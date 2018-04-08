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動手玩／最高80W輸出、同時連5裝置 evri讓新MacBook Pro充電更便利

2018-04-08 08:30楊又肇

過去曾針對MacBook系列機種充電器打造可扭轉使用不同插頭形式，同時搭載4組20瓦、4安培輸出的USB連接埠，讓使用者能同時針對不同3C裝置充電的Twist轉接頭，荷蘭新創團隊OneAdaptr近期再度針對採用USB Type-C作為充電連接孔的新款MacBook Pro系列機種，推出全新名為evri的USB Type-C充電器，除了可對應15吋MacBook Pro充電使用的最高80W輸出功率，更同時提供4組支援QC 3.0快充技術的USB連接埠。

由OneAdaptr推出的全新USB Type-C充電器evri
由OneAdaptr推出的全新USB Type-C充電器evri
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雖然蘋果在新款MacBook Pro系列機種採用全新USB Type-C連接埠設計的充電器，並且藉由充電器、連接線可拆分使用特性，讓使用者能更方便使用，同時就算連接線斷裂也僅需更換線材本身，而無需像過往必須重新購買全新充電器，或是必須嘗試修復斷裂的連接線，甚至還能藉由更換長短不一的USB Type-C連接線，藉此對應不同使用長度需求，藉此減少整理線材的困擾。

不過，蘋果充電器依然有本體相對厚重，可能在隨身攜帶時產生「隱形重量」，同時也可能因為本身體積較難用在線路繁雜或空間較窄的插座位置，或是可能因為本身重量而容易從插座上掉落等問題。

因此OneAdaptr針對上述問題推出的全新USB Type-C充電器evri，本身不但具備最高80W輸出功率，並且可藉由Power Delivery 2.0高功率輸出規格讓15吋MacBook Pro即便在使用過程也能順利充電，充電器背面則可藉由更換8字線配件對應不同國家地區插頭使用形式，同時也能解決過去蘋果傳統充電電器可能因為本身重量從插座上掉落，或是不容易在插座空間較窄的情況下使用問題。

標榜最高輸出功率達80W，並且支援4組QC 3.0快充技術的USB連接埠，以及1...
標榜最高輸出功率達80W，並且支援4組QC 3.0快充技術的USB連接埠，以及1組對應Power Delivery 2.0的USB Type-C連接埠
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而雖然加上連接線的重量與蘋果充電電器相仿，但evri額外多了4組支援QC 3.0快充技術的USB連接埠，讓使用者在旅行過程可便利地為手機、平板等裝置充電，並且透過快充技術縮短完成充電所需時間。但可惜的是，evri本身並不具備USB Hub功能，因此僅能用於裝置充電。

雖然蘋果充電器也能藉由更換插頭形式對又不同插座規格，同時也能換上原廠延長線或以8字線改變使用形式，但對於旅行過程的使用者來說，能夠減少攜帶一條線材就是降低一些重量 (甚至改變蘋果充電器的使用模式也可能讓外觀變得難看…)，因此對於可更換連接電腦端、插座端線材，同時具備多組支援USB連接埠快充的evri相對便利許多。

除了應用在以USB Type-C為充電連接孔的MacBook Pro，evri也能用在其他同樣以USB Type-C為充電連接孔的筆電機種，或是透過選購的轉接頭讓華碩、宏碁、Dell、HP在內品牌特定款筆電使用充電。

包裝內含配件：evri本體、雙USB Type-C連接線、8字電源線、支架配件
包裝內含配件：evri本體、雙USB Type-C連接線、8字電源線、支架配件
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利用支架配件即可讓evri以直立形式使用
利用支架配件即可讓evri以直立形式使用
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可透過指示燈確認當下充電狀態
可透過指示燈確認當下充電狀態
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相形之下，雖然小米不久前也在中國地區開放銷售相同形式的小米USB充電器60W快充版，但由於本身最多僅支援60W輸出功率，同時5組USB連接埠僅有1組支援QC 3.0，其餘4組僅能以一般充電功率使用，evri提供4組支援QC 3.0快充技術的USB連接埠顯然更加方便。而雖然小米USB充電器60W快充版也支援藉由USB Type-C連接輸出電力，讓使用者能用於小米筆電產品充電，卻無法對應15吋MacBook Pro充電需求。

與小米USB充電器60W快充版一樣，evri同樣支援100V-240V 50/60Hz電壓、1.8A電流規格的交流電輸入，輸出直流電電壓則為5V-20V，最高對應3.5A電流輸出，雖然不及蘋果原廠充電器可達87W最高輸出功率，但最高輸出80W功率的表現，用在一般充電需求已經綽綽有餘，甚至可讓使用者減少攜帶USB充電器配件數量。此外，安全機制部分則分別包含電流、電壓過充保護，以及充電器過熱保護與短路防護設計。

除了OneAdaptr推出的evri，日本地區推行的HyperJuice其實也採用相同設計，但品牌名稱、外觀配色與整體包裝均截然不同，但實際規格與使用介面均相同，有可能是採用相同設計，並且透過不同品牌在不同地區銷售。

上排左起：與15吋MacBook Pro原廠充電器尺寸比較、與小米USB充電器6...
上排左起：與15吋MacBook Pro原廠充電器尺寸比較、與小米USB充電器60W快充版比較下排左起：與小米USB充電器60W快充版正面連接埠介面比較、後端8字電源線連接位置稍有不同
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上排左起：15吋MacBook Pro原廠充電器本體重量為295公克、evri本...
上排左起：15吋MacBook Pro原廠充電器本體重量為295公克、evri本體重量為248公克、小米USB充電器60W快充版本體重量為188公克下排左起：15吋MacBook Pro原廠充電器加上連接線材加總重量為353公克、evri加上連接線材加總重量為346公克、小米USB充電器60W快充版加上連接線材加總重量為279公克
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荷蘭3C

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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