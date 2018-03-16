親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

台南國華街再登日雜誌封面 網友直呼「可愛想買」

全家一起運動！ Fitbit推出旗下首款兒童智慧手環

2018-03-16 08:30楊又肇

除了推出更具時尚感，同時也更輕盈的Fitbit Versa之外，Fitbit也針對兒童推出更合適配戴使用的Fitbit Ace。

分享

雖然外型上有些類似先前推出的Fitbit Alta HR，但Fitbit Ace在腕徑尺寸縮減許多，藉此對應手腕更為細小的兒童使用，至於功能也同樣提供行走步數計算、久坐提醒與睡眠品質追蹤，同時也能讓家長透過App遠端確認小孩實際運動情況，藉此了解是否在成長過程產生過胖問題。

針對兒童本身使用需求的話，Fitbit Ace似乎沒有提供特定功能，說起來其實與一般搭載螢幕功能的Fitbit手環產品相似，而為了避免兒童配戴過程掉落，Fitbit Ace同樣採用錶帶扣環式設計固定，並且加入生活防水、長達5天使用電力，以及10種待機圖像選擇等功能。

不過，藉由達標祝賀與蒐集成就徽章等功能，或許能像《Pokémon GO》吸引兒童彼此競爭心理而增加運動意願，甚至也能透過，另外手環也會透過提醒方式建議兒童每天至少達成一小時左右的身體活動量。

