Gogoro終於推出隨車電池充電器 但仍強調換電仍是主要運作模式

依照Gogoro的說明，強調換電使用模式依然是目前Gogoro主要運作模式，但為了讓使用者有更多便利性，針對先前已經在Gogoro 2車款內預留的孔位提供名為GoCharger Mobile行動充電器，讓使用者可在遠離GoStation的情況下透過一般電力插座供電。

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雖然先前已經針對特定需求推出可獨立將兩組電池充電的GoCharger，但依照Gogoro的產品規劃仍是將GoCharger定位在商用需求，主要針對GoStation換電站尚未進駐地區提供試點，或是商業使用合作需求所設計。

加上GoCharger同時也整合能源管理系統與高功率充電系統，因此整體造價相對也較貴，若要普及應用在消費市場的話，其實是會有價格上的考量。因此，針對既有換電系統作為替代方案，Gogoro針對Gogog 2車款推出的GoCharger Mobile行動充電器，基本上是定位在無法透過GoStation交換電池的情況下使用，同時作為非常態使用的另一個充電選項。

根據Gogoro的說明，目前GoCharger Mobile僅針對Gogoro 2設計，並未開放Gogoro 1、Gogoro S車款車主使用，同時在使用過程除了將GoCharger Mobile與一般充電插座、gogoro 2內部插座連接，車主在充電之前必須透過手機App執行安全檢測，之後才能開始進行充電，而當充電完成之後也必須再次開啟App進行連線，才能順利完成單次充電流程。

同時，由於透過GoCharger Mobile進行充電是被視為非常態的替代方案，比方鄰近的GoStation完全沒有電力充足的電池可用，或是不方便透過換電站交換電池補充動力，甚至有其他使用需求的情況，因此透過GoCharger Mobile充電過程的電力費用將由車主自行承擔，同時並不會針對既有月費提供補貼。

目前GoCharger Mobile將以新台幣3980元價格提供銷售，安裝費用必須另外計算，同時適用車款目前僅包含Gogoro 2系列，並未包含Gogoro 1與Gogoro S。