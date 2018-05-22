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Google神祕可獨立運作AR頭戴裝置現身 可能由台灣廣達代工

2018-05-22 09:24楊又肇

雖然先前Google與HTC合作打造獨立運作的虛擬實境頭戴裝置終止研發，但Google似乎仍計畫讓此款裝置持續發展，並且與聯想合作推出基於Daydream VR的獨立運作虛擬實境頭戴裝置Mirage Solo。而稍早一款代號為Google A65的裝置，可能是Google針對擴增實境應用所打造的獨立運作頭戴裝置。

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此項消息是由WinFuture網站所發現，顯示Google正著手打造一款可對應擴增實境應用的獨立運作頭戴裝置，其中採用Qualcomm針對物聯網設備所打造的QSC603處理器，預期透過此款處理器所搭載Hexagon 685運算元件、Adreno 615 GPU，以及獨立圖像處理器Spectra 270，同時也支援Snapdragon NPE運算引擎，搭配此款處理器最高可對應WQHD解析度影像、支援Vulkan、OpenGL及OpenCL等影像運算API，並且可藉由包含TensorFlow、Caffe2與Qualcomm提供Hexagon學習框架，以深度學習方式加速運算效率，藉此提昇擴增實境應用效果。

至於軟體應用方面，預期除了支援Android平台，更將整合ARCore或Daydream VR應用，讓此款獨立運作頭戴裝置可高度支援擴增實境應用體驗，預期也能藉由感測元件識別使用者手勢、語音指令，甚至肢體動作方向等。而在資料傳輸部分，則包含支援Bluetooth 5.1，以及Gigabit等級Wi-Fi傳輸效果，並且能與PC設備以無線形式連接使用。

相關消息指出，此款獨立運作頭戴裝置將由台灣廣達代工製作，但目前暫時還無法取得證實消息，而此款裝置或許最快將會在今年秋季與新款Pixel系列產品一同亮相。

就在微軟計畫將虛擬實境、擴增實境納入未來運作使用模式，並且強化透過虛擬視覺技術提昇遠端辦公協作、虛擬會議等應用模式，Google接下來也應該會朝向類似應用模式發展，同時進一步提昇應用體驗。

GoogleAR廣達

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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