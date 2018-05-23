史上CP值最高的iPad終於登台！官網悄悄開賣$10900起附新舊比較

2018-05-23 11:26 聯合新聞網 INSIDE



史上CP值最高的iPad於台灣官網悄悄開賣。 圖擷自蘋果台灣官網 分享 facebook

三月底蘋果在芝加哥舉行教育發表會推出了一款支援Apple Pencil的新iPad，堪稱為史上CP值最高的平價iPad主打教育市場與大專院校的配合方案優惠，搭配售價99美元的觸控筆「Apple Pencil」讓用戶可以使用繪畫的方式來進行筆記。

先前台灣官網僅有產品資訊尚未販售，本週台灣官網已悄悄開賣，售價為10900元起。目前在購買流程中所顯示出貨時間約6天今日下訂最快到府日為5/29，另外在其他購物平台也陸續開放預購，如Yahoo購物中心頁面顯示5/26開放預購。

新iPad顏色分別有銀色、太空灰以及金色選項，32GB及128GB的容量，此外還有Wi-Fi/Wi-Fi+Cellular版本。32GB、128GB Wi-Fi版本10900元、13900元。32GB、128GB Wi-Fi+Cellular版本各是15900元以及18900元。

它的造型跟9.7英寸版的iPad Pro類似，和之前幾代9.7英寸iPad大同小異。新iPad的亮點在於對Apple Pencil、iWork軟體、AR的支援。和去年發布的入門款不同，這款新iPad支援Apple Pencil。蘋果針對Apple Pencil在新機上的書寫畫體驗上做了優化，提升了書寫的流暢程度，降低書寫延遲。

硬體規格方面，這款新的9.7英寸iPad搭載了A10 Fusion處理器，電池續航時間可達到10小時。相機還是800萬像素，支持1080P影片錄製，前置鏡頭支援FaceTime通話。除此之外，新iPad還會搭載GPS、陀螺儀等感應設備。除了A10處理器和續航之外，其他都基本上是常規更新。

到底值不值得買呢？以下為讀者整理新舊版iPad及iPad Pro 10.5吋比較表供參考：

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