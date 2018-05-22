VAIO品牌筆電將「回歸」台灣市場 由Nexstgo代理發行

去年以AVITA Ultra Slim時尚纖薄設計筆電、客製化三明治模組智慧型手機Nex A.I. Project於Computex 2017亮相的Nexstgo，稍早再次確認將與日本VAIO品牌合作，預期將在台代理VAIO品牌系列筆電。

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過去曾為Sony旗下筆電品牌，後續因業務重整轉讓給日本產業夥伴 (JIP,Japan Industrial Partners)，與Sony已經沒有直接關係的VAIO，稍早由Nexstgo宣布接下在台代理銷售業務，未來預期將與Nexstgo本身持有筆電產品作區隔。

不過，目前暫時還無法確定Nexstgo預計代理近台銷售產品是否為VAIO去年進入中國市場銷售的VAIO Z、VAIO S13，而未來是否進一步引進VAIO智慧型手機產品，現階段都還無法確認。

VAIO旗下筆電產品已經分別從原有的日本市場進入美國、巴西、阿根廷、智利、烏拉圭，以及中國地區市場銷售，此次進入台灣市場預期藉由過往VAIO品牌形象吸引更多筆電用戶。

而去年原本計畫與Toshiba、富士通品牌以合併方式，組成日本市場最大規模PC廠商，藉此改善PC市場面臨困境，並且與聯想、NEC於日本合資公司抗衡，但後續卻因為無法達成共識，同時日本產業夥伴宣布退離協商而形成破局，因此也讓VAIO品牌持續在市場獨立發展。