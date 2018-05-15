親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
全民搶499吃到飽
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

女警偽裝拍超速被網友「捉包」 抓到的16件違規全撤銷

Panasonic2018春季新品發表

2018-05-15 12:53聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

2018年Panasonic春季新品發表會今登場，現場展示OLED電視、蒸氣電熨斗NI-FS470、數位相機GH5s等新產品。

2018年Panasonic春季新品發表會，模特兒示範用蒸氣電熨斗NI-FS47...
2018年Panasonic春季新品發表會，模特兒示範用蒸氣電熨斗NI-FS470燙衣服。記者王騰毅/攝影
分享
2018年Panasonic春季新品發表會，蒸氣電熨斗NI-FS470(右）、N...
2018年Panasonic春季新品發表會，蒸氣電熨斗NI-FS470(右）、NI-FS470-K。記者王騰毅/攝影
分享
2018年Panasonic春季新品發表會今登場，數位相機新品GH5s。記者王騰...
2018年Panasonic春季新品發表會今登場，數位相機新品GH5s。記者王騰毅/攝影
分享
2018年Panasonic春季新品發表會，模特兒示範用蒸氣電熨斗NI-FS47...
2018年Panasonic春季新品發表會，模特兒示範用蒸氣電熨斗NI-FS470燙衣服。記者王騰毅/攝影
分享
2018年Panasonic春季新品發表會今登場，數位相機新品GH5s。記者王騰...
2018年Panasonic春季新品發表會今登場，數位相機新品GH5s。記者王騰毅/攝影
分享
2018年Panasonic春季新品發表會今登場，現場展出OLED電視。記者王騰...
2018年Panasonic春季新品發表會今登場，現場展出OLED電視。記者王騰毅/攝影
分享
2018年Panasonic春季新品發表會，現場展示9大暢銷商品。記者王騰毅/攝...
2018年Panasonic春季新品發表會，現場展示9大暢銷商品。記者王騰毅/攝影
分享

