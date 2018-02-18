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富士揭曉新APS-C片幅高階機種Fujifilm X-H1 強化防震、錄影功能

2018-02-18 09:55楊又肇

富士稍早宣布推出鎖定專業等級玩家需求的APS-C片幅高階機種Fujifilm X-H1，本身同樣定位在富士X-T系列專業級機種，並且首度在機身內搭載五軸防手震，以及4K錄影功能。

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相比先前推出的X-T1、X-T2，富士此次推出的X-H1鎖定更專業應用需求，其中分別在機身內首度導入5軸防手震，搭配特定鏡頭最高可對應5.5級防震效果，同時也強化4K錄影功能，分別對應DCI 4K錄影規格，並且讓影片數據每秒傳輸量可達200Mbps，另外也針對專業錄影需求加入監聽耳機孔，方便使用者錄影過程同時確認錄音效果。

硬體規格部分，X-H1同樣搭載2430萬畫素的X-Trans CMOS III感光元件，連拍效果相比X-T2約提昇一些，分別在電子快門運作時可達每秒14張連拍，搭配垂直手把使用機械快門時則可達每秒11張連拍，至於錄影時間同樣限制在15分鐘，但搭配垂直手把的話則可增加至29分59秒 (接近30分鐘長度，最主要是為了避免在進出口時被認定為攝影機，因而被課更高稅金)。

錄影格式方面則支援最高4096 x 2160 DCI 24fps、3840 x 2160 30fps，或在1080P格式下可錄製最高120fps縮時影片，另外也加入支援可達400%、約12格錄製的F-Log格式Eterna電影膠捲模擬拍攝風格影片，並且支援在錄影過程中以觸控螢幕方式進行操作，另外也在麥克風錄製聲音功能進行強化。

機身部分則同樣搭載防塵防滴，以及雙記憶卡插槽設計，同時也加入Wi-Fi與藍牙4.0連接功能，而快門按鍵則採用葉片彈簧與電子快門搭配，使得快門操作產生震動影響降至最低。操作介面方面則在雞頂增加LCD資訊螢幕，並且取消原本在X-T2出現的曝光補償轉盤設計，而檢視螢幕雖然可做側翻使用，但若要用在錄影取景的話，角度使用可胡欸有些受限。

X-H1將在3月1日於美國開放銷售，建議售價將是1900美元，而富士也同步推出新款電影鏡頭Fujinon MKX18-55mm T2.9與MKX50-135mm T2.9，建議售價分別為4000美元與4300美元。

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富士數位相機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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