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Canon打造搭載全片幅感光元件的專業攝影機EOS C700 FF

2018-04-04 07:54楊又肇

延續2016年底推出的專業級電影攝影機EOS C700，Canon稍早宣布推出將感光元件升級為全片幅規格的EOS C700 FF，將可對應4K、60fps，以及下一代廣播標準ITU-R BT.2020色彩空間等設計，讓影像拍攝效果往上再作提昇。

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EOS C700 FF基本上延續先前推出的EOS C700設計，但將感光元件升級為38.1mm×20.1mm全片幅規格，藉此對應更豐富色彩表現與4K、60fps記錄功能，並且加入支援下一代廣播標準ITU-R BT.2020色彩空間，以及更低噪點表現，另外更加入Canon雙像素對焦系統技術，讓EOS C700 FF能有更快對焦拍攝能力。

支援記錄格式部分，EOS C700 FF分別對應高壓縮比例的XF-AVC，以及蘋果提出ProRes壓縮技術，搭配Codex CDX-36150記錄器更可以5952 × 3140解析度、5.9K畫質與60fps記錄RAW格式影片內容。

至於鏡頭部分則分別支援Canon目前超過70款EF相機鏡頭，或是EF電影鏡頭，同時EOS C700 FF也加入支援2.35:1比例拍攝需求的鏡頭組，Canon此次更推出全新電影用鏡頭CN-E 20mm T1.5 L F，讓電影工作者等能以此器材拍攝更精美畫面，同時也能應用在電視劇、廣告或MV拍攝需求。

Canon

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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