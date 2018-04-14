AMD第二代Ryzen處理器揭曉 導入12nm、Zen+架構

稍早宣布針對OEM桌機、筆電產品推出Radeon RX 500X系列顯示卡之後，AMD如期宣布推出採用12nm製程、Zen+核心架構設計的第二代Ryzen系列處理器，首波依然先針對桌機產品需求推出Ryzen 7 2700X、Ryzen 7 2700、​Ryzen 5 2600X、​Ryzen 5 2600四款處理器，最高採用8核心、16線程設計，預計將從4月19日起開放銷售。

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在正式解禁之後，AMD也終於將採用12nm製程、Zen+架構設計的第二代Ryzen系列處理器帶到玩家面前，確認推出Ryzen 7 2700X、Ryzen 7 2700、​Ryzen 5 2600X、​Ryzen 5 2600四款處理器，分別滿足不同效能需求玩家使用，其中入門款勢將採6核心架構、12線程設計，最高則採用8核心、16線程規格，至於熱功耗設計最低從65W起跳，最高達105W。

而建議售價部分，第二代Ryzen系列將從199美元起跳，最高售價為329美元，預計從4月19日起開放銷售，其中Ryzen 5系列將提供Wraith Spire原廠風扇配件，而Ryzen 7系列則將提供具備LED背光功能的Wraith Prism風扇。

至於晶片組部分，第二代Ryzen系列處理器將對應AMD X470晶片組的主機板使用，同樣採用AM4接口，而既有300系列晶片組藉由BIOS升級也能相容第二代Ryzen系列處理器，對於先前已經購買第一代系列處理器的玩家，僅需更新主機板BIOS即可輕易升級使用新款處理器。目前包含華碩、華擎、微星、技嘉均與AMD合作打造新款X470晶片組的主機板產品。

就先前AMD說明，目前已經著手研發Zen 5架構設計，相比採用12nm製程的Zen+架構之後推出設計將進入7nm製程，預期Zen 5架構將會採用5nm或更小製程設計。