親民版2018年款MacBook Air傳遲到 可能將延至第三季量產

原訂在今年第二季內推出的2018年款MacBook Air，似乎因為一些因素延後推出，預計到今年第三季才會開始進入量產供貨階段。

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根據Digitimes引述消息來源表示，由於關鍵零件供應問題，導致原訂在今年第二季預計推出的2018年款MacBook Air被迫延後上市，最快將可能在今年第三季內進入量產，並且向市場陸續供貨。

在先前消息裡，2018年款MacBook Air預計搭載更高的視網膜螢幕，同時維持輕薄機身設計，但整體售價將從過往999美元起跳價格調整為899美元，甚至可能藉由精簡特定設計使售價調降至799美元。

以目前蘋果MacBook系列產品，最高階機種自然是以MacBook Pro系列為主，分別區分採用高階處理器規格的13.3吋版本，以及額外搭載獨立顯示卡的15.6吋版本，而12吋設計的MacBook則是鎖定輕便上網與長時間使用特性，並且進一步取代原本MacBook Air系列。不過，由於12吋MacBook價格仍比MacBook Air系列昂貴，因此仍有不少MacBook Air使用者仍維持現況，無法刺激其換機升級想法。

而先前市場看法認為，蘋果選擇再次推出的MacBook Air，並且往下調整售價，最主要是為了在教育市場重新獲得優勢，藉此與Google Chromebook市場抗衡。不過，在日前於芝加哥舉辦以教育為主題的發表會上，蘋果僅公布支援Apple Pencil的新款9.7吋iPad，以及教育相關應用服務。

除了延後2018年款MacBook Air量產供貨時間，相關產業鏈稍早也透露蘋果調整iPhone、HomePod相關生產訂單，或許意味將因應市場需求重新做調整。