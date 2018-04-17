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媽咪紓壓好Song！好聲音給妳好心情

2018-04-17 00:00撰文 黎詩彥

習慣了把家人放在第一優先順位，不辭辛勞滿足一家大小的需要，經常照顧別人卻忘了照顧自己，這就是「媽媽」。

幫助媽媽紓壓，需要從「心」解放。動人的音樂不只能鼓舞人心、緩和情緒，更是內心的療癒祕方。始終堅持好聲音的Bose，是媽咪們的紓壓良伴，以精湛工藝展現令人驚豔的音質，陪伴媽咪進入無束縛的音樂世界。

▲始終堅持好聲音的Bose，是媽咪們的紓壓良伴。 圖／BOSE 提供
▲始終堅持好聲音的Bose，是媽咪們的紓壓良伴。 圖／BOSE 提供
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對於講究聲音品質、不喜歡吵鬧的媽咪，QC35II無線消噪耳機(優惠價11,180元)就是最好的個人行動音樂廳。頂尖消噪科技和超高舒適度，有效隔絕環境中的吵雜噪音，讓媽咪可以專注的工作，或放鬆享受片刻寧靜。

希望媽媽能養成運動習慣，常保健康身體？SoundSport無線運動耳機(優惠價4,480元)不受空間限制，讓媽咪運動時更積極有動力，是守護媽咪身體健康的好幫手。舒適穩定的佩戴感受，讓人幾乎感覺不到耳機的存在，還可以連結手機，運動時也不怕漏接來電！

▲SoundSport無線運動耳機讓媽媽運動更給力。 圖／BOSE 提供
▲SoundSport無線運動耳機讓媽媽運動更給力。 圖／BOSE 提供
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喜歡分享音樂無所不在的媽咪，可以選擇SoundLink系列藍牙喇叭。飽滿的聲音與強勁的節奏，創造屬於媽媽的動感小宇宙，讓媽媽壓力全消，揮別blue！派對模式SoundLink Revolve 兩台優惠價15,880元，360度豐富音效帶來全方向極致聲音體驗；SoundLink Micro兩台優惠價7,650元，全家出遊時也可以輕鬆把音樂帶著走。

▲SoundLink Micro祭出超殺優惠價，適合喜歡戶外活動的媽媽。 圖／B...
▲SoundLink Micro祭出超殺優惠價，適合喜歡戶外活動的媽媽。 圖／BOSE 提供
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至於喜歡待在家裡的媽媽，一套高水準、操作簡單的家庭劇院，帶來身歷其境的視聽饗宴，最能讓媽媽感到放鬆愉悅。Bose Soundbar驚人組合優惠價 53,999元，含低音箱及2個後環繞喇叭，讓精彩的節目更引人入勝，如同把演唱會、音樂會搬到家裡客廳，盡情釋放媽媽的音樂魂。更難得的是，經典的Wave SoundTouch音樂系統不僅能以藍牙或WiFi方式串流音樂，也保有傳統CD唱盤跟廣播電台的功能，母親節優惠價 24,300元，讓媽咪的時尚與懷舊，一次滿足。

▲Bose Soundbar組合創造身歷其境的視聽饗宴，讓媽媽放鬆又愉悅！ 圖／...
▲Bose Soundbar組合創造身歷其境的視聽饗宴，讓媽媽放鬆又愉悅！ 圖／BOSE 提供
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母親節即將到來，但是愛在心裡口難開的你，該如何表達，才能讓媽媽感受到你對她滿到爆表的愛與關懷？就讓經典與創新兼具的Bose助你一表心意！除了上述優惠商品之外，於Bose門市購物滿26,000元以上，還可享有不同門檻的折抵金額優惠，詳情請參閱。Bose母親節優惠期間自4月17日起到5月13日止，歡迎親臨Bose專櫃及門市參觀體驗。

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