更「聰明」的Snapdragon 710運算平台、成立AI研究中心

2018-05-25 08:17

臉書提升帳號安全 簡化雙重驗證設定

2018-05-24 13:30

宏碁紐約秀新品 聚焦教育、電競

2018-05-24 14:42

12nm製程技術量產 聯發科將人工智慧放進新款中階處理器Helio P22

2018-05-24 10:22

Intel將以5G、無人機、人工智慧等技術讓2020年的東京奧運更精采

2018-05-25 07:55

三星A6＋美拍奇機登場 6吋大螢幕＋後置雙鏡頭

2018-05-24 18:33

網路內容有價！Contentos區塊鏈協定正式上線

2018-05-24 18:28

台灣智慧機4月銷量急凍 中低階機來搶鏡

2018-05-25 09:50

Intel持續推動神經網絡處理器 想成市場優勢仍取決其開放程度

2018-05-25 08:19

平板第2季 重回成長軌道

2018-05-24 14:42

調查：數位勞動力取代未來5年近5成工作流程

2018-05-24 19:02

Predator Orion 5000、3000系列電競桌機登台 宏碁再推更多電競周邊

2018-05-24 11:01

Intel將以軟硬體、合作交流持續推動人工智慧成長

2018-05-24 10:56

Uber線上叫車服務以攜手在地計程車業者方式進駐日本市場

2018-05-24 10:33

中華電替世足賽造勢 4K體驗車巡迴全台

2018-05-24 20:43

Intel：如何取得「有用」資料 將成為人工智慧技術最大挑戰

2018-05-25 10:03

蘋果攜手福斯汽車進軍自駕，自駕廂型車接送員工

2018-05-24 17:51

COMPUTEX 2018 AIoT攻佔家用市場

2018-05-24 15:20

從端點到雲端的一條龍模式，Intel以更「聰明」方式發展物聯網

2018-05-25 10:00

VPU成為物聯網重要應用技術 Movidius希望以此推動端點運算效益

2018-05-25 07:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top