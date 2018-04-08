傳新款HoloLens也將改用ARM架構處理器 提昇電力續航、機身更輕巧

微軟在今年初曾透露新款HoloLens售價將會更親民化，同時今年也會有更多消息更新，而相關消息則指出微軟新款HoloLens產品代號為「Sidney」，並且將把處理器規格從Intel x86架構更改為ARM架構設計，並且搭載代號為「Oasis」的Windows Core作業系統。

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Windows Central網站稍早取得消息，透露新款HoloLens將以「Sidney」作為產品代號名稱，同時內建處理器也不再與Intel合作，而將採用ARM架構設計規格，但不確定是否將與Qualcomm或其他處理器廠商合作，甚至是否採用自製處理器規格。

採用ARM架構處理器，不但可提昇整體電力續航表現，同時也能進一步讓裝置機身體型縮減，另外也預期可整合LTE連網功能，讓新款HoloLens使用體驗更好，但是否因此能讓新款HoloLens售價更加親民化，目前還無法確定。

此外，新款HoloLens將搭載代號為「Oasis」的Windows Core作業系統，本身同樣相容現有Windows 10，因此在內容互通使用應該不會構成太大問題，但可能比照Windows on Snapdragon形式，僅能以Microsoft Store上架內容使用為主，其餘x86架構設計的應用程式則依然必須藉由模擬方式達成相容目的。

而為了對應穿戴時的操作體驗，微軟也在Windows Core作業系統導入名為CShell的操作介面，讓使用者能更直覺使用HoloLens，同時也能相容既有Windows 10作業系統。

根據素有HoloLens之父稱號的微軟研究員Alex Kipman說明，HoloLens產品項目將在今年有加速發展局面，同時預計在未來數個月內公布更多消息，預期最快將會在Build 2018開發者大會期間公布更多資訊。