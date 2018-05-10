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動手玩／強調空氣聆聽感 Sony真無線耳機Xperia Ear Duo登台

2018-05-10 18:45楊又肇

今年在MWC 2018期間正名為Xperia Ear Duo的開放式真無線耳機，預計在5月18日於台灣地區推出，並且確定以新台幣7990元推出，而先前在MWC 2018期間與Xperia XZ2系列機種同步推出的STH40D開放式有線耳機則確定在5月底推出，建議售價為新台幣2390元，另一款SBH90C高解析音質頸掛式藍牙耳機則預計在6月中旬過後推出，建議售價則為新台幣5990元。

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Sony未來實驗室計畫 (Future Lab Program)開發，本身強調重現空氣傳遞聽感的使用體驗，Xperia Ear Duo希望能實現能讓人耳聆聽音樂，同時也能聽見環境聲音，其中採用特殊垂掛配戴方式，透過後方垂掛部位內的驅動單體產生聲音，並且透過導管方式將聲音傳進耳朵內，而此時外部聲音依然可透過環狀導口使耳朵聽見，因此能確保使用者可同時聽見音樂與環境聲音。

此外，Xperia Ear Duo也透過Sony自製CXD5602低功耗晶片與多種感測元件，自動感知使用者所在地點等資訊，藉由生活助理 (Daily Assist)功能提供適時提醒使用者待辦事項，或是推播使用者感興趣新聞的使用功能。

Xperia Ear Duo實際盒裝內容
Xperia Ear Duo實際盒裝內容
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運作原理是透過直接將聲音送進耳朵，而非透過傳統密閉耳塞形成聲音
運作原理是透過直接將聲音送進耳朵，而非透過傳統密閉耳塞形成聲音
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耳機本身採用相對耐用的金屬材質，透過柔軟橡膠材質、區分三種不同尺寸的開放式環狀耳塞提供舒適配戴感受，同時耳機也支援IPX2等級生活防潑水設計，而垂掛配戴方式的設計，強調不會影響眼鏡或飾品配戴，採真無線耳機的設計也能讓使用者更方便空出雙手，並且可透過觸控手勢或轉頭等方式與耳機進行互動，藉此讓使用者能透過更直覺方式使用耳機。

至於藉由仍可在配戴情況下聆聽周遭環境聲音，並且能維持與人交談情況，使用者也不需要在聆聽音樂過程為了留意周遭環境情況，或是必須與人交談時頻繁取下耳機，甚至可以空出雙手處理其他事情。

音質表現部分，除了提供空氣傳遞聽感之外，Xperia Ear Duo透過Clear Phase音頻強化技術提供清晰音質感受，同樣也支援LDAC技術提供高音值聲音表現效果，並且可針對環境聲音自動調整耳機音量，以及針對使用時間或音質表現優先決定聲音輸出效果。

Xperia Ear Duo區分黑色與金色兩種款式
Xperia Ear Duo區分黑色與金色兩種款式
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App內會詳細說明如何配戴、連接
App內會詳細說明如何配戴、連接
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而在生活助理應用部分，使用者可以自訂將耳機戴上，或是依據使用情況朗讀包含目前時間、特別日子、未接來電、未讀簡訊、個人行程、氣象預報、台灣地區新聞或播放音樂，使用者也能設定可被生活助理朗讀內容的第三方App。此外，使用者也能自訂生活助理支援語言，並且能透過設定個人暱稱、生日、住家及公司地址讓生活助理與使用者能有更親近互動。

使用過程可設定透過點頭接聽或搖頭掛斷電話，或是透過搖頭動作取消生活助理朗讀內容，以及藉由向左或向右的轉頭動作切換播放內容。至於在平台支援部分，Xperia Ear Duo分別可對應Android與iOS裝置使用，但iOS平台目前僅支援iPhone，並未支援iPad使用，至於Google Assistant或Siri數位助理服務均可透過Xperia Ear Duo喚醒使用。

至於電池電量表現部分，Xperia Ear Duo將可對應連續4小時使用時間，搭配具充電功能的輕巧收納盒僅需12分鐘即可充入對應2小時聆聽時間電力，同時在收納盒滿電情況下約可讓耳機充滿電4次左右，亦即可對應16小時左右續航使用時間。

內建生活助理服務可針對使用者行事曆、郵件或即時通訊軟體提供朗讀、提醒等功能
內建生活助理服務可針對使用者行事曆、郵件或即時通訊軟體提供朗讀、提醒等功能
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透過收納盒可快速充電，並且對應最高4次左右的充電次數
透過收納盒可快速充電，並且對應最高4次左右的充電次數
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STH40D開放式立體聲耳機、SBH90C高音質頸掛式藍牙耳機即將跟進推出

至於此次一同展示的STH40D開放式立體聲耳機，以及SBH90C高音質頸掛式藍牙耳機，則是針對從高解析音質聆聽與類比音訊進入數位音訊使用模式的市場趨勢打造，其中STH40D開放式立體聲耳機採與Xperia Ear Duo相同的開放式環狀耳塞設計，但本身採用有線形式連接使用，並且對應傳統3.5mm耳機孔使用，訴求空氣傳遞的聆聽感與高解析音質聆聽使用。

而本身以藍牙形式連接，卻可透過USB Type-C以有線形式連接的SBH90C高音質頸掛式藍牙耳機，本身透過藍牙傳輸連接時，可藉由LDAC技術播放高音質聲音，或是透過有線形式以USB Type-C傳遞高解析數位音質內容。

此次一同展示的STH40D開放式立體聲耳機及SBH90C高音質頸掛式藍牙耳機
此次一同展示的STH40D開放式立體聲耳機及SBH90C高音質頸掛式藍牙耳機
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SBH90C高音質頸掛式藍牙耳機可透過藍牙連接，或是以USB Type-C與裝置...
SBH90C高音質頸掛式藍牙耳機可透過藍牙連接，或是以USB Type-C與裝置連接
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耳機不使用時，可透過耳塞背後磁鐵吸付固定，避免造成不必要的晃動干擾
耳機不使用時，可透過耳塞背後磁鐵吸付固定，避免造成不必要的晃動干擾
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STH40D開放式立體聲耳機基本上也採用空氣聆聽感的開放架構設計，似乎可視為親民...
STH40D開放式立體聲耳機基本上也採用空氣聆聽感的開放架構設計，似乎可視為親民款的有線版Xperia Ear Duo，但當然沒有搭載觸控等操作功能，同時也未支援生活著裡服務
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耳機Sony

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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