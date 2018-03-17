親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

川普簽台灣旅行法 陸媒：對美外交報復將會是全面的

周末放晴回暖 下周四冷氣團來襲低溫下探13度

微軟全系列Surface產品進駐台灣 未來將與Windows MR設備緊密結合

2018-03-17 07:01楊又肇

近期宣布在台引進Surface Book 2與Surface Studio產品線後，微軟在台北信義商圈的新光三越A9館一樓設置期間限定快閃店表示，Surface系列機種已經在台完成全系列產品提供目標，讓消費者能依據本身使用需求挑選Surface Pro系列、Surface Laptop、Surface Book 2，或是Surface Studio，甚至針對企業端應用需求更提供客訂大尺寸電子會議系統Surface Hub系列機種服務，藉此對應更多元的使用情境。

分享

除了在活動現場邀請知名設計師聶永真現場說明如何應用Surface Book 2可當做一般筆電使用，同時螢幕拆卸後可當做平板操作特性，藉此讓平日設計創作與內容討論變得更加容易，並且能以Srface Pen與Surface Dial讓設計創作變得更加直覺，微軟也預計透過3月16日至3月20日於台北信義商圈的新光三越A9館一樓設置期間限定快閃店，讓消費者可親身感受Surface全系列機種的多元使用魅力，更可藉由聶永真設計的專輯封面互動體驗區，將個人照片結合聶永真設計風格，印製成明信片珍藏。

就微軟過去幾年陸續規劃將旗下Surface系列機種陸續引進台灣市場的作法，事實上並非為了與合作夥伴直接在消費市場競爭，而是希望能進一步藉由微軟本身設計展現Windows 10作業系統的應用可能性，並且讓合作夥伴能有更好的產品設計參考依據。

聶永真現場說明如何應用Surface Book 2進行設計創作
聶永真現場說明如何應用Surface Book 2進行設計創作
分享

例如提出第一款Surface Pro設計形式之後，便順利在市場推動2 in 1形式機種使用趨勢，而去年宣布推出的Surface Laptop雖然是強調藉由Windows 10 S作業系統進攻教育市場，但同時也詮釋傳統筆電如何往更兼顧耐用、輕薄且具美觀設計方向發展，至於Surface Studio更扭轉傳統AIO產品厚重形式設計，藉由簡單、容易使用形式呈現。

以目前微軟推出的Surface系列機種來看，Surface Pro系列便是針對輕便使用、隨時上網需求所打造，而Surface Book系列則是鎖定希望在傳統筆電與平板使用模式取得平衡的需求，Surface Laptop自然是針對傳統筆電使用模式設計，Surface Studio更是針對傳統桌機，以及更進階使用需求推行。

至於針對目前微軟大力推動的Windows MR應用設備部分，台灣微軟消費通路事業群資深產品行銷協理張家豪表示雖然目前在台灣地區尚未有具體聲音出現，但此類與華碩、聯想、HP等廠商合作的Windows MR產品，在微軟內部確實與Surface部門有深度關係，因此預期未來在台灣地區也會有更具體發展規劃。

