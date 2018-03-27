小米AI音箱簡單版、小米電競筆電同步揭曉 前者有機會引進台灣市場

除了小米MIX 2S之外，小米在此次上海發表會也確實揭曉尺寸更小的小米AI音箱簡單版，以及針對遊戲需求打造的小米電競筆電。

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其中，小米AI音箱簡單版基本上就是尺寸縮減，同時將音質表現進一步簡化的小米AI音箱，但內建「小愛同學」數位助理服務使用體驗並不會因此受影響，基本上等同Google Home Mini，或是亞馬遜Echo Dot的產品定位，最主要都是作為主要數位喇叭的延伸擴展使用需求，讓使用者能輕易地在室內各個角落使用數位助理服務功能。

而針對遊戲需求打造的小米電競筆電，嚴格說起來在外觀與一般小米筆電沒有太大差異，同時鍵盤也僅提供四個區塊指定背光，5組自訂按鍵功能等簡單設定，硬體規格則區分Intel Core i7-7700HQ處理器與NVIDIA GTX 1060獨立顯示卡，並且搭配16GB 記憶體、256GB SSD與1TB硬碟配置版本，以及採用Intel Core i5-7300HQ處理器、NVIDIA GTX 1050 Ti獨立顯示卡、8GB記憶體、128GB SSD與1TB儲存容量規格。

雖然說整體效能並非鎖定高階電競筆電產品定位，但以小米電競筆電搭載規格，以及建議售價分別為人民幣5999元至8999元的情況來看，也算是在同價位等級筆電提供相對較好的硬體規格。

至於兩款新品除了在中國市場上市之外，其中小米AI音箱簡單版則在評估是否引進台灣市場，但小米電競筆電依然會考量鍵盤配置與作業系統重新談定版本授權等問題，因此暫時還不會引進台灣市場銷售。

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