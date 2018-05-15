Panasonic2018春季新品發表

相關新聞
泡茶最怕泡到忘記！Tea-clock線上泡茶計時器超貼心2018-05-14 22:14
Japan Display推出顯示密度破千的LCD面板 VR視覺更清晰2018-05-14 16:08
康寧打造全新Iris Glass 讓大尺寸螢幕電視可以更薄、更顯色2018-05-14 08:10
德誼數位開賣Apple Watch LTE版 推出超值七重優惠2018-05-13 15:56
小米魔芋AI翻譯機僅一千出頭！即時翻譯兼具AI助理2018-05-12 15:30
Apple Watch 3開賣 排長龍2018-05-11 14:35
Apple Watch 3 LTE版開賣 吸引果粉排隊2018-05-11 11:28
Qualcomm透露將推新處理器 讓智慧手錶更加省電、更輕薄2018-05-11 11:10
三星計畫在IFA 2018揭曉無線化的混合實境頭戴裝置2018-05-11 11:09
蘋果要更綠 iPhone、Mac將採用環保製程金屬2018-05-11 07:33
個人智慧助理＋群聊 Sony真無線開放式耳機登台2018-05-10 19:46
WD Black NVMe SSD登台 強調存取更高效率、更長使用壽命2018-05-10 18:45
動手玩／強調空氣聆聽感 Sony真無線耳機Xperia Ear Duo登台2018-05-10 18:45
WD推出全新電競NVMe SSD 美少女實況主體驗超有感2018-05-10 15:46
Apple Watch傳新花樣 圓形設計冒出頭2018-05-10 10:13
Apple Watch 3 LTE版實測 小幫手大不同2018-05-10 08:52
Sony：機器狗aibo短短3個月內已經累積1.1萬台銷售數量2018-05-10 08:50
動手玩／可真正獨立上網運作的eSIM版Apple Watch series 32018-05-10 08:00
Sony2018全新電視 4K HDR 及OLED是主力2018-05-09 20:28
Sony新款BRAVIA電視登台 強化影音顯示、加入數位助理功能2018-05-09 17:24
Sony仍不考慮自產OLED面板 電視維持以LCD機種為銷售主流2018-05-09 17:22
小米之家插旗信義區 小愛同學來台有難度2018-05-08 20:47
全台首間「半開架式」小米之家 7月信義威秀登場2018-05-08 17:23
LG將推出首款Wear OS智慧手錶 或許將在Google I/O 2018期間亮相2018-05-08 15:20
不只當迎賓大使 Pepper還是稱職的「廟公」2018-05-08 15:05
AI時代來臨！你身邊的行李箱、嬰兒車都可能是機器人2018-05-08 15:03
困水溝2天無人救！印度工程師神改造無人機把狗「夾出來」2018-05-08 14:33
蘋果深耕無線充電 傳螺線管當核心2018-05-08 09:31
B&O Play復刻推出經典掛耳式耳機Earset 全面改為無線化2018-05-07 08:18
代號「伽利略」 三星預期今年將揭曉新款智慧手錶Gear S42018-05-07 08:13
越來越好用！Google Assistant可透過手錶「溝通」更多家電2018-05-06 12:57
Digital City落腳屏東 主打數位潮店2018-05-05 00:20
中國首款雲端人工智慧芯片 寒武紀MLU100亮相2018-05-04 11:59
繼「湖泊」之後 Intel計畫以「海灣」系列作為新處理器架構名稱2018-05-04 09:52
三星新款QLED電視 獨創變色龍模式2018-05-03 21:52
Apple Watch 3開放預購 電信三雄0元購機方案2018-05-03 21:21
三星來台發表最新量子電視 號稱世界最高顏值TV2018-05-03 19:11
三星2018年款QLED電視、全新4K UHD TV系列登台2018-05-03 14:59
小米釋出預告圖像 可能在近期內揭曉小米手環32018-05-03 12:24
熱門文章
真的出事了！499之亂 有門市人員竟累到昏倒、爆鼻血2018-05-14 22:19
免解約客戶線上登記499 中華電：31日前實體門市辦理即可2018-05-14 22:32
中華電信499之亂 大股東交通部說話了2018-05-14 21:32
冷看499吃到飽最省是他！ 邊緣人方案每月僅30元2018-05-14 14:13
499之亂員工過勞 北市勞動局開罰中華電、宏華百萬2018-05-14 16:51
499之亂枋寮員工暈倒送醫 與兒子慶生也選在門市2018-05-14 23:21
499吃到飽最終日 中華電能支援人力全出動2018-05-14 17:09
499最後一天 基隆門市凌晨3點排隊自備椅子2018-05-15 08:36
499之亂新北便衣突擊勞檢 幾乎人人都超時上班2018-05-14 20:01
北高勞檢 中華電信挨罰至少200萬2018-05-15 00:37
499熱潮 中華電信強調網路門市15日截止2018-05-15 00:19
499之亂連民代都沾惹不得 出面關切被轟滿頭包2018-05-14 16:52
499排隊排到崩潰？有兩招不用苦等2018-05-14 14:27
499之亂仍擠爆 男凌晨2點排隊：我一定要辦好2018-05-15 09:25
Japan Display推出顯示密度破千的LCD面板 VR視覺更清晰2018-05-14 16:08
勞動部長勞檢499之亂 找上立法院門市2018-05-14 13:43
開罰了！中華電信499促銷員工超時 台中開罰102萬2018-05-15 11:10
兩大郵件加密軟體有漏洞 恐易遭駭客入侵2018-05-15 00:23
今上數位門市登記 中華電信499月底還能辦2018-05-15 00:37
NCC16日討論499之亂罰金 「一定重罰」2018-05-14 17:48
499吃到飽15日到期 線上辦手續可後補2018-05-15 00:51
499之亂中華電信營業點都超時 高市裁罰百萬元2018-05-14 19:21
499活動延長？中華電台南門巿：今晚9點準時關門2018-05-15 10:05
中華電信499之亂 台南再查獲3處超時工作2018-05-14 19:55
泡茶最怕泡到忘記！Tea-clock線上泡茶計時器超貼心2018-05-14 22:14
新北市勞檢處：中華電出勤達16小時 罰百萬2018-05-14 19:22
499今天截至 數位網路門市可登記到午夜12點2018-05-15 09:48
中華電499之亂 最後一天有人凌晨2點就來排隊2018-05-15 11:47
499可上網預約「仍要等300人」 男還號碼牌：不等了！2018-05-15 12:19
任天堂攜手「週刊少年JUMP」 打造創刊50週年紀念款迷你紅白機2018-05-15 09:35
vivo新機計畫搭載聯發科P60處理器 OPPO R15 Pro也將登陸2018-05-15 10:00
個資濫用第一階段調查 臉書暫停權200個APP2018-05-14 21:44
「499之亂」 張緒中和高市議會國民黨團要鄭優下台2018-05-15 12:03
華碩攝影派對 孔劉6月24日要來台同樂2018-05-14 13:20
499之亂 勞檢員被排隊民眾抱怨也很受傷2018-05-15 10:17
Google Assistant年底預計進駐80個市場，將包含台灣地區2018-05-15 09:51
499吃到飽最終日 繳違約金需親臨門市2018-05-15 12:16
499之亂綠委促究責 交部：轉請中華電信思考2018-05-14 13:50
499之亂 勞工局磨刀向中華電信 其他電信業也難逃2018-05-15 11:14
電信三雄用戶注意！499方案最後一日申請不再延長2018-05-15 11:45
留言