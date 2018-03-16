親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

台南國華街再登日雜誌封面 網友直呼「可愛想買」

強化版Raspberry Pi 3 Model B+開發板揭曉 連接能力、效能表現均作提昇

2018-03-16 08:31楊又肇

伴隨著圓周率日 (Pi Day)，Raspberry Pi基金會宣布推出強化版Raspberry Pi 3 Model B+，除了採用效能升級版的Broadcom BCM2837B0四核心處理器，更加入支援2.4GHz、5GHz雙頻Wi-Fi 802.11ac，並且可藉由USB 2.0連接埠線路使用Gigabit等級的乙太網路連接功能，速度最高可達300Mbps。

分享

另外，針對物聯網應用需求，Raspberry Pi 3 Model B+也支援藍牙4.2版本模組，並且支援更好電源管理與散熱設計，同時也支援藉由乙太網路連接喚醒功能，而Raspberry Pi基金會之後也會針對Raspberry Pi 3 Model B+追加HAT擴充板設計，讓開發者能透過更多元供電模式驅動開發模組。

至於此次推出的Raspberry Pi 3 Model B+，基本上與2016年底推出的Raspberry Pi 3規格相近，同時也能直接沿用諸多配件，建議售價則維持在35美元，讓開發者能以相對親民價格設計產品。

