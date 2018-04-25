亞馬遜推出孩童版Alexa 會教小孩要有禮貌

2018-04-25 23:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



電商巨擘亞馬遜推出孩童版智慧音箱Echo，配備特別版語音助理Alexa，主攻五到12歲的孩童。（圖片來源：CNBC） 分享 facebook 電商巨擘亞馬遜推出孩童版智慧音箱Echo，配備特別版語音助理Alexa，主攻五到12歲的孩童，特別版Alexa會教小孩說「請」和「謝謝」，更解決了父母的最大困擾—孩童版Echo無法購物、也不能向外撥打電話。

孩童版Echo有紅、綠、藍三種顏色，售價79.99美元，訂5月9日上市。這款Echo有兩年保固，若在保固期內故障，用戶能免費更換新的產品。

亞馬遜將特別版Alexa稱為「FreeTime on Alexa」，操作方式和一般的Alexa一樣，但回覆不太相同，也會提供適合孩童的內容。

例如，如果問一般的Alexa太陽系內有幾個星球，她只會回覆有八顆。但孩童版的Alexa還會說出每個星球的名稱，並解釋冥王星已被降為矮行星。

孩童版Alexa存有逾300本童書，能唸童書給孩童聽，也能和孩童玩迪士尼和國家地理雜誌上的小遊戲。

除了無法購物、不能向外撥電話，孩童版Alexa也無法和優步和Spotify等應用程式（App）相連。

此外，由於Alexa曾被批評可能會帶壞小孩，亞馬遜這回特地在孩童版Alexa加入鼓勵禮貌的「正增強」功能。如果孩童對孩童版Alexa說「請」或「謝謝」，Alexa也會謝謝他們這麼有禮貌。