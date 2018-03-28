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Apple Watch新款估第3季出貨 年增看3成

2018-03-28 10:47中央社 台北28日電

蘋果Apple Watch今年出貨正向看待。分析師預估，第3季底新款AppleWatch可望出貨，今年整體出貨年增上看30%，供應鏈台廠逐步浮出檯面。

分析師預估，新款AppleWatch今年整體出貨年增上看30%。 reuters...
分析師預估，新款AppleWatch今年整體出貨年增上看30%。 reuters資料照
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凱基投顧分析師郭明錤出具報告指出，今年AppleWatch出貨可望成長20%到30%區間，出貨量估達2200萬支到2400萬支，未來3年內年出貨量可望成長到4000萬支到5000萬支以上。

其中，LTE版Apple Watch出貨可望優於預期，報告指出，雖然價格較高且非每個國家都支援，不過LTE版Apple Watch需求持續強勁，隨時可連線功能成為殺手級應用。

郭明錤預估今年第3季底新款Apple Watch可望出貨，功能升級在於配備更大面板、螢幕尺寸增加15%，以及強化健康偵測功能。

從供應鏈來看，報告表示，主要台廠供應商包括處理器晶圓代工台積電、組裝廣達、金屬粉末射出成形MIM機構件新日興；軟板包括欣興、景碩、嘉聯益；石英元件晶技、以及系統級封裝（SiP）的日月光旗下環旭電子等。

從非台系廠商來看，供應鏈廠商還包括提供有機發光二極體（OLED）面板的三星（Samsung）和LGDidplay，提供觸控模組的伯恩，提供觸控感測器的Nissha Printing等。

蘋果Apple Watch心率檢測技術傳不斷升級。國外科技網站Patently Apple日前報導，蘋果在心率優化器（heart path optimizer）技術上有新進展，在智慧手錶背面設計光體積量測PPG（photo-plethysmogram）感測功能，可多次偵測使用者的心率。

MacRumors日前引述Cardiogram團隊與美國加州大學研究結果，從Apple Watch及其他穿戴式裝置蒐集到的數據分析，包括Apple Watch在內的穿戴式裝置，偵測使用者心跳頻率異常的平均準確度，高達97%。

Apple Watch

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