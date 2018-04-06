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市場不賣、軟體支援少 Intel放棄更新老舊處理器Spectre及Meltdown漏洞

2018-04-06 08:00楊又肇

除了稍早宣布推出更多基於Coffee Lake架構的第八代Core i系列處理器後，Intel在近期內已經陸續針對旗下多數處理器修復Spectre、Meltdown漏洞問題，但部分老舊處理器產品則不再漏洞修正範圍內。

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根據Intel說明，包含採用Bloomfield、Clarksfiled、Harpertown、Jasper Forest、Penryn、SoFIA 3GR、Wolfdale、Yorkfield架構設計的舊款處理器，將不會列入Spectre、Meltdown漏洞修正項目內，最主要因為這些架構設計的處理器產品均在2007年至2009年間生產，分別對應45nm製程設計的第一代、第二代Core i系列處理器，以及包含入門款Pentium、Celeron系列處理器。

就Intel的說法，由於目前市面上幾乎已經沒有使用第一代與第二代Core i系列處理器的機種 (特殊情況除外)，同時採用整合3G網路通訊能力的SoFIA 3GR架構系列處理器Atom x3-C300，目前市面上應該也不會有任何應用機種持續流通使用。

而之所以不針對此類處理器提供漏洞修補處理，除了因為推出年代已有相當長的時間，市面上已經沒有任何應用機種持續銷售，因此面臨透過漏洞攻擊的機率基本上不高，此外也包含這些處理器架構設計無法加入漏洞修補更新內容，同時在軟體支援範圍也相當有限。

處理器Intel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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