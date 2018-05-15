親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
全民搶499吃到飽
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

馬英九被控洩密有罪 二審依通保法判4個月

陸克文分析：習近平世界觀中 台灣占何種位置？

Google Assistant年底預計進駐80個市場，將包含台灣地區

2018-05-15 09:51楊又肇

今年MWC 2018預告將於年底前使Google Assistant新增超過30種語言，同時在Google I/O 2018期間也透露將使Google Assistant能以更自然方式發聲，同時與人互動也將變得更加聰明，更確定將會持續加入更多語言，並且讓Google Assistant進駐更多地區使用。

分享

不過，雖然Google說明Google Assistant已經應用在超過5億款裝置，其中包含用於超過40款車輛品牌，並且用於超過5000種智慧家電產品，在先前說明更透露預計在今年底前支援超過30種語言，藉此讓全球超過95%的Android平台用戶都能便利地使用此項數位助理服務，卻未具體說明接下來預計進駐國家地區名單，僅以一張地圖說明接下來即將開放地區計畫。

而就Android Authority網站整理報導，在Google提及預計進駐的80個國家地區裡，有部分地區可能因為地圖無法具體呈現而產生落差，但其中確定的72個國家家分別包含非洲地區、亞太地區、歐洲地區、中東地區與美洲地區，部分地區已經是Google Assistant確定進駐地區 (分別如下列表)。

其中，Google並未提及是否將Google Assistant帶至中國市場，但以Google目前在中國市場發展情況來看，依照Google Assistant必須仰賴大量網路連接學習模式，暫時仍無法在中國市場推行，或許有可能選擇以不同方式進行合作。而在台灣地區若順利推行Google Asssitant服務的話，預期將可加入支援繁體中文識別功能。

就Google先前說明，表示要讓Google Assistant單文以外語轉譯為中文，並且加以識別做出反應的話，其實以現行技術已經可以實現，但若要能完整分析自然口語內容、前後語意的話，則需要累積更多參考數據、聲音資訊，因此並非想像中容易。不過，Google方面確實也了解中文在全球市場佔據重要性，因此未來也確定會針對此部份需求提供對應服務，只是目前仍未有具體釋出時間表。

