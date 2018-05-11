Apple Watch 3 LTE版開賣 吸引果粉排隊

2018-05-11 11:28 中央社 台北11日電



Apple Watch 3 LTE版今天在台開賣，電信業與蘋果授權經銷商上陣，亞太電信搭上499熱潮，辦門號限量送Apple Watch，吸引果粉排隊搶買，中華電信在50家門市及數位門市同步開賣。

亞太電信今天上午10時舉行開賣活動，搭上近期民眾搶辦499上網吃到飽熱潮，加碼推出辦門號送AppleWatch Series 3 LTE版活動，限量25名，吸引果粉排隊搶購。

中華電信今天上午8時起，於全台50家指定門市及數位門市同步開賣Apple Watch Series 3 LTE版，主打內建行動通訊功能，中華電信也為客戶提供設定教學服務，同時，中華電信宣布，今天啟動One Number（可一號多機使用）服務，即日起至8月31日止，辦OneNumber服務免收首次設定費，並享前6個月免月租費優惠，原價月付199元。

德誼數位今天同步開賣Apple Watch Series 3 LTE版，並宣布最新iPad 2018版預購起跑，8月底前遠傳用戶申辦eSIM門號免設定費，享前6個月免月租，預估此波新品上市將帶動第二季整體業績成長達3成。