分享

分享

SurfaceWindows筆電平板聶永真

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

用手機鏡頭寫故事！三星攜手台北國際攝影藝術交流展

2018-03-16 19:49

奇美計畫夏季再推電競顯示器 下半年推模組化可拼接商用顯示器

2018-03-16 19:57

強化版Raspberry Pi 3 Model B+開發板揭曉 連接能力、效能表現均作提昇

2018-03-16 08:31

全家一起運動！ Fitbit推出旗下首款兒童智慧手環

2018-03-16 08:30

筆電回收變珠寶！DELL讓電子廢棄物瑰麗重生

2018-03-15 21:09

美型輕薄 續航耐用 LG筆電系列新登台

2018-03-15 20:33

LG在台推出首款筆電主打輕薄、軍規 目標市占5%

2018-03-15 19:23

超廣角4鏡頭！華碩ZenFone 5Q萬元有找

2018-03-15 17:20

LG Gram系列輕薄筆電正式登台 強調更輕、符合美國軍規防護效果

2018-03-15 15:41

更具時尚、著重吸引女性消費者的運動手錶Fitbit Versa即將登台

2018-03-15 10:04

Toshiba藉由Windows 10打造擴增實境眼鏡設備 面向企業應用需求

2018-03-15 10:03

蘋果傳攻燃料電池 特殊介面浮出檯面

2018-03-14 16:49

伸手就能Pay 鎖定運動、通勤族群 Garmin Pay支付服務正式在台啟用

2018-03-14 15:18

低溫多晶矽面板省電 筆電可連用24小時

2018-03-14 12:28

聯發科P60 PK 高通S660晶片 P60技高一籌勝出

2018-03-14 12:07

以色列小公司發現AMD晶片漏洞

2018-03-14 09:25

Canon首款全片幅無反機種將可能選在Photokina 2018揭曉

2018-03-14 08:36

全台首發跨平台穿戴支付 Garmin Pay今正式上線

2018-03-14 06:00

微軟 Surface Studio 本周正式在台開賣

2018-03-13 10:09

白宮施壓 商用無人機快遞服務最快今年內於美國境內推行

2018-03-13 08:57

Surface Studio終於引進台灣市場 價格高達14萬3800元

2018-03-13 08:54

擴大辦公室數位白板應用市場 微軟著手打造第二代Surface Hub產品

2018-03-13 08:53

Google可能準備將Android Wear名稱更改為Wear OS

2018-03-13 08:50

定位入門價格帶的新款13.3吋MacBook Air 可能在WWDC 2018亮相

2018-03-13 08:43

影／「出一張嘴」居家時代來臨 勞發署雲嘉南分署實境秀

2018-03-12 15:59

蘋果AirPods出貨看增 傳降噪防水大改造

2018-03-12 11:36

智能眼鏡 陸警新利器

2018-03-11 00:49

LG Gram系列輕薄筆電將登台 15日揭曉具體細節

2018-03-10 07:25

Uber開始在舊金山總部地區對內測試自動駕駛計程車輛服務

2018-03-10 07:25

就是要你越看越入迷！Netflix推全新行動裝置預覽功能

2018-03-09 17:06

LG宣布旗下OLED系列電視機種上市 ThinQ聲控功能僅先推特定市場

2018-03-09 11:19

三星將以Ambient Mode讓電視未使用時也能成為資訊集中站、居家裝飾品

2018-03-09 11:19

蘋果筆電觸控板傳新花樣 空中揮手可遙控

2018-03-09 11:17

Echo系統誤判...會詭笑

2018-03-09 00:05

華為計畫將人工智慧帶進中階處理器 Kirin 670也搭載獨立NPU設計

2018-03-08 12:16

好毛！Alexa隨機詭異發笑 一堆用戶嚇歪

2018-03-08 10:15

智慧音箱著猴呵呵笑 亞馬遜：系統誤判已修復

2018-03-08 10:13

將中階機種顯示效能提昇 ARM期望讓人工智慧運算模式成為市場主流

2018-03-07 07:20

董福興／春日到 小心3C變蟻窩

2018-03-06 22:34
看更多

熱門文章

小米員工愛用iPhone 雷軍認：蘋果依然世界最棒

2018-03-16 11:51

OPPO R15將加入全新3D人像打光功能 藉由人工智慧讓自拍更美

2018-03-16 08:35

台北車站導航APP月底前供安卓機下載 iOS等4月

2018-03-16 16:01

P20 Lite外型、規格遭曝光 中國版將以Nova 3e為稱、3/20揭曉

2018-03-16 08:33

Google Maps釋出全新API 讓開發者能便利地用於遊戲場景設計

2018-03-16 08:22

強化版Raspberry Pi 3 Model B+開發板揭曉 連接能力、效能表現均作提昇

2018-03-16 08:31

SAS藉由人工智慧技術協助王道銀行挖掘新客群商機、推動製造業轉型

2018-03-16 08:38

微軟確定E3展前活動時間、地點 將讓更多玩家搶先體驗新作

2018-03-16 08:05

三星在美升級旗艦手機保修服務 螢幕碎裂可當日完修

2018-03-16 08:35

微軟全系列Surface產品進駐台灣 未來將與Windows MR設備緊密結合

2018-03-17 07:01

LINE實習計畫起跑 將招募12名實習生

2018-03-16 17:36

蘋果3/27舉辦教育應用為主的發表活動 親民款新iPad即將亮相？

2018-03-17 06:42

全家一起運動！ Fitbit推出旗下首款兒童智慧手環

2018-03-16 08:30

奇美計畫夏季再推電競顯示器 下半年推模組化可拼接商用顯示器

2018-03-16 19:57

自拍也可「隆鼻」微整型！紅米Note 5台灣特規版即將上市

2018-03-17 06:45

用手機鏡頭寫故事！三星攜手台北國際攝影藝術交流展

2018-03-16 19:49

台北電器空調3C影音大展 開幕

2018-03-16 21:38

體育署籌辦首個校園電競聯賽 3/19開打

2018-03-16 14:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top