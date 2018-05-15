Google Assistant年底預計進駐80個市場，將包含台灣地區
今年MWC 2018預告將於年底前使Google Assistant新增超過30種語言，同時在Google I/O 2018期間也透露將使Google Assistant能以更自然方式發聲，同時與人互動也將變得更加聰明，更確定將會持續加入更多語言，並且讓Google Assistant進駐更多地區使用。
不過，雖然Google說明Google Assistant已經應用在超過5億款裝置，其中包含用於超過40款車輛品牌，並且用於超過5000種智慧家電產品，在先前說明更透露預計在今年底前支援超過30種語言，藉此讓全球超過95%的Android平台用戶都能便利地使用此項數位助理服務，卻未具體說明接下來預計進駐國家地區名單，僅以一張地圖說明接下來即將開放地區計畫。
而就Android Authority網站整理報導，在Google提及預計進駐的80個國家地區裡，有部分地區可能因為地圖無法具體呈現而產生落差，但其中確定的72個國家家分別包含非洲地區、亞太地區、歐洲地區、中東地區與美洲地區，部分地區已經是Google Assistant確定進駐地區 (分別如下列表)。
其中，Google並未提及是否將Google Assistant帶至中國市場，但以Google目前在中國市場發展情況來看，依照Google Assistant必須仰賴大量網路連接學習模式，暫時仍無法在中國市場推行，或許有可能選擇以不同方式進行合作。而在台灣地區若順利推行Google Asssitant服務的話，預期將可加入支援繁體中文識別功能。
就Google先前說明，表示要讓Google Assistant單文以外語轉譯為中文，並且加以識別做出反應的話，其實以現行技術已經可以實現，但若要能完整分析自然口語內容、前後語意的話，則需要累積更多參考數據、聲音資訊，因此並非想像中容易。不過，Google方面確實也了解中文在全球市場佔據重要性，因此未來也確定會針對此部份需求提供對應服務，只是目前仍未有具體釋出時間表。
非洲地區：
- 阿爾及利亞
- 博茨瓦納
- 喀麥隆
- 科特迪瓦
- 剛果民主共和國
- 埃及
- 加納
- 肯尼亞
- 萊索托
- 摩洛哥
- 納米比亞
- 尼日利亞
- 塞內加爾
- 南非
- 坦桑尼亞
- 突尼斯
- 烏干達
- 撒哈拉沙漠西部
- 贊比亞
- 津巴布韋
亞太地區：
- 澳洲
- 印度
- 印尼
- 日本
- 馬來西亞
- 緬甸
- 紐西蘭
- 巴基斯坦
- 巴布亞新幾內亞
- 菲律賓
- 韓國
- 台灣
- 泰國
- 越南
歐洲地區：
- 奧地利
- 比利時
- 捷克
- 丹麥
- 法國
- 德國
- 愛爾蘭
- 義大利
- 荷蘭
- 挪威
- 波蘭
- 俄羅斯
- 西班牙
- 瑞典
- 瑞士
- 土耳其
- 英國
美洲地區：
- 阿根廷
- 巴西
- 玻利維亞
- 加拿大
- 智利
- 哥倫比亞
- 哥斯達黎加
- 多明尼加共和國
- 厄瓜多爾
- 薩爾瓦多
- 危地馬拉
- 洪都拉斯
- 墨西哥
- 尼加拉瓜
- 巴拿馬
- 巴拉圭
- 秘魯
- 烏拉圭
- 美國
- 委內瑞拉
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