動手玩／可真正獨立上網運作的eSIM版Apple Watch series 3

2018-05-10 08:00 聯合新聞網 楊又肇



蘋果在去年秋季發表會中隨著Apple Watch series 3揭曉的eSIM版本，終於確定將在5月11日開放台灣地區銷售，並且分別與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信與亞太電信合作銷售資費方案 (台灣之星也會有，只是要等到下半年)。筆者在台灣地區即將推出eSIM版Apple Watch series 3之前，搶先取得台灣銷售版本進行簡單體驗，看看增加eSIM獨立連網功能是否能帶來更大便利。

終於即將在台灣地區上市的eSIM版Apple Watch series 3 分享 facebook

除了在錶冠處以紅點配色作識別區隔，eSIM版Apple Watch series 3基本上與先前已經在台上市的Wi-Fi版沒有差異，兩者均提供鋁合金、不鏽鋼與陶瓷三種材質，一樣區分38mm與42mm兩種尺寸，配色部分則在鋁合金材質版本提供太空灰、玫瑰金、銀色選項，不鏽鋼材質額外提供太空黑選項，而陶瓷材質則提供白色與黑色兩種選擇，螢幕則均採用搭載Force Touch觸控功能、對應1000 nits兩倍亮度表現的第二代OLED視網膜顯示器規格。

eSIM版Apple Watch series 3同樣內建GPS、Wi-Fi連接功能與水下50公尺防水效果 (但不建議在水壓力道較大的情況下使用)，並且搭載強調可讓App啟用速度提昇70%的S3雙核心處理器，同時可配合W2無線晶片與AirPods或Beats solo3等耳機快速連接，電池容量則強調可對應18小時的正常使用時間。

而與Wi-Fi版最大不同，eSIM版Apple Watch series 3提供內建eSIM連網功能，讓手錶能透過LTE獨立連網使用，並且支援透過VoLTE通話，或是透過LTE網路串流播放Apple Music音樂內容，而無需像過去必須先透過iTunes將音樂內容同步至手錶內建8GB容量，才能透過耳機或以擴音形式聆聽。

針對eSIM版Apple Watch series 3使用需求，蘋果更額外在此版本錶款新增一組名為「探險家」的專屬錶面，讓使用者能簡單透過錶面確認目前是否透過eSIM連網，以及可透過「探險家」錶面直接確認當前訊號連接強度。

盒裝設計與內部包裝基本上與Wi-Fi版Apple Watch series 3相同，但在series 3字樣則是以紅色呈現 分享 facebook

eSIM版外觀最大差別在於錶冠多了紅點識別設計，讓使用者可以很輕易地區分eSIM版本 分享 facebook

由於採相同設計，因此近期推出的春季錶帶款式都能用在現有Apple Watch 分享 facebook

此次配合eSIM版Apple Watch series 3開放台灣地區銷售，包含中華電信、台灣大哥大、遠傳電信與亞太電信都已經開放申請eSIM同號上網業務，讓使用者能透過iPhone進行線上操作即可完成申辦 (無法透過手錶申請)，如此即可讓使用者在未攜帶iPhone情況下，仍可透過手錶接收推播訊息，或是接聽、撥打電話，甚至也能直接執行可透過eSIM連網的App服務內容，例如透過eSIM連網方式串流播放Apple Music音樂內容。

至於此次在台灣地區由電信業者推行的eSIM服務，暫時僅有eSIM版Apple Watch series 3支援使用，其他同樣搭載eSIM連網功能的裝置如華碩常時連網筆電NovaGo，則是要等韌體更新才能加入支援使用台灣地區的eSIM服務，但以目前台灣地區電信業者態度來看，現階段仍會讓eSIM服務僅先對應連網使用需求相對較低的智慧穿戴裝置，甚至雖然強調開放「一號多機」使用模式，但實際上仍限制最多僅能申請開通兩組eSIM連網功能。

會有這樣的限制，最主要還是考量避免產生不必要的網路流量資源佔用情況，或許還是要等電信業者實際評估才有機會逐步放寬限制，讓使用者能藉由完整地透過共享相同門號讓多台裝置同時連網。

透過eSIM形式的連網功能，基本上可以在配對過程中完成申請，或是後續在iPhone上操作申請流程 分享 facebook

台灣地區銷售的eSIM版Apple Watch series 3有什麼差異？

其實整體上並沒有差異，只是在eSIM本身所支援連網頻段不同，台灣地區銷售版本實際上與澳洲、丹麥、德國、法國、德國、香港、印度、日本、新加坡、瑞典、瑞士、泰國及英國採相同規格，因此從這些地方購買的eSIM版Apple Watch series 3，都可以帶回來台灣使用在地電信業者提供的eSIM連網服務。

相反地，在台灣購買的eSIM版Apple Watch series 3，同樣可以帶到這些國家境內使用當地電信業者提供eSIM連網服務。

如果把eSIM版Apple Watch series 3帶到其他國家使用會怎麼樣？

由於目前台灣地區電信業者尚未開放以eSIM形式使用跨國漫遊服務，因此如果把eSIM版Apple Watch series 3帶到國外地區使用的話，基本上就與一般Wi-Fi版本沒有差別。

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eSIM版Apple Watch series 3真的可以完全獨立使用嗎？