非洲地區：

  • 阿爾及利亞

  • 博茨瓦納

  • 喀麥隆

  • 科特迪瓦

  • 剛果民主共和國

  • 埃及

  • 加納

  • 肯尼亞

  • 萊索托

  • 摩洛哥

  • 納米比亞

  • 尼日利亞

  • 塞內加爾

  • 南非

  • 坦桑尼亞

  • 突尼斯

  • 烏干達

  • 撒哈拉沙漠西部

  • 贊比亞

  • 津巴布韋

亞太地區：

  • 澳洲

  • 印度

  • 印尼

  • 日本

  • 馬來西亞

  • 緬甸

  • 紐西蘭

  • 巴基斯坦

  • 巴布亞新幾內亞

  • 菲律賓

  • 韓國

  • 台灣

  • 泰國

  • 越南

歐洲地區：

  • 奧地利

  • 比利時

  • 捷克

  • 丹麥

  • 法國

  • 德國

  • 愛爾蘭

  • 義大利

  • 荷蘭

  • 挪威

  • 波蘭

  • 俄羅斯

  • 西班牙

  • 瑞典

  • 瑞士

  • 土耳其

  • 英國

美洲地區：

  • 阿根廷

  • 巴西

  • 玻利維亞

  • 加拿大

  • 智利

  • 哥倫比亞

  • 哥斯達黎加

  • 多明尼加共和國

  • 厄瓜多爾

  • 薩爾瓦多

  • 危地馬拉

  • 洪都拉斯

  • 墨西哥

  • 尼加拉瓜

  • 巴拿馬

  • 巴拉圭

  • 秘魯

  • 烏拉圭

  • 美國

  • 委內瑞拉

Google數位助理

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

泡茶最怕泡到忘記！Tea-clock線上泡茶計時器超貼心

2018-05-14 22:14

Japan Display推出顯示密度破千的LCD面板 VR視覺更清晰

2018-05-14 16:08

康寧打造全新Iris Glass 讓大尺寸螢幕電視可以更薄、更顯色

2018-05-14 08:10

德誼數位開賣Apple Watch LTE版 推出超值七重優惠

2018-05-13 15:56

小米魔芋AI翻譯機僅一千出頭！即時翻譯兼具AI助理

2018-05-12 15:30

Apple Watch 3開賣 排長龍

2018-05-11 14:35

Apple Watch 3 LTE版開賣 吸引果粉排隊

2018-05-11 11:28

Qualcomm透露將推新處理器 讓智慧手錶更加省電、更輕薄

2018-05-11 11:10

三星計畫在IFA 2018揭曉無線化的混合實境頭戴裝置

2018-05-11 11:09

蘋果要更綠 iPhone、Mac將採用環保製程金屬

2018-05-11 07:33

個人智慧助理＋群聊 Sony真無線開放式耳機登台

2018-05-10 19:46

WD Black NVMe SSD登台 強調存取更高效率、更長使用壽命

2018-05-10 18:45

動手玩／強調空氣聆聽感 Sony真無線耳機Xperia Ear Duo登台

2018-05-10 18:45

WD推出全新電競NVMe SSD 美少女實況主體驗超有感

2018-05-10 15:46

Apple Watch傳新花樣 圓形設計冒出頭

2018-05-10 10:13

Apple Watch 3 LTE版實測 小幫手大不同

2018-05-10 08:52

Sony：機器狗aibo短短3個月內已經累積1.1萬台銷售數量

2018-05-10 08:50

動手玩／可真正獨立上網運作的eSIM版Apple Watch series 3

2018-05-10 08:00

Sony2018全新電視 4K HDR 及OLED是主力

2018-05-09 20:28

Sony新款BRAVIA電視登台 強化影音顯示、加入數位助理功能

2018-05-09 17:24

Sony仍不考慮自產OLED面板 電視維持以LCD機種為銷售主流

2018-05-09 17:22

小米之家插旗信義區 小愛同學來台有難度

2018-05-08 20:47

全台首間「半開架式」小米之家 7月信義威秀登場

2018-05-08 17:23

LG將推出首款Wear OS智慧手錶 或許將在Google I/O 2018期間亮相

2018-05-08 15:20

不只當迎賓大使 Pepper還是稱職的「廟公」

2018-05-08 15:05

AI時代來臨！你身邊的行李箱、嬰兒車都可能是機器人

2018-05-08 15:03

困水溝2天無人救！印度工程師神改造無人機把狗「夾出來」

2018-05-08 14:33

蘋果深耕無線充電 傳螺線管當核心

2018-05-08 09:31

B&O Play復刻推出經典掛耳式耳機Earset 全面改為無線化

2018-05-07 08:18

代號「伽利略」 三星預期今年將揭曉新款智慧手錶Gear S4

2018-05-07 08:13

越來越好用！Google Assistant可透過手錶「溝通」更多家電

2018-05-06 12:57

Digital City落腳屏東 主打數位潮店

2018-05-05 00:20

中國首款雲端人工智慧芯片 寒武紀MLU100亮相

2018-05-04 11:59

繼「湖泊」之後 Intel計畫以「海灣」系列作為新處理器架構名稱

2018-05-04 09:52

三星新款QLED電視 獨創變色龍模式

2018-05-03 21:52

Apple Watch 3開放預購 電信三雄0元購機方案

2018-05-03 21:21

三星來台發表最新量子電視 號稱世界最高顏值TV

2018-05-03 19:11

三星2018年款QLED電視、全新4K UHD TV系列登台

2018-05-03 14:59

小米釋出預告圖像 可能在近期內揭曉小米手環3

2018-05-03 12:24
看更多

熱門文章

真的出事了！499之亂 有門市人員竟累到昏倒、爆鼻血

2018-05-14 22:19

499只剩兩天！三類人不用親赴門市 數位門市辦理即可

2018-05-14 10:50

中華電信499之亂 大股東交通部說話了

2018-05-14 21:32

免解約客戶線上登記499 中華電：31日前實體門市辦理即可

2018-05-14 22:32

冷看499吃到飽最省是他！ 邊緣人方案每月僅30元

2018-05-14 14:13

499之亂員工過勞 北市勞動局開罰中華電、宏華百萬

2018-05-14 16:51

499方案不用排很久 用戶可選擇現場快速收件服務

2018-05-14 10:59

母親節優惠變調！ 媽媽凌晨到門市幫排「499吃到飽」

2018-05-14 11:01

499之亂 中華電信副總：「會盡快提出新的方案」

2018-05-14 11:50

499之亂枋寮員工暈倒送醫 與兒子慶生也選在門市

2018-05-14 23:21

499吃到飽最終日 中華電能支援人力全出動

2018-05-14 17:09

499排隊排到崩潰？有兩招不用苦等

2018-05-14 14:27

499之亂新北便衣突擊勞檢 幾乎人人都超時上班

2018-05-14 20:01

北高勞檢 中華電信挨罰至少200萬

2018-05-15 00:37

499之亂連民代都沾惹不得 出面關切被轟滿頭包

2018-05-14 16:52

中華電信員工超時加班 勞動部長：這一定過勞

2018-05-14 12:51

499熱潮 中華電信強調網路門市15日截止

2018-05-15 00:19

499最後一天 基隆門市凌晨3點排隊自備椅子

2018-05-15 08:36

電信499之亂 立委斥中華電信反應慢半拍

2018-05-14 10:40

499之亂仍擠爆 男凌晨2點排隊：我一定要辦好

2018-05-15 09:25

Japan Display推出顯示密度破千的LCD面板 VR視覺更清晰

2018-05-14 16:08

勞動部長勞檢499之亂 找上立法院門市

2018-05-14 13:43

499之亂立委爆違法工作18小時 勞動部要嚴懲

2018-05-14 11:51

孔劉又要來了 6月24日現身華碩手機攝影派對

2018-05-14 13:03

499之亂 NCC要求電信三雄今天到會說明

2018-05-14 11:47

NCC16日討論499之亂罰金 「一定重罰」

2018-05-14 17:48

499之亂中華電信營業點都超時 高市裁罰百萬元

2018-05-14 19:21

中華電信499之亂 台南再查獲3處超時工作

2018-05-14 19:55

泡茶最怕泡到忘記！Tea-clock線上泡茶計時器超貼心

2018-05-14 22:14

兩大郵件加密軟體有漏洞 恐易遭駭客入侵

2018-05-15 00:23

新北市勞檢處：中華電出勤達16小時 罰百萬

2018-05-14 19:22

499吃到飽15日到期 線上辦手續可後補

2018-05-15 00:51

今上數位門市登記 中華電信499月底還能辦

2018-05-15 00:37

個資濫用第一階段調查 臉書暫停權200個APP

2018-05-14 21:44

華碩攝影派對 孔劉6月24日要來台同樂

2018-05-14 13:20

任天堂攜手「週刊少年JUMP」 打造創刊50週年紀念款迷你紅白機

2018-05-15 09:35

499今天截至 數位網路門市可登記到午夜12點

2018-05-15 09:48

499之亂綠委促究責 交部：轉請中華電信思考

2018-05-14 13:50

499活動延長？中華電台南門巿：今晚9點準時關門

2018-05-15 10:05

Google Assistant年底預計進駐80個市場，將包含台灣地區

2018-05-15 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top