而就Raspberry Pi基金會說明，針對價位低至20美元的Raspberry Pi 1A+，未來也正考慮是否繼續推出Raspberry Pi 3A+版本。

分享

分享

處理器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

LG Gram系列輕薄筆電正式登台 強調更輕、符合美國軍規防護效果

2018-03-15 15:41

全家一起運動！ Fitbit推出旗下首款兒童智慧手環

2018-03-16 08:30

筆電回收變珠寶！DELL讓電子廢棄物瑰麗重生

2018-03-15 21:09

美型輕薄 續航耐用 LG筆電系列新登台

2018-03-15 20:33

LG在台推出首款筆電主打輕薄、軍規 目標市占5%

2018-03-15 19:23

超廣角4鏡頭！華碩ZenFone 5Q萬元有找

2018-03-15 17:20

更具時尚、著重吸引女性消費者的運動手錶Fitbit Versa即將登台

2018-03-15 10:04

Toshiba藉由Windows 10打造擴增實境眼鏡設備 面向企業應用需求

2018-03-15 10:03

蘋果傳攻燃料電池 特殊介面浮出檯面

2018-03-14 16:49

伸手就能Pay 鎖定運動、通勤族群 Garmin Pay支付服務正式在台啟用

2018-03-14 15:18

低溫多晶矽面板省電 筆電可連用24小時

2018-03-14 12:28

聯發科P60 PK 高通S660晶片 P60技高一籌勝出

2018-03-14 12:07

以色列小公司發現AMD晶片漏洞

2018-03-14 09:25

Canon首款全片幅無反機種將可能選在Photokina 2018揭曉

2018-03-14 08:36

全台首發跨平台穿戴支付 Garmin Pay今正式上線

2018-03-14 06:00

微軟 Surface Studio 本周正式在台開賣

2018-03-13 10:09

白宮施壓 商用無人機快遞服務最快今年內於美國境內推行

2018-03-13 08:57

Surface Studio終於引進台灣市場 價格高達14萬3800元

2018-03-13 08:54

擴大辦公室數位白板應用市場 微軟著手打造第二代Surface Hub產品

2018-03-13 08:53

Google可能準備將Android Wear名稱更改為Wear OS

2018-03-13 08:50

定位入門價格帶的新款13.3吋MacBook Air 可能在WWDC 2018亮相

2018-03-13 08:43

影／「出一張嘴」居家時代來臨 勞發署雲嘉南分署實境秀

2018-03-12 15:59

蘋果AirPods出貨看增 傳降噪防水大改造

2018-03-12 11:36

智能眼鏡 陸警新利器

2018-03-11 00:49

LG Gram系列輕薄筆電將登台 15日揭曉具體細節

2018-03-10 07:25

Uber開始在舊金山總部地區對內測試自動駕駛計程車輛服務

2018-03-10 07:25

就是要你越看越入迷！Netflix推全新行動裝置預覽功能

2018-03-09 17:06

LG宣布旗下OLED系列電視機種上市 ThinQ聲控功能僅先推特定市場

2018-03-09 11:19

三星將以Ambient Mode讓電視未使用時也能成為資訊集中站、居家裝飾品

2018-03-09 11:19

蘋果筆電觸控板傳新花樣 空中揮手可遙控

2018-03-09 11:17

Echo系統誤判...會詭笑

2018-03-09 00:05

華為計畫將人工智慧帶進中階處理器 Kirin 670也搭載獨立NPU設計

2018-03-08 12:16

好毛！Alexa隨機詭異發笑 一堆用戶嚇歪

2018-03-08 10:15

智慧音箱著猴呵呵笑 亞馬遜：系統誤判已修復

2018-03-08 10:13

將中階機種顯示效能提昇 ARM期望讓人工智慧運算模式成為市場主流

2018-03-07 07:20

董福興／春日到 小心3C變蟻窩

2018-03-06 22:34

蘋果傳將推耳罩式新耳機 最快今年底上市

2018-03-06 22:12

Garmin Pay攜手六大銀行及一卡通 3/14在台上線運作

2018-03-06 19:40

蘋果傳攻頭戴式耳機 深耕主動降噪技術

2018-03-06 15:23
看更多

熱門文章

超廣角4鏡頭！華碩ZenFone 5Q萬元有找

2018-03-15 17:20

針對自拍、直播打造 華碩四鏡頭、全螢幕手機ZenFone 5Q即日起登台

2018-03-15 15:41

開箱／華碩強調針對網美、直播族打造的四鏡頭手機ZenFone 5Q

2018-03-15 15:48

iPhone主按鍵 傳液態金屬冒出頭

2018-03-15 10:11

博通正式宣佈放棄收購Qualcomm 但仍會將總部搬至美國境內

2018-03-15 10:19

LG Gram系列輕薄筆電正式登台 強調更輕、符合美國軍規防護效果

2018-03-15 15:41

筆電回收變珠寶！DELL讓電子廢棄物瑰麗重生

2018-03-15 21:09

Google Assistant終於登上iPad 支援多工操作模式、更大螢幕使用情境

2018-03-15 09:59

犀牛盾全新保護殼 讓Galaxy S9也能使用外掛擴充鏡頭

2018-03-15 10:18

美型輕薄 續航耐用 LG筆電系列新登台

2018-03-15 20:33

非蘋新機開戰 相機較勁

2018-03-16 00:02

Dell慶祝科研中心在台成立15週年 將持續協助企業數位化轉型

2018-03-15 13:36

更具時尚、著重吸引女性消費者的運動手錶Fitbit Versa即將登台

2018-03-15 10:04

Google、蘋果計畫在Display Week活動大談虛擬視覺、人工智慧技術

2018-03-15 10:20

Toshiba藉由Windows 10打造擴增實境眼鏡設備 面向企業應用需求

2018-03-15 10:03

手機鏡頭寫故事 三星拍進攝影展

2018-03-15 10:17

Google Maps釋出全新API 讓開發者能便利地用於遊戲場景設計

2018-03-16 08:22

針對企業需求打造 Mozila推出更安全的Firefox Quantum企業版

2018-03-15 10:06

是媒體也是電商與人力銀行 臉書成功的 4 大關鍵

2018-03-15 13:54

華碩ZenFone 5Q在台首發 爭台灣龍頭

2018-03-15 14:50

OPPO R15將加入全新3D人像打光功能 藉由人工智慧讓自拍更美

2018-03-16 08:35

P20 Lite外型、規格遭曝光 中國版將以Nova 3e為稱、3/20揭曉

2018-03-16 08:33

華碩年度代言人選 孔劉呼聲高

2018-03-16 00:02

微軟確定E3展前活動時間、地點 將讓更多玩家搶先體驗新作

2018-03-16 08:05

SAS藉由人工智慧技術協助王道銀行挖掘新客群商機、推動製造業轉型

2018-03-16 08:38

三星在美升級旗艦手機保修服務 螢幕碎裂可當日完修

2018-03-16 08:35

華碩今年手機代言人最快4月揭曉 孔劉蟬聯呼聲高

2018-03-15 19:21

強化版Raspberry Pi 3 Model B+開發板揭曉 連接能力、效能表現均作提昇

2018-03-16 08:31

全家一起運動！ Fitbit推出旗下首款兒童智慧手環

2018-03-16 08:30

LG在台推出首款筆電主打輕薄、軍規 目標市占5%

2018-03-15 19:23

動漫迷注意！美圖M8s推七龍珠、哆啦A夢限量特別版

2018-03-15 16:44

影／華碩推超廣角新手機　實測效果是？

2018-03-15 18:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top