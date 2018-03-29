蘋果計畫在2019年3月至夏季間推出多款原創電視節目內容

根據紐約時報報導表示，蘋果預計在明年3月起到夏季期間推出多款原創電視節目內容。

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先前蘋果副總裁Eddy Cue曾透露目前正投入更具品質，同時觀看時間設定偏長的影音內容製作，同時蘋果先前也證實投入10億美元資金打造原創影音內容，預期在現有《Planet of the Apps》、《Carpool Karaoke》擴展更多吸引觀看流量的線上節目，並且進一步與不同內容製作人簽訂合作，藉此與Netflix、亞馬遜等服務抗衡。

而根據紐約時報報導表示，目前蘋果整體原創內容製作費用將在10億美元規模以上，同時預計快最在明年3月至夏季期間陸續推出，其中更有部分內容必須花費長時間拍攝，因此預期將有製作規模更大的原創內容於後續揭曉。

目前除了與知名導演Steven Spielberg攜手合作，預計重新打造80年代由NBC Universal播出的經典電視劇《驚異傳奇 (Amazing Stories)》，更計畫與《星際大爭霸 (Battlestar Galactica)》作者Ronald D. Moore合作編寫全新太空電視劇，同時也將邀請演出《金法尤物》系列電影的知名女演員Reese Witherspoon，以及曾經演出經典美劇《六人行》的Jennifer Aniston合作演出尚未命名的晨間網路劇。

另外，目前包含電影《樂來越愛你 (La La Land)》導演Damien Chazellae，以及以《水底情深》入圍第90屆奧斯卡金像獎最佳女配角的Octavia Spencer、本身為喜劇家與編劇家身分的美國女演員Kristen Wiig也均協助蘋果製作原創內容。

就蘋果先前看法認為，要在原創內容市場競爭取得優勢，選擇直接收購迪士尼、Netflix等服務填補內容規模並非最佳選項，著重於如何製作高品質、真正吸引人觀看內容才是真正發展重點。