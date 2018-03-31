親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
蘋果春季發表會
GPU技術大會
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

家教老師曝光孫安佐奇怪想法 曾想過恐攻時這麼做！

Gogoro宣布推出更聰明的第二代換電站 今年擴展台灣東部地區

2018-03-31 07:00楊又肇

在光陽正式推出充、換電方式混搭的ionex車能網平台後，Gogoro很快地也如先前預告宣布將在Gogoro 2推出名為GoCharger Mobile的專屬充電器，同時也宣布推出Gogoro能源網路2.0，除了將導入人工智慧讓升級後的GoStation 2能在離峰時間以更具效率方式充電，讓尖峰時段的換電需求免於匱乏，即使在因為天災等因素斷電時也能維持至少48小時備用電力，讓Gogoro車主仍可正常換電。

分享

根據Gogoro說明，藉由過去在台推行Gogoro能源網路經驗，預計將人工智慧、能源分析技術應用在Gogoro能源網路2.0平台，讓升級後的GoStation 2能自動分析不同尖峰、離峰使用時段，並且在離峰時段以更具效率方式將電池充飽，讓尖峰時段的換電需求免於匱乏，同時也能盡可能避免讓車主僅能換到相對較有電的電池。

此外，針對過去因為地震等因素造成的斷電情況，可能導致GoStation換電服務因此停擺，在Gogoro能源網路2.0將確保此類情況下的電力維持效果，最長約可對應48小時持續供電，讓Gogoro車主仍可在此類情況下正常換電。

新款GoStation 2預計將在今年6月陸續上線運作，同時原本GoStation將可直接透過升級對應全新服務。

此外，Gogoro也宣布將與中油、台塑福爾摩沙加油站，以及包含7-ELEVEN、萊爾富、全家、家樂福、大潤發與遠傳等通路持續合作電池交換站點服務，並且藉由GoCharger Station在既有GoStation部點之外擴展更多可換電位置，同時也確定將在今年內進軍台灣東部地區，預期將使Gogoro能在過去無法觸及的花東地區也將能使用Gogoro車輛。

分享

Gogoro表示，過去三年以來已經吸引超過6萬名車主加入，同時車輛總累積行駛里程也超過2億公里，並且累積超過1000萬次的電池交換量，更藉由能源轉換率相比傳統燃油車高出5倍的數據反駁電動車本身不環保、效益不佳的說法。

而Gogoro也強調藉由換電方式達成共享經濟效益，讓車主透過繳納月費使用方式共同享有便利的電池交換站服務，而電池本身更以超過政府規範一倍以上的抗擠壓測試規格製作，並且藉由統一電池尺寸、容量與充電介面確保電池使用便利與安全，同時在車主資訊交換過程也以更高規格確保隱私安全。

