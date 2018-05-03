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三星2018年款QLED電視、全新4K UHD TV系列登台

2018-05-03 14:59楊又肇

今年在CES 2018期間首度亮相，同時在後續於紐約展開發表活動上大勢展出的三星2018年款QLED電視系列產品，稍早也在台灣地區宣布上市消息，同時也宣布對應高解析度的2018年款4K UHD TV系列也將同步在台推出，而此次推出尺寸從43吋起跳，最大尺寸達88吋，而主流尺寸則聚焦在55吋與65吋規格。

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此次在台推出的2018年款QLED電視產品，分別包含Q7F、Q8C與Q9F三款系列，尺寸涵蓋55吋至88吋規格，搭載三星金屬量子點技術、究極黑面版與100%色域空間顯示效果，其中Q9F系列更搭載極控光直下技術，讓螢幕顯示控光更為精準。此外，新款QLED電視系列更採用改良款連接線設計，將影音傳輸線與電源線整合，讓電視原本雜亂線路變得更加簡單，同時也更容易在居家環境佈線。

而搭配新款電視產品極窄邊框設計，搭載此次新增的Ambient Mode變色龍顯示模式，將可讓電視搭配手機App調整螢幕顯示桌布，讓電視在不使用時可變成家中裝飾的一部分，同時藉由三星電視整合SmartThings連接功能，更可讓電視成為居家生活資訊站，讓電視並非僅能作為觀看影視內容用途。針對LED電視過往容易烙印問題，三星也強調藉由旗下顯示技術強調10年保證不烙印、不色衰，讓使用者能長時間使用電視觀看清晰畫質表現內容。

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至於在新款QLED電視智慧控制功能，除了加入可自動識別訊號連入設備，此次也讓使用者能透過Bixby數位助理服務以聲控方式操作電視，例如搜尋想要觀看節目，或是透過聲控方式連動操作支援SmartThings的物聯網設備。不過，由於必須與在地內容業者深入合作關係，藉由Bixby自動推薦最佳適合使用者觀看內容的功能，暫時還不會在台灣市場推出。

除了推出新款QLED電視系列，三星此次也在台灣地區宣布推出支援4K影像升頻技術與HDR10等功能的新款4K UHD TV系列，分別推出NU7100、NU7400、NU8000系列，分別涵蓋43吋至82吋規格，而在曲面4K UHD TV系列產品NU7300部分，則分別涵蓋49吋至65吋規格。

三星表示，目前旗下電視產品主流銷售尺寸集中在65吋規格，同時75吋以上機種也搶下47.4%市佔 (依照IHS市調統計結果)，幾乎在全球地區每賣出兩台超大尺寸電視機種，有一台就是三星品牌。

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三星LED電視

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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