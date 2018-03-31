Gogoro宣布推出更聰明的第二代換電站 今年擴展台灣東部地區

在光陽正式推出充、換電方式混搭的ionex車能網平台後，Gogoro很快地也如先前預告宣布將在Gogoro 2推出名為GoCharger Mobile的專屬充電器，同時也宣布推出Gogoro能源網路2.0，除了將導入人工智慧讓升級後的GoStation 2能在離峰時間以更具效率方式充電，讓尖峰時段的換電需求免於匱乏，即使在因為天災等因素斷電時也能維持至少48小時備用電力，讓Gogoro車主仍可正常換電。

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根據Gogoro說明，藉由過去在台推行Gogoro能源網路經驗，預計將人工智慧、能源分析技術應用在Gogoro能源網路2.0平台，讓升級後的GoStation 2能自動分析不同尖峰、離峰使用時段，並且在離峰時段以更具效率方式將電池充飽，讓尖峰時段的換電需求免於匱乏，同時也能盡可能避免讓車主僅能換到相對較有電的電池。

此外，針對過去因為地震等因素造成的斷電情況，可能導致GoStation換電服務因此停擺，在Gogoro能源網路2.0將確保此類情況下的電力維持效果，最長約可對應48小時持續供電，讓Gogoro車主仍可在此類情況下正常換電。

新款GoStation 2預計將在今年6月陸續上線運作，同時原本GoStation將可直接透過升級對應全新服務。

此外，Gogoro也宣布將與中油、台塑福爾摩沙加油站，以及包含7-ELEVEN、萊爾富、全家、家樂福、大潤發與遠傳等通路持續合作電池交換站點服務，並且藉由GoCharger Station在既有GoStation部點之外擴展更多可換電位置，同時也確定將在今年內進軍台灣東部地區，預期將使Gogoro能在過去無法觸及的花東地區也將能使用Gogoro車輛。

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Gogoro表示，過去三年以來已經吸引超過6萬名車主加入，同時車輛總累積行駛里程也超過2億公里，並且累積超過1000萬次的電池交換量，更藉由能源轉換率相比傳統燃油車高出5倍的數據反駁電動車本身不環保、效益不佳的說法。

而Gogoro也強調藉由換電方式達成共享經濟效益，讓車主透過繳納月費使用方式共同享有便利的電池交換站服務，而電池本身更以超過政府規範一倍以上的抗擠壓測試規格製作，並且藉由統一電池尺寸、容量與充電介面確保電池使用便利與安全，同時在車主資訊交換過程也以更高規格確保隱私安全。