雖然eSIM版Apple Watch series 3強調可完全獨立上網使用，但基本上使用者依然必須透過iPhone配對啟用，而不少繁複設定其實還是透過iPhone螢幕操作較為方便。此外，eSIM版Apple Watch series 3所使用連網服務，依然還是基於所配對的iPhone使用電信服務門號，因此並沒有辦法針對eSIM版Apple Watch series 3額外申請一組專屬門號。

不過，當一切配對、設定均完成後，使用者確實可以將所配對的iPhone放在家裡，放心地戴著eSIM版Apple Watch series 3出門慢跑，同時依然可以在戶外透過手錶接聽電話、聆聽串流音樂內容，或是使用支援eSIM上網功能的第三方App。

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到底什麼情況下才會用到eSIM連網功能？

其實，在絕大多數情況下，使用者應該不會用到eSIM連網功能，原因在於通常使用者在配戴Apple Watch的情況下，多半還是會將iPhone帶在身邊，這時候Apple Watch就會透過藍牙取得iPhone連網資源，其實就與一般Wi-Fi版Apple Watch的使用情況相同。

真正會用到eSIM連網功能的情況，則會是在使用者僅配戴Apple Watch外出慢跑，或是根本忘記帶手機出門的情況。

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要如何確認eSIM版Apple Watch series 3是透過本身網路連接？

如果在iPhone維持藍牙開啟情況下，基本上Apple Watch會維持透過藍牙取用iPhone端連網資源狀態，除非iPhone將藍牙連接功能關閉，同時Apple Watch本身也未連接任何Wi-Fi無線網路，此時就會自動切換透過eSIM功能連網。

若要快速確認Apple Watch是否透過eSIM功能連網，其實只要在設定為「探險家」錶面狀態下，觀看錶面是否顯示綠色訊號圖示，或是在任何錶面顯示情況下，透過由下往上拉的選單介面內確認行動網路圖示是否以綠色狀態呈現，若是呈現白色狀態的話，表示Apple Watch目前是透過iPhone連網。

eSIM版Apple Watch series 3專屬「探險家」錶面，上方搭載可顯示連網訊號強度的綠色圖示 分享 facebook

由左至右：透過藍牙與iPhone連線，並且開啟Wi-Fi連接；關閉藍牙、Wi-Fi連接，僅透過eSIM連網；完全斷開網路情況 分享 facebook

所有App都能透過eSIM方式連網嗎？

事實上，第三方App基本上還是需要額外在原始編碼內加入蘋果提供API內容，如此一來才能藉由eSIM方式連網，否則就只能藉由原本透過配對iPhone模式取得連網資源。

目前支援eSIM方式連網的App，除了蘋果本身提供提醒事項、Apple Music等內容之外，目前僅包含《Bus+ (全台公車動態 & Ubike查詢)》、《雅虎奇摩新聞》、《Onefootball》、《Carrot Weather》與《Nike+ Run Club》等第三方App加入支援eSIM連網功能，但蘋果強調開發者僅需在既有App內加入一組API內容，即可讓App透過eSIM方式連網使用。

在iPhone內透過Watch App設定eSIM連網功能，可以看見幾乎所有蘋果官方App都已經可以支援eSIM連網，最右側則是eSIM版錶款限定搭載的「探險家」錶面 分享 facebook

通話及連網品質如何？

雖然蘋果強調Apple Watch內建擴音效果與麥克風收音功能，可以讓使用者不用刻意將手錶靠近嘴邊即可正常通話，但實際上還是會考量當時收訊強度，以及周遭環境聲音干擾情況，但一般情況下使用其實都能直覺透過手錶通話。

而直接透過eSIM功能連網部分，從這幾天的實際測試情況，直接將iPhone藍牙關閉，讓Apple Watch維持以eSIM功能連網狀態，透過藍牙連接AirPods或Beats Solo3聆聽Apple Music，基本上很少會有斷斷續續或無法使用情況，因此連接速度表現其實是可以被接受。

整體耗電表現如何？

依照蘋果的說法，eSIM版Apple Watch電池設計與Wi-Fi版相同，同樣可對應18小時左右的使用時間，但整體電力續航表現還是要看實際使用情況，例如開啟音樂串流播放、同時又頻繁透過手錶接聽電話的話，很可能會在4-5個小時內讓手錶電力耗盡。

不過，在一般使用情況多半是藉由藍牙連接iPhone網路資源，而非透過內建eSIM功能連網，eSIM版Apple Watch的電池續航表現基本上與Wi-Fi版沒有差別，甚至在iPhone因較頻繁接聽、撥打電話，同時也持續開啟App、瀏覽網頁等功能，導致很快就沒電情況下，即可讓eSIM版Apple Watch當做備援「手機」使用。

小結

其實整體來看，eSIM版Apple Watch series 3除了可在iPhone不在身邊情況下，透過內建eSIM連網功能繼續使用接聽電話、查看即時推播訊息，或是使用支援透過eSIM連網的第三方App，基本上與Wi-Fi版本並沒有其他差別，錶帶配件也都能共用，因此是否需要使用eSIM功能，最主要還是取決自己有多少比例會不隨身攜帶iPhone。

例如本身經常會配戴Apple Watch從事運動，卻又不希望錯過重要來電、訊息的話，或許就會是不錯的選擇。