Fitbit Ace建議售價為100美元，分別推出紫、藍兩款配色，預計在今年5月下旬正式推出，目前台灣市場暫時還沒有推行計畫。

分享

分享

智慧手錶

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

LG Gram系列輕薄筆電正式登台 強調更輕、符合美國軍規防護效果

2018-03-15 15:41

強化版Raspberry Pi 3 Model B+開發板揭曉 連接能力、效能表現均作提昇

2018-03-16 08:31

筆電回收變珠寶！DELL讓電子廢棄物瑰麗重生

2018-03-15 21:09

美型輕薄 續航耐用 LG筆電系列新登台

2018-03-15 20:33

LG在台推出首款筆電主打輕薄、軍規 目標市占5%

2018-03-15 19:23

超廣角4鏡頭！華碩ZenFone 5Q萬元有找

2018-03-15 17:20

更具時尚、著重吸引女性消費者的運動手錶Fitbit Versa即將登台

2018-03-15 10:04

Toshiba藉由Windows 10打造擴增實境眼鏡設備 面向企業應用需求

2018-03-15 10:03

蘋果傳攻燃料電池 特殊介面浮出檯面

2018-03-14 16:49

伸手就能Pay 鎖定運動、通勤族群 Garmin Pay支付服務正式在台啟用

2018-03-14 15:18

低溫多晶矽面板省電 筆電可連用24小時

2018-03-14 12:28

聯發科P60 PK 高通S660晶片 P60技高一籌勝出

2018-03-14 12:07

以色列小公司發現AMD晶片漏洞

2018-03-14 09:25

Canon首款全片幅無反機種將可能選在Photokina 2018揭曉

2018-03-14 08:36

全台首發跨平台穿戴支付 Garmin Pay今正式上線

2018-03-14 06:00

微軟 Surface Studio 本周正式在台開賣

2018-03-13 10:09

白宮施壓 商用無人機快遞服務最快今年內於美國境內推行

2018-03-13 08:57

Surface Studio終於引進台灣市場 價格高達14萬3800元

2018-03-13 08:54

擴大辦公室數位白板應用市場 微軟著手打造第二代Surface Hub產品

2018-03-13 08:53

Google可能準備將Android Wear名稱更改為Wear OS

2018-03-13 08:50

定位入門價格帶的新款13.3吋MacBook Air 可能在WWDC 2018亮相

2018-03-13 08:43

影／「出一張嘴」居家時代來臨 勞發署雲嘉南分署實境秀

2018-03-12 15:59

蘋果AirPods出貨看增 傳降噪防水大改造

2018-03-12 11:36

智能眼鏡 陸警新利器

2018-03-11 00:49

LG Gram系列輕薄筆電將登台 15日揭曉具體細節

2018-03-10 07:25

Uber開始在舊金山總部地區對內測試自動駕駛計程車輛服務

2018-03-10 07:25

就是要你越看越入迷！Netflix推全新行動裝置預覽功能

2018-03-09 17:06

LG宣布旗下OLED系列電視機種上市 ThinQ聲控功能僅先推特定市場

2018-03-09 11:19

三星將以Ambient Mode讓電視未使用時也能成為資訊集中站、居家裝飾品

2018-03-09 11:19

蘋果筆電觸控板傳新花樣 空中揮手可遙控

2018-03-09 11:17

Echo系統誤判...會詭笑

2018-03-09 00:05

華為計畫將人工智慧帶進中階處理器 Kirin 670也搭載獨立NPU設計

2018-03-08 12:16

好毛！Alexa隨機詭異發笑 一堆用戶嚇歪

2018-03-08 10:15

智慧音箱著猴呵呵笑 亞馬遜：系統誤判已修復

2018-03-08 10:13

將中階機種顯示效能提昇 ARM期望讓人工智慧運算模式成為市場主流

2018-03-07 07:20

董福興／春日到 小心3C變蟻窩

2018-03-06 22:34

蘋果傳將推耳罩式新耳機 最快今年底上市

2018-03-06 22:12

Garmin Pay攜手六大銀行及一卡通 3/14在台上線運作

2018-03-06 19:40

蘋果傳攻頭戴式耳機 深耕主動降噪技術

2018-03-06 15:23
看更多

熱門文章

超廣角4鏡頭！華碩ZenFone 5Q萬元有找

2018-03-15 17:20

針對自拍、直播打造 華碩四鏡頭、全螢幕手機ZenFone 5Q即日起登台

2018-03-15 15:41

開箱／華碩強調針對網美、直播族打造的四鏡頭手機ZenFone 5Q

2018-03-15 15:48

iPhone主按鍵 傳液態金屬冒出頭

2018-03-15 10:11

博通正式宣佈放棄收購Qualcomm 但仍會將總部搬至美國境內

2018-03-15 10:19

LG Gram系列輕薄筆電正式登台 強調更輕、符合美國軍規防護效果

2018-03-15 15:41

筆電回收變珠寶！DELL讓電子廢棄物瑰麗重生

2018-03-15 21:09

Google Assistant終於登上iPad 支援多工操作模式、更大螢幕使用情境

2018-03-15 09:59

犀牛盾全新保護殼 讓Galaxy S9也能使用外掛擴充鏡頭

2018-03-15 10:18

美型輕薄 續航耐用 LG筆電系列新登台

2018-03-15 20:33

非蘋新機開戰 相機較勁

2018-03-16 00:02

Dell慶祝科研中心在台成立15週年 將持續協助企業數位化轉型

2018-03-15 13:36

更具時尚、著重吸引女性消費者的運動手錶Fitbit Versa即將登台

2018-03-15 10:04

Google、蘋果計畫在Display Week活動大談虛擬視覺、人工智慧技術

2018-03-15 10:20

Toshiba藉由Windows 10打造擴增實境眼鏡設備 面向企業應用需求

2018-03-15 10:03

手機鏡頭寫故事 三星拍進攝影展

2018-03-15 10:17

Google Maps釋出全新API 讓開發者能便利地用於遊戲場景設計

2018-03-16 08:22

針對企業需求打造 Mozila推出更安全的Firefox Quantum企業版

2018-03-15 10:06

是媒體也是電商與人力銀行 臉書成功的 4 大關鍵

2018-03-15 13:54

華碩ZenFone 5Q在台首發 爭台灣龍頭

2018-03-15 14:50

OPPO R15將加入全新3D人像打光功能 藉由人工智慧讓自拍更美

2018-03-16 08:35

P20 Lite外型、規格遭曝光 中國版將以Nova 3e為稱、3/20揭曉

2018-03-16 08:33

華碩年度代言人選 孔劉呼聲高

2018-03-16 00:02

微軟確定E3展前活動時間、地點 將讓更多玩家搶先體驗新作

2018-03-16 08:05

SAS藉由人工智慧技術協助王道銀行挖掘新客群商機、推動製造業轉型

2018-03-16 08:38

三星在美升級旗艦手機保修服務 螢幕碎裂可當日完修

2018-03-16 08:35

華碩今年手機代言人最快4月揭曉 孔劉蟬聯呼聲高

2018-03-15 19:21

強化版Raspberry Pi 3 Model B+開發板揭曉 連接能力、效能表現均作提昇

2018-03-16 08:31

全家一起運動！ Fitbit推出旗下首款兒童智慧手環

2018-03-16 08:30

LG在台推出首款筆電主打輕薄、軍規 目標市占5%

2018-03-15 19:23

動漫迷注意！美圖M8s推七龍珠、哆啦A夢限量特別版

2018-03-15 16:44

影／華碩推超廣角新手機　實測效果是？

2018-03-15 18:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top