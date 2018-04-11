為家裡增添音樂氣氛 IKEA推出以纖維布料包覆、最多連接8組播放裝置的藍牙喇叭

IKEA在宣布推出新一季採用自然元素為設計理念的家居產品，其中包含以黑色、灰色滌綸合成纖維織料構成包覆外觀的藍牙喇叭ENEBY系列，分別推出8吋與12吋規格，讓使用者能以無線連接方式，或是透過3.5mm耳機線連接播放裝置使用。

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根據說明，ENEBY系列藍牙喇叭總計可與8組裝置配對連接，對於一般家庭成員連接使用需求應該相當足夠，同時本身更具備自動關機功能，一旦使用者未再播放任何音樂，喇叭就會自動關閉電源，對於藉由電池驅動使用情況下，將可有效避免不必要的電力浪費。

不過，IKEA方面並未特別強調ENEBY系列藍牙喇叭的音質表現與具體規格，僅確定8吋與12吋差異在於尺寸大小與搭載擴音元件數量不同，但以本身僅以49美元或89美元價格銷售來看，理論上將無法與Bose等級的藍牙喇叭比擬，但是用在一般家庭播放音樂等需求，應該還是綽綽有餘。

除了擺放桌上或地上使用之外，ENEBY系列藍牙喇叭也可吊掛在牆壁上使用，或是透過加裝10美元的手把配件提行使用，而專用電池組建議售價則是20美元。

目前ENEBY已經在瑞典與中歐地區開放銷售，稍早則是宣布開放美國與英國市場銷售，其他地區是否也會跟進銷售，目前暫時還無法確認。

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