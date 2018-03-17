微軟全系列Surface產品進駐台灣 未來將與Windows MR設備緊密結合

近期宣布在台引進Surface Book 2與Surface Studio產品線後，微軟在台北信義商圈的新光三越A9館一樓設置期間限定快閃店表示，Surface系列機種已經在台完成全系列產品提供目標，讓消費者能依據本身使用需求挑選Surface Pro系列、Surface Laptop、Surface Book 2，或是Surface Studio，甚至針對企業端應用需求更提供客訂大尺寸電子會議系統Surface Hub系列機種服務，藉此對應更多元的使用情境。

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除了在活動現場邀請知名設計師聶永真現場說明如何應用Surface Book 2可當做一般筆電使用，同時螢幕拆卸後可當做平板操作特性，藉此讓平日設計創作與內容討論變得更加容易，並且能以Srface Pen與Surface Dial讓設計創作變得更加直覺，微軟也預計透過3月16日至3月20日於台北信義商圈的新光三越A9館一樓設置期間限定快閃店，讓消費者可親身感受Surface全系列機種的多元使用魅力，更可藉由聶永真設計的專輯封面互動體驗區，將個人照片結合聶永真設計風格，印製成明信片珍藏。

就微軟過去幾年陸續規劃將旗下Surface系列機種陸續引進台灣市場的作法，事實上並非為了與合作夥伴直接在消費市場競爭，而是希望能進一步藉由微軟本身設計展現Windows 10作業系統的應用可能性，並且讓合作夥伴能有更好的產品設計參考依據。

聶永真現場說明如何應用Surface Book 2進行設計創作 分享 facebook

例如提出第一款Surface Pro設計形式之後，便順利在市場推動2 in 1形式機種使用趨勢，而去年宣布推出的Surface Laptop雖然是強調藉由Windows 10 S作業系統進攻教育市場，但同時也詮釋傳統筆電如何往更兼顧耐用、輕薄且具美觀設計方向發展，至於Surface Studio更扭轉傳統AIO產品厚重形式設計，藉由簡單、容易使用形式呈現。

以目前微軟推出的Surface系列機種來看，Surface Pro系列便是針對輕便使用、隨時上網需求所打造，而Surface Book系列則是鎖定希望在傳統筆電與平板使用模式取得平衡的需求，Surface Laptop自然是針對傳統筆電使用模式設計，Surface Studio更是針對傳統桌機，以及更進階使用需求推行。

至於針對目前微軟大力推動的Windows MR應用設備部分，台灣微軟消費通路事業群資深產品行銷協理張家豪表示雖然目前在台灣地區尚未有具體聲音出現，但此類與華碩、聯想、HP等廠商合作的Windows MR產品，在微軟內部確實與Surface部門有深度關係，因此預期未來在台灣地區也會有更具體發展規劃。

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