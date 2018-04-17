開箱／就是Dyson，聽我解釋 V10無線吸塵器全新登場

攝影／鄭蛋蛋 分享 facebook

有在follow蛋蛋文章的粉絲大概多少有注意到，蛋蛋是一個還蠻愛Dyson的粉絲，從電風扇到吹風機甚至掃地機器人我家裡都有，而Dyson招牌的無線吸塵器當然更不能少，它正是主要讓我愛上Dyson這個品牌的推手，也讓我勸敗了不少身邊親朋好友，包括「空姐忙什麼」裡的知名部落客/模特/Youtuber 沛莉之前搬家時請我推薦吸塵器，我回她「就是Dyson，聽我解釋...」，成功的堆坑她買了Dyson V8 哈哈 (她是真的花了2萬8買的唷)

仔細回想，為什麼Dyson的無線吸塵器這麼吸引人？因為大家可能跟我一樣，過去對無線吸塵器的印象就是沒力，就是很快沒電的堪用家電

Dyson 無線吸塵器今年發表全新的V10數位馬達，性能狂飆每秒2000轉，蛋蛋家中的Dyson 無線吸塵器還在上上代的V6，因此這次完全忍不住跳入Dyson V10的懷抱了！到底V10有哪些厲害的地方，我們先來開箱，再聽我娓娓道來。蛋蛋入手的是Dyson V10 absolute，裡面除了附上6個不同用途的吸頭以外，還多了一個以前我沒見過的透明璧掛，能夠更自然且不影響家中室內裝潢的配色，頗貼心

Dyson無線吸塵器的管子向來顏色都是鮮豔色系，但是V10的金屬管子這次還有特別做亮面處理，好漂亮，看了就是心情爽

重點來了，V10這次很明顯有外型的大改變，一眼就可以看出集塵筒的方向不同了

據Dyson官方表示，這次V10花了他們3年的時間，重新檢視每一個基本元件的設計

V10在台灣正式上市時有舉辦媒體技術工作坊，派出他們的資深設計工程師Kyle Toole來跟我們分享V10設計的秘辛及奧妙

這次V10最強大的核子元件來自它的全新數位馬達

V10裡的數位馬達擁有每秒2000轉，每分鐘高達125,000轉的超高效能，驅動V10的強勁吸力，是Dyson初代V2數位馬達的3倍功率

這樣強大的效能導致材質的挑選成為一大難題，不管是熱度還是速度的挑戰都不是一般材質能夠承受，因此V10運用陶瓷製作為馬達內部的軸心，陶瓷在攝氏1600度煉造之下，比鋼材堅硬三倍，因此可承受每分鐘125,000轉的速度

一般氣旋吸塵器效能容易減弱，因為塵垢沒有即時跟氣流分離，長期累積在濾網，影響氣流的速度，減弱吸力

V10這次氣旋跟集塵筒轉向90度，集塵的過程維持順暢氣流路徑，在主機中心軸同心精準排列配置14個氣旋，每個氣旋內部氣流時速高達193公里，形成79,000倍的離心力，有效分離微塵與氣流

這次V10的集塵筒除了方向轉變，裡面還多加了一個設計小巧思，在中間集塵筒的位置多添加一個橡膠材質的圓裙

這個圓裙讓使用者在清理灰塵的過程，不再讓較長的毛髮卡入桶內，這個我在V6的主機上還真的遇過不少次

V10這次採用「一鍵彈出」的機制來清理集塵筒，只要將V10的方向對準垃圾桶即可清理，這樣的方式較不會讓使用者在過程中沾到灰塵，我個人覺得方向有比較順手，不過多一個拆管子的動作就需要稍為適應一下了

自從V8開始Dyson就在主機上開始可以顯示電力，這次V10也繼續延伸了這個設計，透過3個bar的方式來告訴你電力的狀況，讓你可以更精準的掌握充電時機

重點又來了，我相信許多Dyson 無線吸塵器的使用者心中都跟我一樣對於電力一直稍嫌不足，從本來V6的20分鐘，到V8的40分鐘，還是覺得不夠，這次V10採用7芯高密度電池，官方標榜可以整整使用一個小時！

