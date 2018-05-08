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困水溝2天無人救！印度工程師神改造無人機把狗「夾出來」

2018-05-08 14:33INSIDE

印度工程師Milind Raj神改造無人機救狗。 圖擷自Milind Raj影片
印度工程師Milind Raj神改造無人機救狗。 圖擷自Milind Raj影片
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根據印度新德里電視台，一名住在新德里的工程師Milind Raj改裝了一台無人機，將掉落溝渠的小狗「夾」回地面上。

一天早晨，Raj在散步時聽見一陣嗚咽聲，發現這隻掉在兩條道路中央大水溝的小狗。Raj詢問附近居民，那隻狗已經困在溝中兩天，狀況很差，但水溝太髒又太危險，貿然營救可能會害自己受傷。

碰巧Raj具有豐富AI與機械領域經驗，在幾小時內，他就在工作室組合好配置一組爪子的無人機。當然這架6旋翼無人機不是這次的作品，不過的確是他2年前親手組的，而上面加裝的爪子則是特地為了這次營救計畫做的，上面還配備呼吸心跳感應器，來監測確保小狗舒適無虞，搭配演算法可以控制夾子的力道以免掐死狗狗。

Raj馬上回到現場，由於小狗已經受到身心創傷，並沒有激烈反抗，而無人機順利固定牠的頭部並夾住軀幹，影片紀錄也可以看到小狗在東張西望的一片疑惑中被緩慢地載出水溝。

更棒的是，Raj後來決定領養這隻小狗，並將牠取名為「Lifted」（吊起來）。

儘管Raj自己後來上傳的影片有經過後製剪接，不過TheVerge報導中倒是有訪問到本人，目前看起來這是千真萬確的正能量暖心故事無誤。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

無人機印度

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