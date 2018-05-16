孩子用手機已不可逆 涂喜敏：禁止可能造成親子衝突

2018-05-16 19:47 中央社 台北16日電



智慧型手機幾乎成為生活必備品，金車文教基金會最新調查顯示，6成5青少年的家長曾反映孩子手機使用時間過長，更有1成6青少年平均每天使用高達5小時以上。

金車文教基金會今天舉行記者會，公布2018年青少年手機問卷調查報告，金車於3至4月針對國小五年級至高三生進行青少年手機抽樣問卷調查，有效樣本數為2562份，在97%信心水準下，正負抽樣誤差值為3個百分點。

金車調查顯示，如果沒有手機，77.4%青少年會感覺不方便聯絡，56.8%會覺得很無聊；38.2%青少年手機可wifi上網，31%是上網吃到飽，65.9%青少年的家長曾反映孩子手機使用時間過長，但44.5%家長對手機管控採自由開放態度，45.4%有條件管控，10.1%則採嚴格管控。

調查發現，60.4%青少年使用手機是為了閒聊，最常使用的功能以社群軟體、影音、聽音樂居多，56.7%青少年曾用手機網購，60.7%青少年的社群好友超過百人，78.5%青少年平均每天使用手機1小時以上，更有16.4%青少年平均每天使用5小時以上。

金車基金會表示，智慧型手機幾乎已成為生活必備品，雖然讓生活更便利，但背後也潛藏危機，青少年可能過度依賴手機而產生「無機恐慌症」，如果經常機不離手，習慣沈迷於虛擬世界，還可能造成人際關係出現問題，社群好友多雖然可代表網路人氣，但並不代表現實生活人際關係良好。

張老師基金會台北事務所總幹事涂喜敏也表示，使用手機已經是不可逆的情況，不管是休閒、學習和人際交往都跟手機與網路息息相關，針對高中以下學生，她建議父母還是要多關心孩子使用手機的情況，並適度的管控。

涂喜敏指出，父母在管控過程中，要關心孩子的手機使用狀況，讓孩子表達意見並充分溝通，而不是一味禁止，否則可能造成親子衝突；如果只用外控，例如交換條件來限制孩子使用，可能等孩子上了大學後就管不動了，建議父母要從內控做起，透過溝通或鼓勵，讓孩子自發性地去學習自律或適度使用。