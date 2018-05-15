Google Assistant年底預計進駐80個市場，將包含台灣地區

今年MWC 2018預告將於年底前使Google Assistant新增超過30種語言，同時在Google I/O 2018期間也透露將使Google Assistant能以更自然方式發聲，同時與人互動也將變得更加聰明，更確定將會持續加入更多語言，並且讓Google Assistant進駐更多地區使用。

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不過，雖然Google說明Google Assistant已經應用在超過5億款裝置，其中包含用於超過40款車輛品牌，並且用於超過5000種智慧家電產品，在先前說明更透露預計在今年底前支援超過30種語言，藉此讓全球超過95%的Android平台用戶都能便利地使用此項數位助理服務，卻未具體說明接下來預計進駐國家地區名單，僅以一張地圖說明接下來即將開放地區計畫。

而就Android Authority網站整理報導，在Google提及預計進駐的80個國家地區裡，有部分地區可能因為地圖無法具體呈現而產生落差，但其中確定的72個國家家分別包含非洲地區、亞太地區、歐洲地區、中東地區與美洲地區，部分地區已經是Google Assistant確定進駐地區 (分別如下列表)。

其中，Google並未提及是否將Google Assistant帶至中國市場，但以Google目前在中國市場發展情況來看，依照Google Assistant必須仰賴大量網路連接學習模式，暫時仍無法在中國市場推行，或許有可能選擇以不同方式進行合作。而在台灣地區若順利推行Google Asssitant服務的話，預期將可加入支援繁體中文識別功能。

就Google先前說明，表示要讓Google Assistant單文以外語轉譯為中文，並且加以識別做出反應的話，其實以現行技術已經可以實現，但若要能完整分析自然口語內容、前後語意的話，則需要累積更多參考數據、聲音資訊，因此並非想像中容易。不過，Google方面確實也了解中文在全球市場佔據重要性，因此未來也確定會針對此部份需求提供對應服務，只是目前仍未有具體釋出時間表。

非洲地區：

阿爾及利亞

博茨瓦納

喀麥隆

科特迪瓦

剛果民主共和國

埃及

加納

肯尼亞

萊索托

摩洛哥

納米比亞

尼日利亞

塞內加爾

南非

坦桑尼亞

突尼斯

烏干達

撒哈拉沙漠西部

贊比亞

津巴布韋

亞太地區：

澳洲

印度

印尼

日本

馬來西亞

緬甸

紐西蘭

巴基斯坦

巴布亞新幾內亞

菲律賓

韓國

台灣

泰國

越南

歐洲地區：

奧地利

比利時

捷克

丹麥

法國

德國

愛爾蘭

義大利

荷蘭

挪威

波蘭

俄羅斯

西班牙

瑞典

瑞士

土耳其

英國

美洲地區：