Gogoro

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

動眼看／開始對外合作的robby室外快遞機器人 盼解決人力不足問題

2018-03-31 06:59

Gogoro終於推出隨車電池充電器 但仍強調換電仍是主要運作模式

2018-03-31 07:00

落水奇「機」到底哪一款？泡水三年還能用的原因就是它

2018-03-29 19:08

影／店員福音　全家推出「科技概念店」

2018-03-29 18:44

全家科技概念店開幕 機器手臂煮咖啡給你喝

2018-03-29 14:46

全家科技概念店來了！自動咖啡助理、小小店長Robo迎賓

2018-03-29 14:44

驗票只要「靠一張臉」！ 看人臉辨識在企業的 4 個應用

2018-03-29 13:46

信用卡AI機器人 能猜中你想拿紅利點數換什麼

2018-03-29 10:14

蘋果計畫在2019年3月至夏季間推出多款原創電視節目內容

2018-03-29 09:30

受個資遭竊風波影響 Facebook智慧喇叭可能延後推出

2018-03-29 09:29

Razer終於將Chroma多彩背光設計帶進Goliathus系列軟質滑鼠墊

2018-03-29 09:23

Apple Watch新款估第3季出貨 年增看3成

2018-03-28 10:47

Epson新款投影機為南台灣影音發燒友 帶來大畫面

2018-03-27 21:35

Sony α7 III確定4/3在台上市 單機身售價59980元

2018-03-27 18:43

首度加入4K畫質錄影的EOS M50正式登台 鎖定影音創作者

2018-03-27 18:42

網紅世代新利器 高CP值微單眼相機Canon EOS M50登場

2018-03-27 18:12

小米米粉節推「按讚降價」　點讚越多降價越多

2018-03-27 18:05

最新超值國民機！三星J2 Pro單機價4千有找

2018-03-27 17:49

小米AI音箱簡單版、小米電競筆電同步揭曉 前者有機會引進台灣市場

2018-03-27 17:37

連假出遊不無聊 相機、攜帶式娛樂商品買氣旺

2018-03-27 14:17

與蘋果互別苗頭 宏碁推出全球首款Chrome​平板

2018-03-27 10:40

蘋果與瑞典房產業者合力建造HomeKit智慧房屋

2018-03-27 09:27

宏碁首款Chrome OS平板揭曉 配合Google應用資源進軍教育市場

2018-03-27 09:19

全球首款Chrome教育平板 叫陣新iPad

2018-03-27 09:12

醫療應用加持 智慧表看旺

2018-03-26 14:39

攜手ILMxLab工作室 NVIDIA打造光影自然的《星際大戰》短片

2018-03-24 19:35

蘋果磁性連接器傳新意 金屬玻璃有眉目

2018-03-23 10:27

除了Mavic Pro 2，DJI可能同時揭曉可換鏡頭設計的Phantom 5空拍機

2018-03-23 10:19

三星中階處理器也加入電腦視覺應用、支援解析度更高的超級慢動作錄影

2018-03-23 10:17

阿里巴巴讓智慧喇叭增加「看見物件」能力 同步推出迷你款天貓精靈

2018-03-23 10:12

宏達電衝刺VR 一體機今年上市

2018-03-22 14:29

Apple Watch心率偵測 準確度有感

2018-03-22 12:32

蘋果真愛擴增實境 智慧眼鏡看即時互動

2018-03-22 12:29

筆電也有神力！華碩Computex請出神力女超人推新機

2018-03-22 11:53

HTC一體式VR頭戴裝置VIVE Focus開放全球市場銷售

2018-03-22 09:36

Bose特殊繞頸式擴音喇叭正式推出 讓使用者更容易聆聽音樂

2018-03-22 09:35

神力女超人現身華碩官方影片 傳代言筆電

2018-03-21 21:09

宏碁推4K UHD投影機 號稱全球體積最小

2018-03-21 13:56

不只小米MIX 2S 小米3/27發表會迷你款小愛同學將登場

2018-03-21 09:06
看更多

熱門文章

iOS 11.3上線 iPhone X新增動態表情貼圖

2018-03-30 11:34

Nokia 7 plus、2018年款Nokia 6登台 復刻款Nokia 8110 4G還要等

2018-03-30 09:08

蘋果更新iPhone軟體 取消保護電池但爆爭議的自動降速

2018-03-30 09:04

Google推出最新「文字轉語音API」 還升級讓聲音更接近人類！

2018-03-30 10:57

黃仁勳：GPU加速需求從未停止 NVIDIA成為全球最大區塊鏈技術供應者

2018-03-30 09:15

歐盟新規將上路 蘋果出動新隱私工具

2018-03-30 15:12

Nokia以機海戰掠地 華為旗艦機祭3鏡頭

2018-03-30 10:15

Gogoro終於推出隨車電池充電器 但仍強調換電仍是主要運作模式

2018-03-31 07:00

觀點／自動駕駛、醫療領域之後，NVIDIA的機器人大軍即將來到

2018-03-31 07:10

調查尚未結束，傳Uber已與自駕車致死事故亡者家屬達成和解

2018-03-31 07:09

Gogoro宣布推出更聰明的第二代換電站 今年擴展台灣東部地區

2018-03-31 07:00

蘋果傳攻混合實境 這項技術露玄機

2018-03-30 10:18

Facebook稍早更新隱私工具 讓使用者更容易掌握個人數據如何被使用

2018-03-31 07:05

可額外縮減30%串流頻寬的開源影片格式AV1終於釋出第一版規範

2018-03-31 07:05

面對消費市場的顯示卡依然是NVIDIA發展核心

2018-03-30 09:14

蘋果傳升級手指觸控 iPhone背面有感

2018-03-30 11:35

消費申訴線上遊戲竄第一 手遊6月納規範

2018-03-30 12:48

動眼看／開始對外合作的robby室外快遞機器人 盼解決人力不足問題

2018-03-31 06:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top