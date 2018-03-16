強化版Raspberry Pi 3 Model B+開發板揭曉 連接能力、效能表現均作提昇

伴隨著圓周率日 (Pi Day)，Raspberry Pi基金會宣布推出強化版Raspberry Pi 3 Model B+，除了採用效能升級版的Broadcom BCM2837B0四核心處理器，更加入支援2.4GHz、5GHz雙頻Wi-Fi 802.11ac，並且可藉由USB 2.0連接埠線路使用Gigabit等級的乙太網路連接功能，速度最高可達300Mbps。

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另外，針對物聯網應用需求，Raspberry Pi 3 Model B+也支援藍牙4.2版本模組，並且支援更好電源管理與散熱設計，同時也支援藉由乙太網路連接喚醒功能，而Raspberry Pi基金會之後也會針對Raspberry Pi 3 Model B+追加HAT擴充板設計，讓開發者能透過更多元供電模式驅動開發模組。

至於此次推出的Raspberry Pi 3 Model B+，基本上與2016年底推出的Raspberry Pi 3規格相近，同時也能直接沿用諸多配件，建議售價則維持在35美元，讓開發者能以相對親民價格設計產品。

而就Raspberry Pi基金會說明，針對價位低至20美元的Raspberry Pi 1A+，未來也正考慮是否繼續推出Raspberry Pi 3A+版本。

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