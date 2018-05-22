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法務部次長有沒有主導拔管？看這四回合出手就知

自駕車搭乘服務上路 可能先面臨衛生清潔等問題

2018-05-22 09:21楊又肇

除了擔心自駕車可能造成更多司機失業，或是潛藏系統誤判產生車禍等隱憂，不少人則是更擔心自駕車普及後，或許將帶來更多問題，例如車內清潔及遭人用於情色方面用途。

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不少市場看法認為，未來即將普及應用的自駕車，在各個廠商持續追求技術應用表現理想之餘，可能將面臨更大問題。

其中包含乘客在搭乘過程發生不適，導致在車輛內嘔吐，或是隨意棄置垃圾等情況，甚至在車內吸菸、吸食毒品，以及損毀車內裝設等問題，另外經歷多人乘坐之後，也可能因為汗水等分泌物造成提供乘坐服務的自駕車內部衛生問題，導致提供自駕車搭乘服務的營運公司必須額外花費人力等成本維護車輛清潔。

另一方面，除了前述提及車內吸毒等問題，部分使用者也可能在自駕車運作過程中進行車震等情色行為，甚至可能會有犯罪份子藉由自駕車進行違禁品運送，或是進行炸彈投放等恐怖攻擊。

依照目前投入自駕車測試的廠商，包含Waymo、Uber、Lyft等，雖然持續強調自駕車所帶來便利性，但旗下於公開道路測試的自駕車多半配置一名隨車人員，同時也僅在一段時間後才會配合回廠充電檢修過程進行車內清潔。

因此，若要隨時維持車內清潔，並且在乘客需要時提供必要協助的情況，配置一名隨車人員的作法似乎較為容易，同時也能適時阻止乘客將垃圾隨意棄置車內，或是避免從事不當行為，但如此一來也可能失去自駕車使用意義，而若是在車內配置監控系統的話，勢必將引來隱私爭議等問題。

不過，如果參考共享汽車租賃服務Zipcar的運作模式，透過使用檢舉機制降低破壞車輛內部清潔或損毀情況，甚至藉由用戶帳號追蹤是否違反使用規範，或許將成為未來管理自駕車使用情況的解決方案之一。

共享汽車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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