聽到可以連續使用一個小時我整個高潮了，很好奇的看了一下電池容量，咦，也才2600 mAh，並沒有預期中的大容量，這樣還能夠使用1小時？官方回覆這跟這次V10採用全新能量密度更高的電池，以及改良電池系統管理都有關聯，造就了可連續使用1小時的續航力。

V10這次採用前後濾網合而為一，在馬達前跟後置放濾網，包圍馬達形成一個封閉系統，全機濾淨效果至99.97%，補捉0.3微米的粉塵跟過敏源，再排出清淨空氣

不囉嗦，馬上裝起吸頭，開始在家裡用V10狂打掃啦，Dyson真的透過各種科技魅力把我轉換成最愛做家事的男人

而其中一個魅力來源就是這個軟質碳纖維滾筒吸頭 (好饒舌)

這個吸頭大有來頭，別以為它只是配色鮮艷，外型搶眼而已，經過我進一步的詢問，連這個吸頭上碳纖維的斜角方式都是有經過詳細測試後才打造出來的紋路

剖開吸頭來看，裡面滿滿的精密結構，Dyson甚至表示吸頭設計部門在內部是一個完全獨立的研發單位，打造出什麼樣的材質，結構，角度可以有效的清潔各種地板，同時又不增加重量

軟質碳纖維滾筒吸頭在接口這邊有做一個緩衝彈簧

平常清潔地板是都是直向，這個沒問題

但是想要清潔角落時，你就知道那個緩衝彈簧的設計是一個多麼貼心跟人性化的巧思設計

搭配Dyson隨附的多種吸頭，平常你在打掃家裡可能要用抹布才能清潔的各種灰塵

只要搭配這個軟質毛刷吸頭，就可以輕鬆清潔乾淨

我用Dyson V10掃過2次就把我印表機上的灰塵都吸乾淨了

平常鍵盤隙縫容易累積的灰塵跟毛髮，特別是機械式鍵盤，我也都是直接用Dyson搭配軟質毛刷吸頭吸的乾乾淨淨

再來我家中比較棘手的是這個工業型風扇，非常的高，長年累積了不少灰塵，沒有梯子的話根本無法清理。還好Dyson的重量加上無線的自由，讓我可以輕輕鬆鬆的直接做吸塵清潔

這次V10的吸力模式共有3段，因為我家這個風扇葉片上累積的灰塵從我搬進來為止都沒清過 (累積了整整4年)，實在有點難清，因此我就把V10切換到最大的MAX吸力模式

又黏又髒的灰塵，吃我最大MAX模式的V10！

來驗收一下，上下圖對比一下用V10吸之前跟V10吸之後，看起來是不是舒服多了？

本來我不是一個愛做家事的人，但因使用Dyson無線吸塵器真的很容易就上癮，因為它本身就擁有充滿科技感的外觀，再加上Dyson 無線吸塵器擁有強大的吸力，無線的束縛，輕鬆打掃所產生的成就感，讓我樂在其中，若你有一個不愛做家事的老公，相信我，買一台Dyson 無線吸塵器給他就對了。

Dyson的產品在我的使用經驗下一直都很耐用，使用多年至今也都沒有任何異常，在看到他們分享了Dyson內部的耐用測試影片，真的是各種使用情境，摔落測試都有嚴格執行，看完都不禁的覺得，難怪那麼耐操！

Dyson V10是無線吸塵器歷年的大進化，更加強悍的數位馬達，跟流暢的氣旋科技，以及更長效的電力延長，若你跟我一樣是還停留在V6時代的Dyson 無線吸塵器主人，那麼真的，可以升級了，這次V10會帶給你非常有感的升級，而你所熟悉的無線便利，吸力不減弱，各種高效率的吸頭，這些使用體驗也都依然存在，甚至多了一些小貼心的設計如電池下面多了防滑墊這種小細節，造就了我為什麼一直愛用Dyson 無線吸塵器甚至Dyson旗下的其他家電也讓我深深著迷，若你最近也有要換吸塵器的需求，我還是那句話，就是Dyson，如以上解釋。

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3C部落客鄭蛋蛋，現任Yahoo新聞科技頻道專欄作家，強調簡單易懂，以消費者為出發點去分析產品的優劣。曾擔任電腦應用展講師，科技趨勢金獎評審，請加入鄭蛋蛋的3C情報站Facebook粉絲團來追蹤最新3C消息!