全家一起運動！ Fitbit推出旗下首款兒童智慧手環

除了推出更具時尚感，同時也更輕盈的Fitbit Versa之外，Fitbit也針對兒童推出更合適配戴使用的Fitbit Ace。

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雖然外型上有些類似先前推出的Fitbit Alta HR，但Fitbit Ace在腕徑尺寸縮減許多，藉此對應手腕更為細小的兒童使用，至於功能也同樣提供行走步數計算、久坐提醒與睡眠品質追蹤，同時也能讓家長透過App遠端確認小孩實際運動情況，藉此了解是否在成長過程產生過胖問題。

針對兒童本身使用需求的話，Fitbit Ace似乎沒有提供特定功能，說起來其實與一般搭載螢幕功能的Fitbit手環產品相似，而為了避免兒童配戴過程掉落，Fitbit Ace同樣採用錶帶扣環式設計固定，並且加入生活防水、長達5天使用電力，以及10種待機圖像選擇等功能。

不過，藉由達標祝賀與蒐集成就徽章等功能，或許能像《Pokémon GO》吸引兒童彼此競爭心理而增加運動意願，甚至也能透過，另外手環也會透過提醒方式建議兒童每天至少達成一小時左右的身體活動量。

Fitbit Ace建議售價為100美元，分別推出紫、藍兩款配色，預計在今年5月下旬正式推出，目前台灣市場暫時還沒有推行計畫。

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