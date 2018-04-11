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Sony 全新單件式環繞音響亮相 打造聽覺響宴

2018-04-11 14:43經濟日報 記者張義宮╱即時報導

Sony在台發表最新2.1聲道單件式環繞音響HT-S200F，輕薄小巧的機身，內建重低音喇叭、兩個前置喇叭並支援杜比數位編碼，虛擬環繞音效技術可模擬更具力道的立體音場，讓小空間也能享受震撼的聆聽效果，搭配電視觀賞可輕鬆升級影音效果，無論是電影、遊戲、運動賽事或是音樂演出，都能傳遞更身歷其境的視聽體驗。

獨特的皮製質感設計融合金屬外殼，共有米白與黑兩種選擇，讓優異的好聲音，變身內外兼具的空間陳列進駐居家空間，完美融合多種室內風格。

Sony表示，全新 HT-S200F單件式環繞音響搭載了Sony 獨家S-Force PRO超廣域環繞音場，透過前方喇叭可模擬環繞音場，無須額外連接如後置喇叭等其他裝置，亦不受空間牆壁反射限制，一機即可呈現媲美劇院音響般渾厚飽滿的高品質音效。而考量都市居家室內空間較小，播放效果須同時兼顧力道與偶爾不過度影響周遭鄰居家人的音量，特別搭載聲音優化技術，即使調校為小音量播放時，也能再現豐富的音場效果。

Sony HT-S200F可透過HDMI ARC線、光纖或藍牙連結電視，同時支援藍牙無線連接智慧型行動裝置，或透過USB直接連結播放喜愛的音樂，多元便利的連接方式，省去了整理線材的麻煩，為空間維持簡潔的視覺效果。

全新單件式環繞音響HT-S200F將於4月12 日起在台上市。

全新 HT-S200F單件式環繞音響搭載了Sony 獨家S-Force PRO超...
全新 HT-S200F單件式環繞音響搭載了Sony 獨家S-Force PRO超廣域環繞音場，透過前方喇叭可模擬環繞音場，無須額外連接如後置喇叭等其他裝置。(圖：Sony提供)
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