相關新聞

泡茶最怕泡到忘記！Tea-clock線上泡茶計時器超貼心

2018-05-14 22:14

Japan Display推出顯示密度破千的LCD面板 VR視覺更清晰

2018-05-14 16:08

康寧打造全新Iris Glass 讓大尺寸螢幕電視可以更薄、更顯色

2018-05-14 08:10

德誼數位開賣Apple Watch LTE版 推出超值七重優惠

2018-05-13 15:56

小米魔芋AI翻譯機僅一千出頭！即時翻譯兼具AI助理

2018-05-12 15:30

Apple Watch 3開賣 排長龍

2018-05-11 14:35

Apple Watch 3 LTE版開賣 吸引果粉排隊

2018-05-11 11:28

Qualcomm透露將推新處理器 讓智慧手錶更加省電、更輕薄

2018-05-11 11:10

三星計畫在IFA 2018揭曉無線化的混合實境頭戴裝置

2018-05-11 11:09

蘋果要更綠 iPhone、Mac將採用環保製程金屬

2018-05-11 07:33

個人智慧助理＋群聊 Sony真無線開放式耳機登台

2018-05-10 19:46

WD Black NVMe SSD登台 強調存取更高效率、更長使用壽命

2018-05-10 18:45

動手玩／強調空氣聆聽感 Sony真無線耳機Xperia Ear Duo登台

2018-05-10 18:45

WD推出全新電競NVMe SSD 美少女實況主體驗超有感

2018-05-10 15:46

Apple Watch傳新花樣 圓形設計冒出頭

2018-05-10 10:13

Apple Watch 3 LTE版實測 小幫手大不同

2018-05-10 08:52

Sony：機器狗aibo短短3個月內已經累積1.1萬台銷售數量

2018-05-10 08:50

動手玩／可真正獨立上網運作的eSIM版Apple Watch series 3

2018-05-10 08:00

Sony2018全新電視 4K HDR 及OLED是主力

2018-05-09 20:28

Sony新款BRAVIA電視登台 強化影音顯示、加入數位助理功能

2018-05-09 17:24

Sony仍不考慮自產OLED面板 電視維持以LCD機種為銷售主流

2018-05-09 17:22

小米之家插旗信義區 小愛同學來台有難度

2018-05-08 20:47

全台首間「半開架式」小米之家 7月信義威秀登場

2018-05-08 17:23

LG將推出首款Wear OS智慧手錶 或許將在Google I/O 2018期間亮相

2018-05-08 15:20

不只當迎賓大使 Pepper還是稱職的「廟公」

2018-05-08 15:05

AI時代來臨！你身邊的行李箱、嬰兒車都可能是機器人

2018-05-08 15:03

困水溝2天無人救！印度工程師神改造無人機把狗「夾出來」

2018-05-08 14:33

蘋果深耕無線充電 傳螺線管當核心

2018-05-08 09:31

B&O Play復刻推出經典掛耳式耳機Earset 全面改為無線化

2018-05-07 08:18

代號「伽利略」 三星預期今年將揭曉新款智慧手錶Gear S4

2018-05-07 08:13

越來越好用！Google Assistant可透過手錶「溝通」更多家電

2018-05-06 12:57

Digital City落腳屏東 主打數位潮店

2018-05-05 00:20

中國首款雲端人工智慧芯片 寒武紀MLU100亮相

2018-05-04 11:59

繼「湖泊」之後 Intel計畫以「海灣」系列作為新處理器架構名稱

2018-05-04 09:52

三星新款QLED電視 獨創變色龍模式

2018-05-03 21:52

Apple Watch 3開放預購 電信三雄0元購機方案

2018-05-03 21:21

三星來台發表最新量子電視 號稱世界最高顏值TV

2018-05-03 19:11

三星2018年款QLED電視、全新4K UHD TV系列登台

2018-05-03 14:59

小米釋出預告圖像 可能在近期內揭曉小米手環3

2018-05-03 12:24
看更多

熱門文章

真的出事了！499之亂 有門市人員竟累到昏倒、爆鼻血

2018-05-14 22:19

免解約客戶線上登記499 中華電：31日前實體門市辦理即可

2018-05-14 22:32

中華電信499之亂 大股東交通部說話了

2018-05-14 21:32

冷看499吃到飽最省是他！ 邊緣人方案每月僅30元

2018-05-14 14:13

499之亂員工過勞 北市勞動局開罰中華電、宏華百萬

2018-05-14 16:51

499之亂枋寮員工暈倒送醫 與兒子慶生也選在門市

2018-05-14 23:21

499吃到飽最終日 中華電能支援人力全出動

2018-05-14 17:09

499最後一天 基隆門市凌晨3點排隊自備椅子

2018-05-15 08:36

499之亂新北便衣突擊勞檢 幾乎人人都超時上班

2018-05-14 20:01

北高勞檢 中華電信挨罰至少200萬

2018-05-15 00:37

499熱潮 中華電信強調網路門市15日截止

2018-05-15 00:19

499之亂連民代都沾惹不得 出面關切被轟滿頭包

2018-05-14 16:52

499排隊排到崩潰？有兩招不用苦等

2018-05-14 14:27

499之亂仍擠爆 男凌晨2點排隊：我一定要辦好

2018-05-15 09:25

Japan Display推出顯示密度破千的LCD面板 VR視覺更清晰

2018-05-14 16:08

勞動部長勞檢499之亂 找上立法院門市

2018-05-14 13:43

開罰了！中華電信499促銷員工超時 台中開罰102萬

2018-05-15 11:10

兩大郵件加密軟體有漏洞 恐易遭駭客入侵

2018-05-15 00:23

今上數位門市登記 中華電信499月底還能辦

2018-05-15 00:37

NCC16日討論499之亂罰金 「一定重罰」

2018-05-14 17:48

499吃到飽15日到期 線上辦手續可後補

2018-05-15 00:51

499之亂中華電信營業點都超時 高市裁罰百萬元

2018-05-14 19:21

499活動延長？中華電台南門巿：今晚9點準時關門

2018-05-15 10:05

中華電信499之亂 台南再查獲3處超時工作

2018-05-14 19:55

泡茶最怕泡到忘記！Tea-clock線上泡茶計時器超貼心

2018-05-14 22:14

新北市勞檢處：中華電出勤達16小時 罰百萬

2018-05-14 19:22

499今天截至 數位網路門市可登記到午夜12點

2018-05-15 09:48

中華電499之亂 最後一天有人凌晨2點就來排隊

2018-05-15 11:47

499可上網預約「仍要等300人」 男還號碼牌：不等了！

2018-05-15 12:19

任天堂攜手「週刊少年JUMP」 打造創刊50週年紀念款迷你紅白機

2018-05-15 09:35

vivo新機計畫搭載聯發科P60處理器 OPPO R15 Pro也將登陸

2018-05-15 10:00

個資濫用第一階段調查 臉書暫停權200個APP

2018-05-14 21:44

「499之亂」 張緒中和高市議會國民黨團要鄭優下台

2018-05-15 12:03

華碩攝影派對 孔劉6月24日要來台同樂

2018-05-14 13:20

499之亂 勞檢員被排隊民眾抱怨也很受傷

2018-05-15 10:17

Google Assistant年底預計進駐80個市場，將包含台灣地區

2018-05-15 09:51

499吃到飽最終日 繳違約金需親臨門市

2018-05-15 12:16

499之亂綠委促究責 交部：轉請中華電信思考

2018-05-14 13:50

499之亂 勞工局磨刀向中華電信 其他電信業也難逃

2018-05-15 11:14

電信三雄用戶注意！499方案最後一日申請不再延長

2018-05-15 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top