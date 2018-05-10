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WD Black NVMe SSD登台 強調存取更高效率、更長使用壽命

2018-05-10 18:45楊又肇

今年4月初正式揭曉的WD Black NVMe SSD，Western Digital稍早於台灣地區宣布上市消息，其中250GB容量版本的建議售價為新台幣3799，500GB容量規格為新台幣7099元，1TB容量規格則是新台幣12799元。

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相比先前推出的WD Black PCIe SSD，此次推出的WD Black NVMe SSD採用SanDisk技術生產的15nm製程、TLC結構設計的3D NAND Flash，同時採用Western Digital自制控制器，強調搭配M.2傳輸介面大幅提昇資料讀寫效率。

根據Western Digital公布數據，WD Black NVMe SSD在循序讀取約可達每秒3400MB，而循序寫入則有每秒2800MB的表現，除了歸功於M.2傳輸介面能有較高的傳輸頻寬，同時更借助Western Digital新款PCIe Gen3 x4控制器提高資料存寫與讀取效率。

另外，Western Digital此次更額外將控制器與NAND Flash擺放位置作調整，相比前一代設計將控制器放置在SSD中央，讓SSD內部線路進一步簡化，藉此讓傳輸效率提昇。

而針對WD Black NVMe SSD，Western Digital同樣提供5年產品保固，此外也將持續針對市場銷售PC、筆電或主機板持續更新相容性，並且提供WD Acronis Image對應備份、還原與升級需求，使用者也能透過WD SSD中控台軟體隨時確認SSD使用壽命。

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SSD

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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